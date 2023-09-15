مؤكدةً التزامها بدعم وتطوير الكوادر الوطنية وتهيئة بيئة مهنية متميزة وداعمة

دبي: قُبيل مشاركتها السنوية في "رؤية"- معرض الإمارات للوظائف"، أعلنت مجموعة الرستماني -إحدى أبرز الشركات العائلية الرائدة في عالم الأعمال في الإمارات- أن الكوادر الاماراتية المؤهلة في شركاتها المتعددة تمثل 12% من القوى العاملة المهارية لديها، ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي المجموعة في دعم مبادرات الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية.

قال عبد الرحمن صقر، رئيس قسم الموارد البشرية في المجموعة: " نفتخر في مجموعة الرستماني أن نكون من أعرق الشركات الإماراتية ، كما نرى في تمكين الكفاءات الإماراتية مسارًا استراتيجيًا فى مسيرة البناء. وانطلاقاً من قيمنا التي ترتكز على الالتزام والتفاني والرؤية، نسعى لتحقيق الريادة من خلال الاستثمار بالمواهب الإماراتية، فنحن نؤمن بدور أبناءنا وبناتنا الإماراتيين وقدرتهم على التميّز في مختلف المجالات، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة مرونته أمام التحديات العالمية."

وأضاف عبدالرحمن قائلاً: " نُقدِّر وندعم جهود الحكومة في مبادراتها في رفع عدد المواطنين العاملين فى القطاع الخاص، فقد أشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى الزيادة الملحوظة في مشاركة الكوادر الاماراتية المؤهلة في هذا القطاع ، حيث انضم أكثر من 20,000 مواطن منذ بداية العام، وصولاً إلى إجمالي يتجاوز 79,000 كادر إماراتي بنسبة نمو تقدر ب٪57 خلال الربع الأول من عام 2023."

ومن جانبه قال براباش مانتارا، المدير العام لشركة الإمارات للهندسة الكهربائية - إحدى شركات مجموعة الرستماني الرائدة في مجال توفير حلول لإدارة الطاقة، وخصوصاً الطاقة الشمسية: "إن لانضمام الكوادر الإماراتية إلى فريق عملنا أكبر الأثر في توطيد علاقتنا بعملائنا من مختلف الجهات الحكومية والمحلية على حد سواء. حيث تسهم كفاءتهم وحسهم العالي بأخلاقيات العمل والمسؤولية على تعزيز سبل التواصل ويعمّق الثقة المتبادلة بيننا.

وعقّب براباش: "نحن لا نكتفي بتوفير فرص عمل للكوادر الاماراتية المؤهلة فحسب، بل نحرص على توجيههم ودعمهم نحو وظائف أكثر تخصصية لنسهم يداً بيد في رسم مسارات نُمُو مهنية واعدة لهم، وإثراء تجربتهم من خلال ورشات العمل والزيارات الميدانية وغيرها ".

أمّا يوسف فواز، المدير العام لشركة الرستماني للاتصالات – إحدى شركات مجموعة الرستماني والتي تُعد بدورها مزوداً بارزاً لحلول التكنولوجيا وتكامل أنظمة الاتصالات في الدولة- فقد أكّد على دور الكوادر المهنية المواطنة في خلق جو من التنوع والابتكار قائلاً: " تُسهم كوادرنا الإماراتية المهنية بفاعلية في تقديم أفكار فريدة ومبدعة تساعد في تحسين خدماتنا ومواكبة توقعات عملائنا وشركائنا. فنحن ملتزمون بخلق بيئة عمل متعددة الثقافات تضمن تبادل الأفكار والخبرات، مما يؤدي إلى تقديم حلول مبتكرة لعملائنا."

وتابع فواز قائلاً: "لم يعد الاعتماد على القطاع الحكومي وحده كافيًا في توظيف المواطنين، بل إن توظيفهم في القطاع الخاص يُعَد إحدى ركائز عمل هذا القطاع. وقد بدأنا نستشعر النتائج الإيجابية من دمج كوادرنا الوطنية، كما أننا نؤمن بأنه الطريق الأمثل لتحقيق التوازن بين القطاعات، مما يزيد من الإنتاجية، ويعمّق فهمنا للسوق المحلي، وبالتالي يدعم التنويع الاقتصادي للدولة."

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حول مجموعة الرستماني

تأسست مجموعة الرستماني – إحدى كبرى الشركات العائلية الرائدة في عالم الأعمال في دولة الإمارات- في عام 1957. وترتكز على قيمها الأساسية المتمثلة في الالتزام والتفاني والرؤية. كما عُرفت المجموعة بالتزامها الراسخ نحو تحقيق التميز والابتكار في مختلف القطاعات على مدى تاريخها الذي يمتد لأكثر من ستة عقود.

وتُعد مجموعة الرستماني من أعرق وأبرز الشركات الإماراتية وتتكون من عدة شركات تعمل في قطاعات متنوعة منها السيارات والتجارة العامة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسفر والسياحة والعقارات والتّشييد والبناء. ومع استمرار المجموعة في توسيع وتنويع قطاعات أعمالها، فإنها تظل ثابتة في التزامها بقيمها الأساسية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة مسؤولة وذات رؤية في المنطقة وخارجها.