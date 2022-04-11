دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12٪ على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وتمت الموافقة على القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الـ 26 للشركة في 11 أبريل 2022.

وأعلنت المجموعة عن توزيع أرباح على مساهمي الشركةالتي حققت أرباحاً بقيمة 619.49 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 347.55 مليون درهم إماراتي في عام 2020.

وجاء الارتفاع بنسبة 78٪ في صافي الربح نتيجة لزيادة الإيرادات الناجمة عن تحسن مستوى الأداء في مشروعات وشركات المجموعة.

وأكد عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار، خلال اجتماع الجمعية العمومية، أن المجموعة ستواصل اتباع نهج حكيم ومدروس في إدارة محفظتها المتنوعة بهدف تعزيز الاستثمار في الأصول الناضجة والحفاظ على السيولة. وذكر أيضا أن الشركة ستواصل تقييم فرص تعزيز وتنمية أعمالها، إما من خلال عمليات الدمج والاستحواذ أو من خلال توسيع وجودها في مختلف أنحاء المنطقة.

ووافق مساهمو الشركة على جميع القرارات الأخرى التي قدمها مجلس إدارة دبي للاستثمار في الاجتماع السنوي العام.

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