برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الأقصر...

· القاضي: جميع مؤسسات الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالممارسات المستدامة استعداداً لاستقبال مؤتمر تغير المناخ COP27

·القاضي: بلاستيك بنك تعمل على خلق نظام بيئي خاص بالمخلفات البلاستيكية من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والبيئة

· القاضي: صناعة البلاستيك تستهلك حوالي 6% من النفط عالمياً ومن المتوقع أن تصل نسبة الاستهلاك إلى 20% بحلول عام 2050

شاركت مؤسسة بلاستيك بنك في فعاليات الملتقى الـ12 للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تحت شعار "التطوير المؤسسي وبناء القدرات: المحرك الرئيسى لتطبيق معايير الاستدامة". ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر. كما يشارك عدد كبير من خبراء الاستدامة والمسؤولية المجتمعية بكبرى المؤسسات الاقتصادية المصرية.

وخلال الملتقى شارك السيد عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة بلاستيك بنك في جلسة بعنوان "التمويل المستدام والحد من تبعات التغير المناخي"، حيث عقب قائلًا: "تفخر مؤسسة بلاستيك بنك بالمشاركة في الملتقى ضمن نخبة من خبراء الاستدامة والمسئولية المجتمعية بكبرى المؤسسات من القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه جميع الأطراف المعنية بالاستعداد لاستقبال مؤتمر تغير المناخ COP27، وذلك من خلال دمج الممارسات المستدامة في استراتيجيات تلك المؤسسات والتي يأتي على رأسها مؤسسة بلاستيك بنك."

وأضاف القاضي: "تأتي مشاركة بلاستيك بنك تأكيدًا على إيماننا الراسخ بتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر والدائري، من خلال دمج المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في جميع أعمالها، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030. حيث تسعى مؤسسة بلاستيك بنك لخلق نظام بيئي لجمع البلاستيك وتدويره وتحويله إلى بلاستيك مجتمعي Social Plastic™ وإعادة دمجه في منتجات التعبئة، وذلك للحد من تلوث البحار والأنهار، من خلال تحسين الظروف المعيشية للقائمين على النظام ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، مقابل حافز متغير يتم تسجيله ومتابعته الكترونيًا لضمان الشفافية."

وأوضح القاضي: "جاء أهتمام بلاستيك بنك بخلق نظام بيئي خاص بالمخلفات البلاستيكية من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والبيئة، حيث تستهلك صناعة البلاستيك حوالي 6% من النفط عالمياً، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاستهلاك إلى 20% بحلول عام 2050، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية."

جدير بالذكر أن منظومة بلاستيك بنك في مصر تضم أكثر من 900 جامع للمخلفات البلاستيكية، وتضمن حياة كريمة لأسرهم عن طريق كسب دخل ثابت يساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية. كما تم جمع أكثر من 180 مليون زجاجة بلاستيكية أي ما يعادل 3600 طن من البلاستيك ومنع وصوله للبحار والأنهار في مصر، ونجحت آيضا المؤسسة في التوسع في سبع محافظات بإفتتاح ما يزيد عن 18 مركز لجمع المخلفات منذ بانطلاق أعمالها في مصر عام 2021.

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