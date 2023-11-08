1. إطلاق شركة فينشيتور ريالتي لمشروعها السادس، فيلات أكوا ديمور قيمته 1.2 مليار درهم، والذي سيعيد تعريف تجربة الإقامة في منتجع أكوا.

2. يمكن للمشترين الاستفادة من خطة سداد شهرية بنسبة 1% والحصول على عائد استثماري مضمون قدره 8% لمدة 3 سنوات.

3. تعد فيلات أكوا ديمور المشروع الثالث الذي أطلقته الشركة في العام الجاري، بعد البيع الناجح لجميع مشاريعها السابقة.

شركة فينشيتور ريالتي، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي متخصصة بإنشاء عقارات سكنية عالية الجودة ورائدة في مجال العقارات المميزة، تعلن عن مشروع فيلات أكوا ديمور - تحفة حقيقية والمشروع السادس للمطور في دبي – والذي يبلغ قيمة تطويره أكثر من 1.2 مليار درهم، ويأتي مزودا بالعديد من المرافق والخدمات التي من شأنها إعادة تعريف مفهوم الرفاهية الميسورة ومساعدة المزيد من المشترين والمستثمرين على الدخول في سوق العقارات.

تعد فيلات أكوا ديمور نموذجا لمجتمع دبي المستقبلي من خلال تقديمها مفهوم بيوت سماوية يرقى بتجربة الإقامة في المنتجع الخاص إلى مستويات جديدة. وسيتم تطوير المشروع في مدينة دبي للعلوم، إحدى المجتمعات الجديدة. يستطيع مالك المنزل الاستمتاع بمزايا فريدة مثل حمام سباحة خاص، شرفة خارجية بحوض للمشروبات، حديقة خاصة، مقعد متحرك للشرفة وغيرها من ملامح الرفاهية داخل إقامته المميزة.

يمكن للمشترين الاستفادة من جميع مزايا الرفاهية بخطة سداد شهرية بنسبة 1% والحصول على عائد استثماري مضمون قدره 8% لمدة 3 سنوات.

يعكس هذا المشروع القادم تحولا في مشهد سوق العقارات في دبي، حيث تمثل الجودة والقيمة والوظيفية الآن أولوياته الرئيسة. تعد شركة فينشيتور ريالتي مطورا مميزا حائزا على جوائز بسمعة متميزة في مجال الجودة والتصميم والابتكار. من المتوقع أن يخلق هذا المشروع الرائد ثورة جديدة في سوق العقارات بدبي.

يأتي إطلاق مشروع فيلات أكوا ديمور في وقت يشهد فيه قطاع العقارات في دبي طلبًا متزايدًا على العقارات ذات الرفاهية الميسورة الأسعار. يوفر مشروع فيلات أكوا تجربة الإقامة الفاخرة في منتجع أكوا من خلال إقامة خاصة مميزة – والتي يمكن للمشترين الحصول عليها بأسعار مناسبة.

لا تعني أنماط الحياة الفاخرة الارتفاع في الأسعار بالضرورة. ومع ذلك، اكتسبت شركة فينشيتور ريالتي سمعة في إدخال مفاهيم الهندسة المعمارية والتصاميم الأوروبية الكلاسيكية إلى الإمارات - ما يضيف الطابع الثقافي والفخامة إلى أنماط الحياة، لكنه يجعلها أيضًا متناولة اليد. وبهذه الطريقة، تقوم الشركة ببناء إرث قوي في تقديم مساكن مميزة تحمل الطابع المعماري الأوروبي القديم الكلاسيكي، مما يحدث ثورة في المناظر الحضرية بدبي.

عند الانتهاء منه في الربع الرابع من عام 2026، ستوفر فيلات أكوا ديمور شققًا مميزة - صمم كل منها بعناية لتوفير أقصى مساحة سكنية مع الحفاظ على الطابع المعماري الكلاسيكي الفريد. تبدأ أسعار الشقق من 695 ألف درهم للأستوديو.

