لتحقيق الدخل من التجارة الإلكترونية للصحف والمواقع الإخبارية وناشرين أخرين

(دبي) أعلنت شركة أدميتاد (Admitad)، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا المعلومات متعددة المنتجات مقرها في ألمانيا ولها مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية (شيكاغو) وحول العالم، عن استثمار 1.2 مليون دولار في خدمة وايت لايبل (White Label)، وهي شركة ناشئة تقدم خدمات الكوبونات لوسائل الإعلام العاملة عبر الانترنت.

في عام 2021، حققت وايت لايبل مبيعات بقيمة 25 مليون دولار للمتاجر والعلامات التجارية العاملة معها، وحصلت كذلك على مليون دولار من الأرباح، فحصلت على استثمار ثاني من شركة آدميتاد وانضمت أيضًا إلى مجموعة الشركة عبر الاستحواذ عليها. تعمل وايت لايبل حاليًا مع أكثر من 1500 علامة تجارية ووسائل إعلامية كبرى. بحلول عام 2022، تخطط وايت لايبل بشكل طموح لزيادة أرباحها بنسبة 250% مع استهداف التوسع العالمي.

تكمن أهمية الحلول التي تقدمها وايت لايبل للصحف والمواقع الإخبارية والمجلات والناشرين الآخرين في أنها تفتح لهم قناة دخل إضافية من عوائد التجارة الإلكترونية، وتفيد الحلول المقدمة العلامات التجارية والمستخدمين على حد سواء. ومن ضمن الإحصاءات المهمة، فقد وفر المستخدمون أكثر من 1.5 مليون دولار في عام 2021 عبر استخدام الكوبونات (الأكواد الترويجية) التي عثروا عليها في الصفحات التي أنشأتها وايت لايبل.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آدميتاد، ألكسندر باخمان "في سياق انتشار ثقافة الشراء باستخدام الكوبونات، تتمتع وايت لايبل بإمكانات هائلة". وأضاف أنه وفقا لإحصاءات شركة آدميتاد، فقد ارتفعت عمليات الشراء باستخدام الكوبونات بنسبة 36% في جميع أنحاء العالم في عام 2021. مشيرا إلى أن البنية التحتية لشركة أدميتاد تضمن نموا أسرع لشركة وايت لايبل.

وقد استثمرت شركة أدميتاد في المشروع في جولتين، حيث استثمرت 350 ألف دولار في المشروع ثم 850 ألف دولار، وتم الاستثمار الأخير في عام 2021 وتبعه انضمام الشركة الناشئة إلى مجموعة أدميتاد. وتضم مجموعة شركات أدميتاد ثمانية شركات B2B و B2C والتي توفر حلولًا لجذب العملاء، وتعزيز الشراكات طويلة الأجل، وحلول الحصول على عائد من المحتوى والمستخدمين، وإدارة الأرباح والميزانيات في شبكات الإعلانات، وتقديم خدمات التسوق الذكية.

وبدأت قصة وايت لايبل في مارس 2019، عندما تم تشكيل الفريق والذي تمكن من الحصول على الأموال من شركة أدميتاد عبر قسم "Admitad Projects". ونمت الشركة الناشئة، مستفيدة من دعم شركة أدميتاد في المجالات التي عادة ما تكون الأكثر تعقيدًا للأعمال التجارية الجديدة مثل المسائل القانونية، والإدارة المالية، والاستفادة من الخبراء والمطورين والمصممين والمكاتب الحديثة. وفي عام 2020، ارتفعت المبيعات من خلال أدوات الشركة الناشئة بمقدار ثمانية أضعاف، وبدأت وايت لايبل في التوسع بخدمة أسواق جديدة. في العام التالي، نمت الشركة لتصل إلى أسواق جديدة مثل الهند والإمارات العربية المتحدة. وفي ديسمبر 2021، أطلقت صحيفة جولف نيوز (Gulf News)، الصحيفة اليومية الرائدة باللغة الإنجليزية في الإمارات العربية المتحدة، قسم الكوبونات والخصومات بالشراكة مع وايت لايبل. وفي عام 2022، تجري العديد من الصحف والشركات الإعلامية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دول أخرى في المنطقة محادثات للشراكة مع وايت لايبل.

وقال فلاديسلاف غوبين، مؤسس ورئيس شركة وايت لايبل "نحقق هذا العام نموًا سريعًا في الأسواق الخارجية، بما في ذلك عدد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة. ونخطط لتطوير أدوات جديدة لمساعدة المستهلكين على الادخار وإجراء عمليات شراء ذكية. كما ونخطط أيضًا لإطلاق تطبيق جوال وإضافة للمتصفح". وأضاف قائلا "إن أرباح العملاء تزداد بسرعة مثل أرباحنا. وبحلول نهاية عام 2022، نتوقع زيادة بنسبة 250٪ في الإيرادات على أساس سنوي".

#بياناتشركات

- انتهى -

عن شركة أدميتاد:

شركة أدميتاد Admitad هي شركة تتقنية معلومات عالمية مقرها في ألمانيا، تطور وتستثمر في تتقنيات الإيرادات الإعلان، وخدمات الشراكة، وحلول شراء سائل الإعلام، وخدمات إدارة الأرباح، وحلول التسوق الذكية. وتضم مجموعة أدميتاد ثمانية شركات ، بما في ذلك شركة أدميتاد وايت لايبل Admitad White Label.

ولدى مجموعة أدميتاد كاتب في 9 دول، من الهند إلى الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. الرئيس التنفيذي والمالك الوحيد للمجموعة هو ألكسندر باخمان. وفي عام 2021 ، استحوذت أدميتاد على شركة تشيك سكان CheckScan، والتي نمت كذلك في مسرعة أعمال الشركة كما حدث مع وايت لايبل. وبدءأً من عام 2016، تستثمر المجموعة بشكل مكثف في التسوق الذكي.