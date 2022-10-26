القاهرة: أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" نتائجها المالية المجمعة خلال الشهور التسعة الاولي من عام 2022 والمنتهية في 30 سبتمبر 2022.

أهم أرقام العمليات التشغيلية والنتائج المالية خلال الشهور التسعة الأولى من :2022

§ إجمالي المبيعات المتعاقد عليها: 11.8 مليار جنيه بزيادة 119٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

§ الغاءات المبيعات: 8٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها

§ التسليمات: 845 وحدة بمشروعات الشركة

§ إيرادات النشاط: 4.65 مليار جنيه وبزيادة 40٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

§ مجمل الربح: 1.48 مليار جنيه بزيادة 40٪، وبهامش مجمل ربح 32٪

§ أرباح التشغيل: 603 مليون جنيه بزيادة 29٪، وبهامش أرباح تشغيل 13٪

§ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة: 434 مليون جنيه بزيادة 27٪ وبهامش صافي ربح 10٪

الأداء التشغيلي خلال الشهور التسعة الأولى من 2022

قامت سوديك ببيع 1,735 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 11.8 مليار جنيه، بزيادة 119٪ مقارنة بإجمالي المبيعات المتعاقد عليها والتي وصلت إلى 5.39 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

وقد تنوعت المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور التسعة الأولى من 2022 لتشمل مبيعات سوديك في مشروعاتها بالأسواق الرئيسية، حيث ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 25٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، بدعم من الأداء القوي لمشروع The Estates Residences والذي تم إطلاقه في الربع الأول من العام وساهم وحده في تحقيق 10٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور التسعة الأولى من العام. من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 31٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، نتيجة الأداء القوي لمبيعات مشروعي سوديك ايست وفيليت، بينما كان لمشروع June في الساحل الشمالي النصيب الأكبر خلال الشهور التسعة الأولى من العام، حيث ساهم وحده بنسبة 44٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة.

وصلت الغاءات المبيعات إلى 917 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، وهو ما يمثل 8٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بإلغاءات وصلت نسبتها إلى 16٪ خلال نفس الفترة من 2021. وترجع تأثر رصيد الغاءات المبيعات بشكل رئيسي الى عمليات إلغاء وصلت قيمتها الى 576 مليون جنيه بمشروع الـ 464 فدان نتيجة التعليق المؤقت للمشروع، حيث شكلت 63% من الغاءات المبيعات على مدار الفترة . يشار إلى أن سوديك أعادت إطلاق مشروع الـ 464 فدان في سبتمبر 2022، وسجل مبيعات إجمالية وصلت إلى 388 مليون جنيه،. ومع استبعاد الغاءات المبيعات بمشروع الـ 464 فدان، تصل نسبة الغاءات المبيعات خلال الشهور التسعة الأولى من العام إلى 3٪ فقط من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها.

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الشهور التسعة الأولى من العام إلى 4.37 مليار جنيه، بمعدل تعثر 6.9٪، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 3.64 مليار جنيه ونسبة تعثر 8.5٪ تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2021.

قامت سوديك بتسليم حوالي 845 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام، منها 672 وحدة تم تسليمها بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالي 162 و11 وحدة على التوالي، مقارنة بـ 570 وحدة تم تسليمها بمشروعات الشركة خلال نفس الفترة من 2021. وقد بدأت عمليات التسليم في مشروع الـ 655 فدان في شرق القاهرة خلال العام، حيث قامت سوديك بتسليم 292 وحدة في هذا المشروع حتى 30 سبتمبر 2022.

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

الأداء المالي خلال الشهور التسعة الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2022

بلغت إيرادات النشاط 4.65 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، بزيادة 40٪ مقارنة بـ 3.31 مليار جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي. جاءت الزيادة في إيرادات النشاط مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات التسليم التي تمت في مشروعات شرق القاهرة، والتي ساهمت بتحقيق 77٪ من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال هذه الفترة، والتي جاء على رأسها مشروعي سوديك ايست وفيليت سكاي كوندوز اللذان ساهما بنسبتي 32٪ و26٪ من إجمالي قيمة عمليات التسليم خلال الفترة على التوالي. بالإضافة لذلك، ساهمت مشروعات سوديك في غرب القاهرة والساحل الشمالي في تحقيق 22٪ و1٪من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال هذه الفترة على التوالي.

ارتفع مجمل الربح بنسبة 40٪ خلال الشهور التسعة الأولى من 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لارتفاع إيرادات النشاط لتسجل مجمل ربح 1.48 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 32٪، مقارنة بمجمل ربح 1.05 مليار جنيه وهامش مجمل ربح 32٪ تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2021.

وصلت أرباح التشغيل خلال الشهور التسعة الأولى من العام 603 مليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل 13٪. يمثل ذلك نمواً في أرباح التشغيل بنسبة 29٪ عند مقارنتها بأرباح التشغيل التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2021 والتي بلغت 469 مليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل 14٪.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 434 مليون جنيه بنسبة نمو 27٪، مقارنة بـ 342 مليون جنيه تم تسجيلها خلال الشهور التسعة الأول من 2021، وبهامش صافي ربح 10٪.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما في حكمها 2.07 مليار جنيه.

استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى0.44x، حيث وصل رصيد الديون المصرفية إلى 3.17 مليار جنيه في 30 سبتمبر2022. هذا وتقوم سوديك بزيادة رافعتها المالية تدريجياً لتحسين العوائد. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.38x في نهاية 2021، ورصيد الديون المصرفية المستحقة في هذا التاريخ إلى 2.55 مليار جنيه، مقارنة بمعدل ديون لحقوق ملكية وصل إلى 0.37x في نهاية 2020، كما بلغ رصيد الديون المستحقة 2.3 مليار جنيه في نفس التاريخ.

بلغ رصيد أوراق القبض 25.9 مليار جنيه، منها 6.1 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا لأوراق القبض بقيمة 2.92 مليار جنيه والذي يمثل أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي تحت بند "شيكات آجلة غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي" وبلغت قيمتها 22.98 مليار جنيه.

وقد وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 29.50 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2022، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز(Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com