د.عبد العزيز الجنزوري الدولة تدعم القطاع العقاري وتقدم حوافز للمستثمرين

رئيس مجلس إدارة «كرست للتطوير العقاري»: خطة الشركة خلال العامين القادمين تتضمن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.



أكد د. عبد العزيز الجنزوري مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كرست للتطوير العقاري»،أن الشركة تنفذ مشروعين تجاريين وإداريين خلال 2024 وتستهدف نسب بيع في حدود مليار و200 مليون جنيه إلى مليار و 300 مليون جنيه خلال عام، لافتا أن الشركة تعمل في مجال المقاولات ومجال التطوير العقاري منذ مايقرب من 10 سنوات بدايه من عام 2013 نفذت خلالها العديد من المشروعات السكنيه من عمارات وفيلات.

وأوضح عبد العزيز، أن شركة كرست للتطوير العقاري ترى أن عام 2024 هو عام جيد للاستثمار في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير جدا من العملاء على الأعمال التي تنفذها الشركة وذلك بسبب التخوف من تضخم الأسعار.

وشدد عبد العزيز، على أن الاستثمار في العقار هو الاستثمار الآمن الآن ومن يستثمر في العقار كسبان بالرغم من زيادة أسعار مواد البناء، موكدا أن شركة كرست ترى أن الاستثمار في العقار أفضل أنواع الاستثمار للحفاظ على الأموال، لافتا أن الشركة لديها إدارة مخاطر تعمل على تقييم الأسعار وارتفاعها فالبنسبة لأسعار الحديد والتخوف من الزيادات المفاجئة تقوم بحساب نسبتة في المشروع بالكامل ويتم تخزينة حتي لا يتأثر المشروع بارتفاع الأسعار.

وحول السياسية البيعية لشركة كرست خلال الفترة القادمة، قال مؤسس الشركة، أن الشركة تضع في اعتبارها خلال الفترة المقبلة تصدير العقار المصري للخارج التسويق لمشاريع الشركة خلال الستة أشهر المقبلة من خلال الدخول في معارض في الدول العربية كالسعودية والكويت وقطر والإمارات، مضيفا أن الشركة تعمل على إنتاج عقار فني حديث فيه كل المقومات التي يتطلبها العميل مثل التوفير في الطاقة والمياه وبالتالي فإن التصميم الإنشائي والمعماري والمباني الذكية تدخل في الاعتبار في تنفيذ. المشاريع القادمة للشركة لأن مفاهيم المباني اختلفت عن الفكر القديم ويجب مراعاة ذلك في المشاريع.

وأكد د. عبد العزيزالجنزوري ورئيس مجلس إدارة شركة «كرست للتطوير العقاري» ، أن دعم الدولة للتطوير العقاري ممتاز جدا حيث أن الدولة تدعم المستثمرين كل فترة بتقديم حوافز استثمارية من خلال تعويض الشركات بفارق الأسعار التي تزيد من وقت لآخر، بالإضافة إلى أن الدولة تقف بجوار المتعثير في سداد أقساط الأراضي وتقوم بجدولة ثمن أراض المشاريع للمستثمرين.

جدير بالذكر أن شركة «كرست للتطوير العقاري»دخلت سوق التطوير العقاري عام 2013 حيث وصلت حجم اعمالها الى 17 مشروع مابين فيلات وعمارات في القاهرة الجديده مابين مناطق اللوتس وجاردينيا هايتس و عمارات منفصله في 6 أكتوبر والشيخ زايد وأرض مول تجاري في 6 أكتوبر، ثم دخلت الشركة منطقة الفيلات ووصلت حجم اعمالها الى 50 فيلا متنوعه مابين منطقة القرنفل في التجمع الخامس وتوسعت الشركة في منطقة جنوب الأكاديمية ومنطقه البنفسج فيلات و منطقة الياسمين و في النرجس فيلات وفي منطقة الأحياء أيضا.

يذكر ان شركة «كرست» تعاقدت خلال العامين الماضيين على حجم اعمال بما يعادل مليار جنيه وذلك من خلال اعمال مقاولات علي سبيل المثال بكمبوند النخيل بأكاديمية الشرطة ، فضلا عن اعمال المقاولات مع المشاريع الحكومية أيضا، حيث قامت بتنفيذ 3 مشاريع في مجمع محاكم المنصوره وفي المنوفية و تقوم الان بتنفيذ اعمال المقاولات لعده مشاريع ومنها مشروع يتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

#بياناتشركات

-انتهى-