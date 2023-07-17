وقّعت أوكيو لشبكات الغاز (OQGN)، المُشغل الحصري لشبكات نقل الغاز في سلطنة عُمان، على اتفاقيات تمويلية مع بنوك محلية وإقليمية، وذلك بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.

ومن خلال هذه الاتفاقيات، ستحظى الشركة بإمكانية الوصول لرأس المال بعملتين (225 مليون ريال عماني و620 مليون دولار أمريكي) من أجل دعم أنشطتها المؤسسية الحالية، وتلبية متطلبات إعادة التمويل، في صفقة تُعتبر الأكبر في عمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.

وتعليقًا على توقيع هذه الاتفاقيات، قال الفاضل خالد القصابي، نائب الرئيس للشؤون المالية: "إذ نحتفل اليوم بالتوقيع الرسمي على أحدث اتفاقياتنا التمويلية، يحق لنا أن نفخر بهذا النجاح الاستثنائي الذي ساهم فيه فريقنا الذي عمل جنباً إلى جنب مع المسؤولين في 16 بنكًا من أجل التفاوض على شروط تنافسية والوصول إلى اتفاقيات جيدة في الوقت المحدد. تجدر الإشارة أن الاتفاقيات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي حالياً في طور الاعتماد من مجالس الرقابة الشرعية المحلية والإقليمية. نأمل أن يكون هذا التمويل نموذجًا محفزًا لصفقات مشابهة للبنوك الإسلامية المحلية والإقليمية والدولية. والجدير بالذكر أن الشركة سوف تستفيد من رأس المال الذي أتاحته هذه الاتفاقيات في تمويل العمليات الحالية ودعم المرحلة التالية من النمو."

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نبذة عن أوكيو لشبكات الغاز

تعتبر أوكيو لشبكات الغاز المشغل الحصري لشبكات نقل الغاز في سلطنة عُمان، والتي تسعى إلى تحقيق الريادة في تطوير وإدارة البنية الأساسية الخاصة بالطاقة من خلال تبني الابتكار والحلول المستدامة. يعمل لدى الشركة ٤٥٠ موظفًا وموظفة للإشراف على التشغيل السلس لشبكة أنابيب ضخمة تمتد لأكثر من 4030 كيلومتر. تفخر أوكيو لشبكات الغاز بسجلها التشغيلي المتميز حيث حققت نسبة تزيد على 99.99% في توافر إمدادات الغاز، وسجلت وقتًا قياسيًا لا يتجاوز 17 دقيقة للتعافي وإعادة الإمداد، بالإضافة إلى سجلها المشرف في مجال الصحة والسلامة، والذي يشهد لها بالالتزام بأفضل المعايير العالمية. كما تولي الشركة اهتمامًا خاصًا بممارسات الاستدامة في عملياتها، وبالعمل المتناغم مع رؤية عُمان 2040 من أجل توفير طاقة مستدامة وأكثر نظافة. لمزيد من المعلومات عن أوكيو لشبكات الغاز، زر الموقع الإلكتروني: https://oqgn.com/