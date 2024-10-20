أبرز نتائج الربع الثالث من عام 2024 حتى الآن:

بلغ إجمالي الأصول 20 مليار درهم إماراتي للربع الثالث من عام 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 13% مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2023. ويعود ذلك إلى نمو بنسبة 15% في القروض والسلف والتمويل الإسلامي.

بلغ صافي الأرباح (قبل الضرائب) 233 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 354 مليون درهم إماراتي.

حافظ وضع رأس المال على قوته مع نسبة CET1 البالغة 13.8% ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية (CAR) 18.8% .

تحسن إضافي في مقاييس جودة الأصول مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 4.1%، في حين ارتفعت نسبة التغطية إلى 125%.

لا تزال السيولة لدى البنك العربي المتحد قوية، كما هو واضح من نسبة السلف إلى الموارد المستقرة البالغة 74% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة 15%؛ وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

قامت وكالة "موديز" برفع التصنيف الائتماني للبنك العربي المتحد إلى Baa3/P-3 مع نظرة مستقبلية "إيجابية".

الإمارات العربية المتحدة - أعلن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية (قبل الضرائب) قدرها 233 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 209 مليون درهم إماراتي لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12%. كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 354 مليون درهم إماراتي.

يأتي النمو في صافي الأرباح نتيجة للتحسن الكبير في إجمالي أصول البنك بزيادة قدرها 13٪ مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2023 بالإضافة إلى النهج الحكيم لإدارة المخاطر والذي أدى إلى انخفاض تكلفة المخاطر.

تم تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير مع التركيز على الجودة كما يتضح من نمو القروض والسلف والتمويل الإسلامي بنسبة 15٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

أدت جهود البنك نحو تعزيز وضعه المالي والتنفيذ الناجح لخطة النمو الخاصة به على مدى الأشهر الماضية إلى رفع التصنيف الائتماني إلى الدرجة الاستثمارية (Baa3) من قبل وكالة موديز. كما تم الحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية، التي بدأت في سبتمبر 2023 بعد رفع التصنيف، مما يعكس توقعات موديز باستمرار جودة أصول البنك، وقوة رأس المال وتحسن الربحية. يتمتع البنك العربي المتحد الآن بتصنيف Baa3/P-3/ "إيجابي" من وكالة موديز وتصنيف BBB+/F2/ "مستقر" من وكالة فيتش.

تعليقاً على أداء البنك، قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "يعكس أداء البنك العربي المتحد في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نجاح استراتيجيتنا لتحقيق النمو المستدام. هذا الإنجاز يؤكّد التزامنا بتقديم قيمة مستمرة لمساهمينا وعملائنا. إن ترقية تصنيفنا الائتماني من قبل وكالة موديز يسلط الضوء على ممارسات الحوكمة وإجراءات الحد من المخاطر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الربحية".

وأضاف قائلاً: " سنواصل في المستقبل الاستثمار في الابتكار والقدرات الرقمية التي تعزّز تجربة العملاء، وتحسّن الكفاءة، وتدعم أهدافنا طويلة الأجل للنمو".

نبذة عن البنك العربي المتحد :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين الإماراتيين والبنك الفرنسي الدولي "سوسيتيه جنرال"، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa3/P-3/"إيجابي" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر"

-انتهى-

#بياناتشركات