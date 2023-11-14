القاهرة: وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" على اتفاقية تسهيل ائتماني دوار مع البنك التجاري الدولي (CIB) بقيمة 1.2 مليار جنيه.

تصل مدة التسهيل الائتماني إلى سبع سنوات، مدعومة بمستحقات تمثل أقساطًا مستقبلية للوحدات التي تم تسليمها في مشروعات سوديك المختلفة. وسيتيح توقيع هذا التسهيل الائتماني لسوديك المزيد من المرونة لتسييل جزء من محفظة أوراق القبض المتنامية لديها، من أجل تمويل العمليات التشغيلية الجارية لمختلف مشروعاتها.

يأتي هذا الإعلان عن التسهيل الائتماني الجديد تماشياً مع اهداف سوديك التي تسعى لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، كما تأتي تأكيداً على الأداء المالي القوي الذي تتمتع به سوديك، وتدفقاتها النقدية الكبيرة وسيولة ميزانيتها. ويشار إلى أن الرافعة المالية لسوديك مازالت منخفضة، حيث وصل رصيد إجمالي ديون الشركة إلى 3.34 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023، لتصل نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.42x.

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