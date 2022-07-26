أبوظبي: كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن تحقيق مبيعات بقيمة 1,2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 704 ملايين درهم خلال بالنصف الأول من العام 2021، بنمو 70%.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن الشركة واصلت خلال العام 2022 أداءها القوي والمتميز، بعدما حققت خلال العام 2021 مبيعات بقيمة 1,6 مليار درهم، بنمو يصل إلى 100% مقارنة بالعام 2020، وهو ما يعكس قدرة "ريبورتاج" على مواكبة متغيرات السوق، ومرونتها في التكييف مع التحديات، مع مواصلة طرح مشاريع جديدة تلبي متطلبات العملاء.

وأوضح سليمان أن النصف الأول من العام الحالي شهد إطلاق الشركة لمشروعها الجديد "ڨيردانا"، الواقع ضمن مجمع دبي للاستثمار، والذي يتألف من 305 وحدات تاون هاوس فاخرة، مؤلفة من 4 غرف، بمساحات تتراوح بين 2730 و3855 قدما مربعة، حيث شهد المشروع ارتفاعا ملحوظا في الطلب من المشترين.

ويمتد مشروع "ڨيردانا" يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويضم العديد من المرافق والخدمات مثل حمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية، ومواقف خاصة لكل وحدة، ومساحات خضراء متنوعة.

وذكر سليمان أن عام 2022 شهد حتى الآن تنظيم الشركة لـ 4 فعاليات ناجحة للمبيعات، حيث تمكن فريق المبيعات خلالها من بيع 197 وحدة سكنية، بقيمة 179 مليون درهم.

وأوضح أن ارتفاع مبيعات "ريبورتاج العقارية" خلال النصف الأول من العام الحالي، يؤكد تحسن النشاط بالسوق العقاري بالإمارات، وقدرته على تجاوز التحديات، لاسيما مع استمرار إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وأشار سليمان إلى أن استمرار ريبورتاج في تنفيذ كافة مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وهو ما ينعكس في الزيادة المستمرة بالمبيعات.

وتضم محفظة "ريبورتاج العقارية" بالإمارات 14 مشروعا، توفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وتباشر "ريبورتاج" تطوير 8 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي، بمناطق شاطئ الراحة، ومدينة مصدر، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، بالإضافة إلى مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر، فيما تباشر تطوير 5 مشاريع قيد الإنشاء في دبي.

وفي مصر، أطلقت "ريبورتاج العقارية" العام الماضي مشروع "مونتي نابوليوني"، والذي سيقام ويقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاح العقارية" في أبوظبي، مشروع "الراحة لوفتس 1"، ويوفر 164 وحدة سكنية، و"الراحة لوفتس 2"، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع "الواحة رزيدنس 1" ويوفر 612 شقة، و"الواحة رزيدنس 2" ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلا عن مشروع "ذا جيت" ويضيف 463 شقة سكنية، فضلا عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر "ريبورتاج" تطوير مشروع "المارية فيستا"، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب "المارية فيستا 2"، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، وفي جزيرة ياس يجري تطوير مشروع "ديفا" في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاج العقارية" في دبي، مشروع "أليكسيس تاور" بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج "ركان"، في منطقة "دبي لاند"، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار"، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و"ركان لوفتس 1" ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و"ركان لوفتس 2" ويوفر نحو 755 فيلا، بالإضافة إلى مشروع "ڨيردانا"، الواقع ضمن مجمع دبي للاستثمار، ويوفر 305 وحدات تاون هاوس.

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