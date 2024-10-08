توسيع نطاق مطاعم صب واي من خلال افتتاح 10 مطاعم في الرياض ومطعمين في الدمام

الاختيار الاستراتيجي للمواقع الرئيسية، إلى جانب استخدام التكنولوجيا المتطورة

افتتاح 31 مطعما منذ بداية العام حتى الآن، مع استهداف افتتاح 50 مطعما بحلول نهاية العام

يسر شركة "سينومي ريتيل"، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، الاعلان عن افتتاح 12 فرعاً جديداً لصب واي في جميع أنحاء المملكة، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً جديداً لعدد الافتتاحات في يوم واحد. تقع الفروع في الرياض و الدمام، وتتضمن مجموعة من أربعة مطاعم تقليدية في المناطق الرئيسية التي يكثر فيها الإقبال، وفرعين غير تقليديين في مكاتب الشركات، وستة مطابخ سحابية في مناطق التوصيل ذات الطلب المرتفع، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من شرائح المستهلكين، مع دعم إستراتيجية تحسين التكاليف التشغيلية لدينا، وتوفير أفضل تجربة للعملاء.

ستبدأ المساهمة من المتاجر الجديدة اعتبارًا من الربع الرابع من العام المالي 2024 فصاعدًا، مما يضيف ما يقدر بنحو 13 مليون ريال سعودي للإيرادات سنويًا، إلى جانب استخدام أحدث تقنيات الصناعة وانخفاض متطلبات النفقات الرأسمالية، وسينتج عن ذلك فترة استرداد سريعة تقل عن 2.5 عام، مما يعد أقل من متوسط ​​القطاع البالغ 3 أعوام.

بهذه المناسبة، قال سليم فاخوري، المدير التنفيذي لشركة سينومي ريتيل: "يعد الافتتاح الناجح لـ 12 فرعًا جديدًا لصب واي في يوم واحد رقمًا قياسيًا عالميًا ، ويتماشى أيضًا مع أجندتنا الإستراتيجية للتطوير المستمر لقطاع الأغذية والمشروبات لدينا، عن طريق التركيز على العلامات التجارية الرائدة من الدرجة الأولى. ومن خلال تأسيس المطابخ السحابية بشكل استراتيجي في مناطق التسليم ذات الطلب المرتفع وفتح منافذ البيع التقليدية في المناطق المزدحمة ذات الكثافة السكانية العالية، يمكن لصب واي أن تخدم قاعدة عملاء أوسع، مع الاستخدام الأمثل للنفقات الرأسمالية. لا يعمل هذا النهج المزدوج على تعزيز تجربة العملاء الشاملة فحسب، بل يساهم أيضًا في زيادة المبيعات عبر قطاعات متعددة.

يمثل هذا التوسع محطة بارزة في خطة صب واي الأوسع لزيادة تواجدها في جميع أنحاء المملكة. ومن خلال الاستفادة من المنافذ التقليدية والتكنولوجيا المتطورة، تلبي صب واي تفضيلات المستهلكين المتطورة، وخاصةً الطلب المتزايد على توصيل الطعام عبر الإنترنت.

وتستهدف شركة سينومي ريتيل، بالتعاون مع شركائها، افتتاح 50 متجرًا جديدًا للأغذية والمشروبات بحلول نهاية العام، بعد أن افتتحت 31 متجرًا حتى الآن. ويتماشى هذا مع استراتيجيتها المتمثلة في التركيز على العلامات التجارية الرائدة من الدرجة الأولى، لتعزيز أداء القطاع في عام 2024 وما بعد. كما يتم أيضًا دراسة تقديم المزيد من المفاهيم الفريدة والمبتكرة للمطاعم داخل المملكة وخارجها، لتلبية الاحتياجات سريعة التطور للمستهلكين اليوم."

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