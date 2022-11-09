أبرز المؤشرات المالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022: أعلن البنك العربي المتحد عن تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 119 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 166٪ عن الفترة المقابلة من عام 2021، وما يبدي استراتيجية البنك التجارية المرنة. ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. انخفضت مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 57٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق . حافظ البنك العربي المتحد على سيولة قوية بشكل مريح أعلى من المتطلبات التنظيمية: نسبة السلف إلى صافي مصادر التمويل المستقرة 88%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17%. يبقى رأس المال مريح وأعلى من المتطلبات التنظيمية مع نسبة الأسهم العادية1 ( CET1 ) عند 12.3 ٪ ونسبة كفاية رأس المال ( CAR ) بنسبة 13.5 % . بلغت نسبة تغطية المخصصات 123% بينما انخفضت نسبة القروض المتعثرة ( NPL ) إلى 10.3 % مقارنة ب 14.4 % في الربع الثالث من عام 2021 . الإمارات العربية المتحدة: البنك العربي المتحد ش.م.ع. ("البنك العربي المتحد" أو "البنك") يعلن عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022. أعلن البنك العربي المتحد عن تحقيقه أرباحًا صافية قدرها 119 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى المنتهية من عام 2022، مقارنة بصافي أرباح وقدره 45 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2021، أي بزيادة سنوية وقدرها 166%. يأتي النمو في صافي الارباح نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة التكاليف والمنهج الحصيف لإدارة المخاطر، ما أدى إلى انخفاض تكاليف المخاطر. وقد ساهم في الأداء المالي للبنك العربي المتحد التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في الأعمال "الأساسية" حيث سجل زيادة بنسبة 7٪ في الأرباح التشغيلية مقارنة في نفس الفترة من عام 2021. كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 4٪. كذلك تم تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير مع التركيز على جودة الأصول ما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 57٪ في المخصصات مقارنة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. وتوفر هذه النتائج دليلاً إضافيًا على أن البنك في وضع جيد يؤهله للنمو والازدهار.

وتعليقًا على النتائج المالية للبنك، قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة «البنك العربي المتحد»: “نحن سعداء بالأداء المالي للبنك للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وعودة البنك إلى الربحية نتيجة تنفيذ قرارات استراتيجية فعالة. يمضي البنك قدمًا وفقًا لإستراتيجية مدروسة تدعم النمو وتوقعات المساهمين. إنّنا نتطلّع بثقة إلى المستقبل وسنواصل العمل على تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع قاعدة عملائنا واستراتيجية النمو المستدام في دولة الإمارات."

من جهته علق شيريش بهيد الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد قائلاً: " سوف نواصل جهودنا بالعمل على تحقيق رؤيتنا الطموحة وتسريع وتيرة الاستثمار في استراتيجية النمو مع التمسك بأعلى معايير الامتثال والضوابط الداخلية بما يتناسب مع التغييرات التنظيمية الجديدة ومتطلبات الأمن السيبراني."

وأضاف: "يبقى عملاؤنا على رأس أولوياتنا وفي صميم استراتيجيتنا للنمو، وسنواصل الاستثمار في تطوير المنصّات الرقمية للبنك لتعزيز قدراتنا التنافسية وتقديم خدمة أكثر كفاءة ومرونة وسلاسة بوتيرة تتناسب مع توقعات عملائنا."

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