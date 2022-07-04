• فعاليات مبهرة خلال شهور الصيف تزامنًا مع الافتتاح المبدئي للمشروع

• عروض فنية ورياضية وفقرات ترفيهية علي مدار شهرين

تستعد مدينة العلميين الجديدة لافتتاح "نورث سكوير مول" والذي يعد أول مركز ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة و الساحل الشمالي يطل على البحر الأبيض المتوسط ومباشرة علي الكورنيش خلال الأيام القليلة المقبلة. تستمر فاعليات الافتتاح طوال أيام موسم الصيف الحالي.

تبلغ المساحة الإيجارية للمشروع 86000 متر مربع، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم بالإضافة إلى موقف سيارات به 3200 مكانًا، كما يضم فندقًا يحتوي علي 22 غرفة جاهزة لموسم الصيف الحالي بالإضافة إلي 46 غرفة ستكون جاهزة بحلول صيف 2023 وشاطئ بسعة 6000 متر، ليقدم نورث سكوير تجربة شاملة لرواد العلمين الجديدة والساحل الشمالي بأكمله، وسيتم تشغيله بشكل مبدئي في صيف 2022.

و يضم نورث سكوير مول الكثير من المطاعم و الكافيهات ذات العلامات التجارية المحلية و العالمية.كما يضم الكثير من المحلات التجارية التى تخدم المواطن المصري وتوفر للسائح مكان مميز للتنزه والتسوق والاستمتاع بجو الساحل الشمالي.

وقد وقعت شركة سيتى ايدج للتطوير العقاري ممثلة عن هيئة المجتمعات العمرانية اتفاقية شراكة جديدة مع شركة كاونسل ماسترز، والني تقوم شركة كاونسل ماسترز بمقتضاها بتأجير وإدارة وتسويق مشروعها التجاري نورث سكوير مول، والذي يقع في قلب مدينة العلمين الجديدة ويغطي مساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع.

وقد قامت شركة كونسل ماسترز المسؤولة عن إدارة وتشغيل "نورث سكوير مول" بمدينة العلميين الجديدة بتنظيم برنامج افتتاح خلال اشهر الصيف يليق بهذا الحدث الكبير، وفقًا لأحدث المعايير العالمية والسياحية لإتاحة تجربة جديدة للمصريين والأجانب، عن طريق استقطاب العلامات التجارية والمحلية والعالمية الكبرى وإقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والفاعليات الثقافية والموسمية التي تخدم تحقيق الهدف القومي للمشروع والذي يتمثل في خلق وجهات سياحية استثنائية وفقًا لأعلى المعايير الدولية لخدمة الشعب المصري والسائحين من مختلف البلاد.

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