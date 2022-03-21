الصقر: أرباح الوطني-البحرين تعكس نجاح استراتيجيتنا للتوسع وتنويع مصادر الدخل

نواصل تعزيز قدراتنا التنافسية ومكانتنا في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها في المنطقة

فردان: أرباحنا تؤكد مرونة أعمالنا وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً سنوية بلغت 117.68 مليون دينار بحريني (ما يعادل 94.57 مليون دينار كويتي) في العام 2021، مقارنة مع 117.51مليون دينار بحريني (ما يعادل 94.68 مليون دينار كويتي) في العام 2020.

وارتفعت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين بواقع 7% لتبلغ 7.43 مليار دينار بحريني بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة مع 6.91 مليار دينار بحريني في العام 2020. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 19% لتبلغ 972.97 مليون دينار بحريني. وارتفعت ودائع العملاء بواقع 53% بنهاية ديسمبر 2021 لتبلغ نحو 2.75 مليار دينار بحريني.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد / عصام الصقر: " حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً جيدة خلال العام 2021 وذلك على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود وانعكاس ذلك على الأسواق وتزامنه مع انخفاض أسعار الفائدة عالمياً."

وأضاف الصقر قائلاً: "تعزز العمليات الدولية للمجموعة أرباح المجموعة ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل".

وأكد الصقر على أن الوطني- البحرين يواصل عاماً تلو الآخر ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.

وشدد الصقر على أن مواصلة بنك الكويت الوطني التوسع وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق التي يعمل بها لضمان تأكيد ريادته إقليمياً وضمان تعزيز النمو المستقبلي".

ومن جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين السيد/ علي فردان: "إن نتائج البنك في العام 2021 ورغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تعد شهادة على تنوع أعمالنا وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها هذا العام".

وأكد الفردان على أن البنك أخذ على عاتقه دعم عملائه خلال جائحة كورونا عبر تأجيل أقساط ومدفوعات بطاقات الائتمان، كما عمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي بهدف التخفيف من تداعيات الجائحة وذلك في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية.

وأشار فردان إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي البحريني. مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم المجموعة للبنك في البحرين قد ساهم في تعزيز أداء البنك مستفيداً من تصنيفات بنك الكويت الوطني الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. وقد حافظ البنك على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، ستاندر آند بورز، فيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والإمارات.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك الكويت الوطني:

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي (362.2 مليون دينار كويتي) في العام 2021، في حين بلغ صافي موجودات البنك 109.9 مليار دولار أمريكي (33.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2021، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.0 مليار دولار أمريكي (3.3 مليار دينار كويتي).

يعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق والامارات.

تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل

• وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1

• وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: AA-

• وكالة ستاندر آند بور للتصنيف الائتماني: A