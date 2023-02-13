نمو ايرادات العام الكامل بنسبة 65% لتبلغ 5.2 مليار درهم ومجلس الادارة يوصي بتوزيع 15% من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "العربية للطيران" (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تحقيقها نتائج مالية قياسية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، حيث ضاعفت الشركة ارباحها وعدد المسافرين على متن رحلاتها مقارنتاً بالعام السابق، وواصلت خططها التوسعية محققة آداء مالي وتشغيلي قوي.

وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار درهم إماراتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 70٪ مقارنة بـ720 مليون درهم للعام 2021. ووصل حجم إيرادات الشركة للعام 2022 إلى 5.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 65٪ مقارنة بالإيرادات المسجلة في 2021 والبالغة 3.2 مليار درهم. وساعد النمو القوي في أعداد المسافرين، والذي تجاوز أعداد ما قبل الجائحة، الآداء المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة لعام 2022.

وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 12.8 مليون مسافر في عام 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان، مسجلة بذلك زيادة قدرها 90% مقارنة بعدد المسافرين في العام السابق والبالغ 6.8 مليون مسافر. وحافظ معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – للسنة المالية 2022 على معدل قوي بلغ 80%.

وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 15% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 15 فلس لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة "العربية للطيران"، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "تمثل النتائج المالية القوية التي حققتها مجموعة’العربية للطيران‘ خلال عام 2022 الأفضل في تاريخ الشركة. ويدل الآداء التشغيلي والمالي على مدى فعَالية أنموذج الأعمال الذي نتبعه وكفآة فريق الإدارة فضلاً عن أستراتيجية النمو الطموحة. وبالرغم من استمرار التحديات في عام 2022، إلا أن صناعة الطيران بدأت بالعودة الى طبيعتها حيث شهدت شركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم انتعاشاً سريعاً بعد ان عانت من انخفاض الطلب على السفر الجوي نتيجة تداعيات الجائحة".

وأضاف آل ثاني:" حافظت مجموعة "العربية للطيران" على نمو اعمالها القوي في عام 2022 من خلال زيادة حجم أسطولها وإضافة وجهات جديدة عبر شبكة وجهاتها العالمية وإطلاق العمليات التشغيلية لأحدث مشاريعها المشتركة في أرمينيا وباكستان. ونحن فخورون بأن خدمات "العربية للطيران" المدفوعة بالقيمة المضافة باتت الان بمتناول قاعدة عملاء واسعة في عدد من الأسواق الإقليمية الرئيسية".

وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022، سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قدرها 356 مليون درهم؛ أقل بنسبة 24% مقارنة بأرباح بالربع الاخير عام 2021 البالغة 467 مليون درهم والتي تأثرت بشكل مباشر بارتفاع هامش العائدات وانخفاض اسعار الوقود. ووصلت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2022 لنحو 1.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مسافر خلال الربع الأخير من عام 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والبالغة 2.5 مليون مسافر. ووصل معدل إشغال المقاعد نسبة 79%، مما يعكس الأنتعاش المستقر الذي يشهده الطلب على السفر الجوي.

وأضاف آل ثاني: "وترجع النتائج القوية للربع الاخير والعام بأكمله إلى التدابير الحازمة الذي اتخذتها الشركة لضبط التكاليف، والاستمرار في ارتفاع هامش العائدات، وزيادة الطلب على خدمات الشركة المدفوعة بالقيمة المضافة. وكما عهدنا دائماً، نستمر بتزويد عملائنا بأفضل عروض السفر الجوي وتوفير المنتجات المبتكرة".

وفي عام 2022، أضافة "العربية للطيران" 24 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية من مراكز عملياتها في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان. وتسلمت الناقلة 10 طائرات جديدة وأنهت العام بأسطول مكون من 68 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 تسير إلى أكثر من 190 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. كما أطلقت مجموعة "العربية للطيران" عملياتها لأحدث مشاريعها المشتركة في أرمينيا وباكستان. في يونيو ، بدأت "فلاي آرنا" ، شركة الطيران الوطنية الأرمينية عملياتها من يريفان واستمرت في توسيع شبكة وجهاتها بإضافة 5 وجهات جديدة ، في حين بدأت "فلاي جناح"، شركة الطيران الباكستانية الجديدة منخفضة التكلفة عمليتها التشغيلية في أكتوبر وأضافت 4 وجهات محلية.

كما وقعت مجموعة "العربية للطيران" اتفاقية مع مجموعة "دال" لإطلاق شركة طيران اقتصادي جديدة تحمل اسم "العربية السودان" ليكون مقرها في الخرطوم. وستتبع شركة الطيران الجديدة نفس نموذج الأعمال منخفض التكلفة الذي يوفر لقاعدة عملائها عمليات موثوقة وخدمات القيمة المضافة.

واختتم آل ثاني بقوله: "وبالرغم من استمرار شركات الطيران مواجهة العديد من التحديات هذا العام، نحن واثقون من أساسيات قطاع الطيران وأستمرارية الطلب على السفر الجوي منخفض التكلفة. وتواصل "العربية للطيران" تعزيز أعمالها من خلال استراتيجية واضحة للنمو، مدعومة بالتزامها المستمر بتوفير أفضل قيمة مضافة لعملائها ومساهميها".

وفي شهر يناير، حصلت العربية للطيران على لقب "شركة طيران العام" في حفل توزيع جوائز النقل الجوي 2022، وحصلت على جائزة "شركة الطيران الأكثر التزاما بالمواعيد" من مطار دوموديدوفو في موسكو، تقديرا لالتزام الشركة بدقة المواعيد. كما وحصلت على جائزة افضل شركة طيران اقتصادي من فئة "أربع نجوم" لعام 2022 من قبل جمعية تجربة المسافرين (إيبيكس) والذي يعد أول برنامج في العالم لتقييم كامل عمليات شركات الطيران بناءً على آراء المسافرين. وفي شهر أكتوبر أحتفلت العربية للطيران بمرور 19 عاماً على إطلاق عملياتها الناجحة التي أحدثت تحولا في صناعة السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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عن مجموعة العربية للطيران:

"العربية للطيران" (شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي) هي شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدأت الشركة عمليتها التشغيلية في أكتوبر 2003 وتشغل حالياً أسطول مكون من 68 طائرة من طراز إيرباص A320 و A321 تخدم 190 وجهة إنطلاقاً من مراكز عملياتها السبع في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان. العربية للطيران هي مجموعة حائزة على جوائز كثيرة وتركز على توفير الراحة والموثوقية وخدمات القيمة المضافة.

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