أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ESG)، وهي مجموعة رائدة في مجال توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، وخدمات أعمال البناء، والتطوير العقاري ، والتابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC)، اليوم عن نتائجها المالية السنوية لعام 2024، حيث قفزت الإيرادات الإجمالية للمجموعة خلال العام إلى 1,273.48 مليون درهم، مسجلةً نمواً لافتاً بنسبة 109% مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 609.36 مليون درهم، ما يعكس النمو الكبير والأداء القوي عبر كافة قطاعات العمل الرئيسية.

وحققت المجموعة خلال عام 2024 نتائج مالية قوية مدفوعةً بكفاءة العمليات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية. كما شهدت الأرباح الإجمالية قفزة كبيرة بنسبة 160% لتصل إلى 436.32 مليون درهم، مقارنة بـ 167.6 مليون درهم في العام السابق، ما يعكس تعزيز الكفاءة التشغيلية وقدرة المجموعة على ضبط التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الضريبة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 75% لتصل إلى 228.86 مليون درهم، مقارنة بـ 131.02 مليون درهم في عام 2023.

وواصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام والتوسع الإقليمي خلال عام 2024، مسجلةً العديد من الإنجازات، كان أبرزها سلسلة عمليات الدمج والاستحواذ التي عززت حضور المجموعة في السوق وساهمت في توسيع وتنويع محفظتها، وشملت عمليتيْ استحواذ رئيسيتين على حصص مسيطرة إضافية في كل من مصنع الرؤية للأثاث والديكور وشركة "ديكوفجين"، وهما شركتان رائدتان في مجال التصميم الداخلي والديكور وصناعة الأثاث الفاخر. كما استحوذت المجموعة على شركة "سواعد القابضة"، الشركة الرائدة في سوق حلول القوى العاملة وإسكان الموظفين والعمال.

معلقاً على أداء المجموعة القوي، قال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري - رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": "كان عام 2024 عاماً محورياً لـلمجموعة، حققت خلاله إنجازات مالية استثنائية وتقدماً استراتيجياً لافتاً. وتعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمالنا والتزامنا الراسخ بدفع النمو والابتكار والاستدامة. نحن فخورون بدورنا الريادي في تحقيق النمو وتعزيز المرونة في قطاعات عملنا، ما يعزز مكانة المجموعة كمساهم رئيسي في مسيرة الازدهار والنمو الاقتصادي طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال كايد علي خرما - الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": "نفخر بالإعلان عن عام آخر من الأداء المالي القوي، الذي تحقق بفضل تفاني فريقنا ونهجنا الاستراتيجي للنمو المستدام. وتشكل نتائجنا لعام 2024 دليلاً ملموساً على مرونة المجموعة وقدرتها على التكيف مع بيئة السوق سريعة التغير. ونؤكد التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا وعملائنا وللمجتمع بأسره، بينما نواصل المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو".

نبذة عن مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات"

مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة، والتطوير العقاري وخدمات إدارة المشاريع الهندسية والخدمات المرافقة لأعمال البناء والتطوير وخدمات الضيافة. ومن خلال هذا النهج الشامل، توفر المجموعة لعملائها حلولاً شاملة في كل مرحلة من مراحل تطوير المشروعات العقارية والاستثمار. وشهدت "إي إس جي ستاليونز الإمارات" منذ تأسيسها في عام 2008 مسيرة نمو متميزة، حيث وسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، ولم تدّخر جهداً في تحقيق رؤيتها بـ "أن تكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، حيث رسخت مكانتها كمساهم رئيسي في رحلة الازدهار والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمسكةً بقيمها الأساسية التي تتمحور حول "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف وتمكين ودعم عملائها". وبلغ إجمالي أصول المجموعة 3.68 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024، وتستعد المجموعة لتحقيق نمو استراتيجي واسع النطاق داخل دولة الإمارات وخارجها.

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نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 892 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 243 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,000 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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