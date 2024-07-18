دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة جينكو العقارية عن إطلاق مشروع "ون ريزيدنس"، أحدث مشاريعها الريادية الذي ترسي من خلاله معياراً جديداً في عالم المعيشة الفاخرة حيث سيشيّد المشروع في موقع استراتيجي في قلب مدينة دبي، وباستثمارات تقدر بـــ 1.2 مليار درهم إماراتي. وسيقدم المشروع الجديد لسكّانه تجربةً معيشيةً لا تضاهى، حيث سيتردد صدى التفرّد الذي يمثله المشروع في كافّة جوانب المعيشة التي سينعم بها قاطنوه. ويأتي تنفيذ هذا المشروع تماشياً مع النمو الكبير الذي حققه سوق العقارات في منطقة وسط مدينة دبي، مما عزز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية، حيث حققت زيادةً ملحوظةً بلغت نسبتها 133% في عدد التداولات العقارية، فضلاً عن ارتفاع كبير بنسبة 41% في الإيجارات خلال السنوات الأخيرة*.

ويعدّ مشروع "ون ريزيدينس" أعجوبةً فنية في عالم الأناقة المعمارية، وهو من تصميم المهندس المعماري الشهير براد ويلكنز، والذي امتدّت إبداعاته الهندسية على ثرى ثلاث قارات، نفّذ فيها مشاريع بارزة في كافّة أنحاء سنغافورة والصين والولايات المتحدة الأمريكية. كما شهدت المسيرة المهنية للمهندس ويلكنز تصميم بعض ناطحات السحاب الأكثر شهرة حول العالم، ومنها برج خليفة في دبي وبرج نهر اللؤلؤ في الصين، ويتطلع اليوم بشغف للعمل من جديد على تشييد ناطحة سحاب مذهلةٍ أخرى في منطقة وسط مدينة دبي الحيوية. ومن المقرر أن يصبح "ون ريزيدينس" أيقونةً صارخة الجمال في الأفق المكتظّ لمنطقة وسط المدينة، حيث سيتميز تصميمه بألواح نحاسية مذهلة تتلألأ تحت أشعة الشمس لتعكس سحر الأناقة والجمال على ما حولها، ملقيةً بألوان تمنح الدفء وتجذب الأنظار بمظهرها المذهل غير المسبوق.

وسيقام مشروع "ون ريزيدينس" في المنطقة التي تمثل مركز التجارة ومرافق الضيافة في دبي، وسيتكون من 30 طابقاً تتضمن 453 مسكناً فاخراً بمختلف التصميمات والأنواع لضمان تلبية أنماط الحياة المتنوعة، حيث ستشمل شقق الاستوديو المريحة والشقق التي تأتي بخيارات غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، بالإضافة إلى شقق البنتهاوس ذات الفخامة الحصرية، وقد صممت كل شقة بعناية فائقة وبأجود المواد، وستقدّم لساكنيها إطلالات بانورامية تستعرض الأفق المميز للمدينة.

وستكون "مجموعة ون بروكر" (OBG) One Broker Group ، وهي وكالة عقارية حائزة على جوائز مرموقة تعمل في مجال مبيعات العقارات السكنية الفاخرة والشهيرة في دولة الإمارات، شريك المبيعات الحصري لشركة جينكو العقارية، حيث وضعت المجموعة خطة دفع مريحة ومرنة تشمل دفع نصف ثمن الشقّة عند التسجيل والنصف الآخر عند الاستلام، وتتميز شقق مشروع "ون ريزيدنس" الجديدة بأسعارها التنافسية التي تبدأ من 1.2 مليون درهم. وستتم إدارة تطوير المشروع من قبل شركة "أوربان العقارية" (Urban Properties) الشركة الرائدة في مجال تطوير أفخم المشاريع العقارية في دولة الإمارات، بخبرة تزيد عن 20 عاماً تميّزت فيها بدقّة التخطيط والتنفيذ.

