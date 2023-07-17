مسقط – في خطوة تؤكد خبرته الواسعة وتعزز من علاقاته والتزامه تجاه عملائه، تم تعيين بنك عُمان العربي كأحد المنظمين الرئيسيين لقرض مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، المشغل الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عُمان. ويعد بنك عُمان العربي البنك العماني الوحيد من بين مجموعة المنظمين المختارين، إلى جانب بعض البنوك الإقليمية والدولية؛ حيث أثبت البنك كفاءته في إجراء مثل هذه الصفقات الكبيرة، فضلًا عن خبرته الواسعة في تمويل المشاريع الاستراتيجية والتزامه الراسخ تجاه عملائه.

وتعليقاً على ذلك، قال سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: “يشرفنا تعيننا كشريك مالي استراتيجي لشركة أوكيو لشبكات الغاز والتي تمتلك رؤية طموحة لتطوير منظومة نقل الغاز في عُمان. وبتكامل رؤيتهم مع خبرتنا المالية الواسعة، فإننا نهدف إلى دعمهم ليصبحوا لاعبًا أساسيًا في بنية البلاد، ونؤكد بأننا سنواصل توظيف مواردنا ومعارفنا وكذلك حلولنا المالية لتعزيز ريادة شركة أوكيو لشبكات الغاز والشركات الأخرى في سلطنة عُمان ".

مضيفاً بأن تجاوز الاكتتاب هو دليل واضح على سمعة البنك وخبرته في هيكلة مثل هذه الحلول التمويلية وأن القرض المشترك لا يعكس ثقة القطاع المالي في إمكانيات شركة أوكيو لشبكات الغاز فحسب، بل يُعد أيضاً شهادة واضحة على قدرات بنك عُمان العربي في توفير حلول تمويل متخصصة وادارة المعاملات المالية الضخمة.

من جانبه، أكد سليمان الهنائي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية لبنك عُمان العربي، "أن البنك يواصل تعزيز مكانته كشريك مالي مفضل للعديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يسهم في نمو البلد وتقدمه في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والعمرانية، والمساهمة في الوقت ذاته في تطوير النظام المالي في السلطنة."

هذا وحتى الآن، موّل بنك عُمان العربي، كمجموعة تشمل شريكه الاستراتيجي، البنك العربي ش.م.ع، وشركته التابعة له والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بنك العز الإسلامي، العديد من المشاريع الضخمة والبارزة، والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد. ومن خلال تخطيطه الدقيق وشراكاته الاستراتيجية إلى جانب فريقه المتخصص من ذوي الخبرة والمعرفة، يواصل بنك عُمان العربي إضفاء آفاق جديدة في القطاع المصرفي.

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