قال فير دوشي، مدير شركة فينشيتور ريالتي: "لم تعد الرفاهية الميسورة مجرد تطلع؛ بل أصبحت حقيقة. من خلال فينشيتور، نسعى لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، ونعتقد أن هذا المشروع سيضع معايير جديدة لقطاع العقارات في دبي. تشهد مشاريعنا السابقة مثل بالاسيو وبوليفارد وبينيسيري وفولاري ودولتشي فيتا على إرثنا في الجودة ورؤيتنا البعيدة الأفق تجاه فهم سوق العقارات في دبي".

"تعد شركة فينشيتور ريالتي أفضل شركة متخصصة في تطوير العقارات في دبي، حيث تقدم مشاريع معلمية مصممة باهتمام بالتفاصيل. وكوننا مطورا بوتيكي متخصص بالتصميم، فإننا نؤمن بتقديم الجودة أكثر من الكمية، ما يمنح عملاءنا الكرام قيمة عالية لاستثماراتهم وأعلى مستوى رضا العملاء في الصناعة. يتم إنشاء كل مشروع لدينا بتصميم فريد ومبهر، مستخدمين أفضل أنواع المواد والتشطيبات.

"آخر مشاريعنا يجمع بين أفضل العوالم – الميسورة والفخامة. ومن خلال فهمنا العميق لتطلعات عملائنا المتغيرة، قمنا بتصميم مشروع يعيد تعريف معايير المعيشة عالمية المستوى بأسعار ميسورة في دبي"

صممت فيلات أكوا ديمور لإطلاق عصر جديد من الإقامة في مشروعات أكوا الذي يتميز بمجموعة من المزايا والميزات المبتكرة الرائدة، والتي من شأنها أن تغير ديناميكية سوق العقارات في دبي.

الموقع المثالي: تقع فيلات أكوا ديمور استراتيجيا في مدينة دبي للعلوم – إحدى المجتمعات النابضة بالحياة بأحد أعلى معدلات الاشغال في دبي، مما يجعلها إحدى أكثر المناطق سخونة للاستثمار العقاري.

يتمتع هذا المشروع الموصول توصيلا جيدا بموقع مميز قريب من المناطق التجارية الرائدة ووجهات التسوق والترفيه وأفضل المدارس والمراكز الطبية والحدائق العامة الفاخرة وغيرها الكثير. موقع المشروع على بعد دقيقتين فقط من محطة مترو قادمة، ويرتبط بطرق الشيخ محمد بن زايد والشيخ زايد والخيل وعم سقيم وغيرها من الطرق الرئيسة في المدينة.

مناظر بانورامية رائعة لسماء دبي: يوفر المشروع مناظر غير مقطوعة من ثلاث جهات لحدائق محمد بن راشد وسنترال بارك والعديد من المساحات الخضراء الأخرى، وكذا سماء دبي الديناميكية.

إقامات مميزة مع تجربة إقامة خاصة في منتجع أكوا: سيستمتع السكان بجو من الهدوء والاطمئنان داخل تجربة الإقامة في منتجع أكوا داخل منازلهم المميزة المصممة، المكملة بحمامات سباحة خاصة مصممة وشرفات خارجية بحوض للمشروبات وحدائق خاصة ومقاعد متحركة للشرفات وغيرها. هذه المعاقل السماوية الرائعة توفر لك تجربة منتجع أكوا نهائية داخل منزلك.

أسعار الرفاهية الميسورة: توفر الإقامات المميزة الميسورة الأسعار في فيلات أكوا ديمور حرية تامة في اختيار التصميم المناسب لذوقك واحتياجاتك وميزانيتك. تتراوح الوحدات المختارة من استوديو مثالي، ووحدات من 1 و2 و3 غرف نوم مع حمام سباحة خاص مصمم، بأسعار تبدأ من 695,000 درهم فقط.

خطط دفع مصممة لكل مشتر: تأتي فيلات أكوا ديمور بخطط دفع تولي اهتماما خاصا باحتياجات المستثمرين، من خلال تقديم خطة دفع مختارة تضمن عائد استثمار صافي قدره 8% لمدة 3 سنوات. أما بالنسبة للمستخدمين النهائيين الراغبين بالاستقرار التام، فهي توفر خطة دفع شهرية مريحة بنسبة 1% شهرياً لضمان الميسورية والمرونة في امتلاك منزل أحلامهم.