وفي هذا الصدد، أكد المدير الشريك لشركة جينكو العقارية، المهندس مسعود غياث على التزام جينكو العقارية بالعمل على تحقيق رؤية دبي المتمثلة بالارتقاء بالمشهد العقاري وإثرائه من خلال مشاريع متميزة تتوافق مع مسار النمو المتسارع الذي تشهده المدينة. وتهدف الشركة من خلال مشروع "ون ريزيدينس" إلى تعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة رئيسية يقصدها الباحثون عن المعيشة الفاخرة، مشيراً الى حرص جينكو العقارية على تطوير مساحات سكنية استراتيجية بالقرب من المعالم البارزة مثل برج خليفة ودبي مول، مما يعزز أفق المدينة ويُثري نسيجها الحضري. وأضاف المهندس مسعود أن فلسفة الشركة تقوم على إنشاء مساحات سكنية مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حدٍ سواء، مما يدعم رؤية دبي لتحقيق النمو والازدهار المستمرين في القطاع العقاري.

جينكو العقارية هي إحدى شركات مجموعة جينكو العريقة التي تحظى بخبرة تزيد عن 45 عاماً في قطاع البناء والتطوير، ساهمت خلالها بتشكيل الأفق العمراني المتطور للمنطقة. تأسست المجموعة عام 1975 على يد رجل الأعمال السيد غياث محمد غياث، واستمدت قوتها من خلال رآه الواضحة وتوجيهاته القيمة وثقته في خبرة فريق العمل الذي ضمة ثلة من الخبراء والمتخصصين والمهنيين. وتلتزم شركة جينكو العقارية بالعمل على تعزيز تاريخ الشركة الأم واثرائه بمزيد من قصص النمو والنجاح.

يتألق مشروع "ون ريزيدينس" بموقعه الاستثنائي على مقربة من برج خليفة الأيقوني ودبي مول، ما يمنح المقيمين والمستثمرين فرصةً فريدةً للإقامة في قلب واحدة من أرقى الوجهات العالمية. كما سيُتيح المشروع لساكنيه الاستمتاع بأقصى درجات الرفاهية ومتعة المعيشة، حيث يقع في مركز الأفق الديناميكي للمدينة، مُحاطًا بمجموعة من أرقى المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، والمسارح العالمية، وأفضل وجهات التسوق.

وسيُقدم "ون ريزيدينس" مجموعةً استثنائيةً من وسائل الراحة الفاخرة المصممة خصيصًا لتعزيز تجربة المعيشة الفريدة لساكنيه، والتي تشمل:

• مرافق صحية ورياضية: صالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث المعدات، قاعة مخصصة لليوغا، مسابح متعددة، كراسي استجمام تحت أشعة الشمس، مجالس مميزة ومريحة، مسبح للكبار، حديقة التأمل (حديقة زن يابانية).

• مرافق ترفيه: قاعة للأنشطة الترفيهية، مسرح سينما، غرفة موسيقى، جهاز محاكاة لعبة الجولف، مناطق مخصصة للشواء، وردهة مخصصة للمقيمين في المشروع.

• مرافق عائلية: نادي للأطفال مجهز بألعاب ترفيهية متنوعة، منطقة لعب آمنة للأطفال، حديقة ترامبولين مُمتعة، منطقة للتنزه العائلي.

• مرافق خدماتية: خدمة صف السيارات على مدار الساعة، خدمة شيف خاص عند الطلب لتحضير أشهى المأكولات، خدمة غسيل الملابس عند الطلب.

وبالإضافة لما سبق، يتميز تصميم المشروع بمزيج جذاب من المواد والعناصر التصميمية الفخمة والآسرة، مع نوافذ واسعة ممتدة من الأرض وحتى السقف، والتي توفر إطلالات بانورامية على أفق المدينة المتميز. كما تتمتع الشقق بشرفات أنيقة ذات تشطيبات من البرونز مع درابزين بسيط تبرز جمال الخطوط الرأسية للمبنى، مما يساهم في تعزيز مظهره المهيب والفخم. وتحتضن الألواح النحاسية الفاخرة أشعة الشمس لتعكسها ملقيةً بألوان دافئة تمنح المبنى جاذبيةً بصرية غير مسبوقة.

ويمكن وصف مشروع "ون ريزيدينس" باختصار بكونه يمثل قمة الفخامة والرقي في وسط مدينة دبي، مما يعكس التزام شركة جينكو العقارية الراسخ بالتميز والابتكار في مجال التطوير العقاري. ومن المقرر الانتهاء من تطوير المشروع وتسليمه في الربع الأول من عام 2027.

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