بهاء أزلي للهندسة المعمارية الإيطالية الحديثة: ترحب بك الإقامة المميزة في فيلات أكوا ديمور ببهاء أزلي للهندسة المعمارية الإيطالية مع أسقف مزخرفة وجدران مصممة وإضاءة معززة للحالة المزاجية. كما تضيف الأجهزة البيضاء المميزة والخزائن المصممة على مقاسك إلى راحتك وسحر منزلك.

تصاميم فسيحة ومصنوعة بإتقان: تم تصميم كل وحدة بعناية للاستفادة القصوى من المساحة، لضمان الاستمتاع بالرفاهية الفاخرة دون الدفع بأثمان مرتفعة. تم تصميم وهندسة وإنجاز كل سنتيمتر مربع على أكمل وجه. تم اختيار كل تصميم لضمان الحصول على أقصى قدر من الوظيفية، مما يوفر أعلى مستويات الرفاهية.

مرافق منتجع فاخرة عالمية المستوى: يضم مشروعنا من المرافق الطليعية والمساحات الخضراء الهادئة ومناطق الترفيه المشوقة والمساحات العمل الذكية، ما يجمع بإتقان بين الهدوء وتوازن أداء العمل والحياة والحيوية لجميع سكانه.

تجسيد لرؤية عظيمة، يبلغ ارتفاع اللوبي الرئيسي 40 مترًا، ما ينم عن تميز وبهاء بأسلوب مختلف. كما يوفر لونج للأعمال المميز والفضاء التعاوني الذكي الجو الملائم لالتزامات المهنية.

منطقة الترفيه غير العادية مصممة بدقة لتغذية الجسد والروح معا. تضم أمازونيا المنظرية ونهر ليزي الذي يمتد حول جزيرة خضراء. وكوخ أخضر فريد تجربة تغمر بالهدوء وسط الخضرة. كما توفر الخيام العائمة إطارا مثاليا للاسترخاء والتواصل. والأرينا الرئيسة عالم للاسترخاء والترفيه حيث تغمرك أحضان الطبيعة.

يوفر لونج فيرسا مجموعة من المرافق الداخلية والخارجية مثل المكتبة واستوديو الرقص وسينما خارجية وسطح لمراقبة النجوم. وبركة السماء الداخلية الخارجية الأولى في دبي وحمام السباحة الخاص في الإقامة تجسيد لمفهوم الإقامة في منتجع أكوا.

يضم نادي اللياقة البدنية حمام غازي وساونا ومسبح علاجي بينما يلهم النادي الرياضي ذو التجهيزات الطليعية لتحقيق أهداف اللياقة بأناقة. كما تتوفر مرافق رياضية أخرى مثل ملعب سكواش سماوي وملعب لاون تينس وملعب كرة قدم صغير.

مع مشروع فيلات أكوا ديمور، تستعد دبي للخوض في رحلة تجريبية جديدة حيث تدخل عصرا جديدا من تجربة الإقامة في منتجع أكوا من منزلك الخاص المميز. انضموا إلينا في هذا المشروع الشيق حيث نعيد تعريف معايير العيش الفاخر في دبي.

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عن شركة فينشيتور ريالتي

تعد شركة فينشيتور ريالتي إحدى شركات التطوير البوتيقية في دبي المتخصصة في الإقامات المميزة وذات الجودة العالية والميسورة الأسعار – ظاهرة جديدة بالكامل على دولة الإمارات – ودخلت قطاع عقارات الإمارات عام 2016 من خلال مشروعها الأول بقيمة 135 مليون درهم فيلات بلاسيو الذي تم تسليمه عام 2017.

وفي عام 2017 أطلقت الشركة مشروعها الثاني بقيمة 220 مليون درهم بوليفارد فينشيتور، حيث تم تسليم 216 وحدة مجهزة بالكامل وبأسلوب الباروك الأوروبي الكلاسيكي عام 2020. كما أطلقت الشركة مشروعها الثالث بنسيري بقيمة 395 مليون درهم عام 2019. وفي عام 2023 أطلقت مشروع فولاري بقيمة 450 مليون درهم الذي سيُسلم 396 شقة في الربع الأول من عام 2025، كما أطلقت أيضاً مشروع دولتشي فيتا بقيمة 800 مليون درهم المقرر تسليمه عام 2026.