مدعومة برؤية استراتيجية ومستويات نمو مرتفعة

أداء مالي مميز للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى تُوج بإيرادات كبيرة بقيمة 32.4 مليار درهم وزيادة وصلت إلى نسبة 29% و22% على التوالي

نمو كبير يُعزى إلى التوسع العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية عبر قطاعاتها الأساسية ومنصتها المتنوعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم «AlphaDhabi»، نتائجها المالية لغاية 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت الشركة نتائج مالية قوية محققةً ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بلغ 11.6 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 29% على أساس سنوي، بالمقارنة مع 9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام 2022.

وعزت الشركة هذا النمو إلى مجموعة من العوامل بما فيها التوسع العضوي المطرد وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة الثابت بتعزيز عائدات المساهمين. كذلك حققت "ألفا ظبي" قفزة مهمة في الإيرادات مسجلةً 32.4 مليار درهم، بزيادة كبيرة قدرها 22% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي (26.6 مليار درهم).

وكان لتنوع محفظة أعمال ألفا ظبي دور رئيسي في نمو الإيرادات، حيث واصلت المجموعة تطوير محفظتها الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاعي الضيافة والطاقة، إضافة إلى إطلاقها منصة "كلايمت كابيتال"، واستثمارها في مشاريع مالية عبر مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك المشروع المشترك الذي أطلقته "ألفا ويف فينشرز" بالتعاون مع "شركة مبادلة للاستثمار" للدخول معاً في فرص عالمية مجدية في مجال الائتمان.

تتمتع مجموعة ألفا ظبي القابضة بوضع مالي قوي، حيث يبلغ إجمالي قيمة أصولها 133.6 مليار درهم، ووضعها النقدي ممتاز، إذ وصل إلى 19.1 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2023، وذلك بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي تمت منذ العام 2022، والأداء القوي عبر جميع القطاعات خلال هذه الفترة.

وتستعد ألفا ظبي القابضة فيما تبقى من العام الجاري لتحقيق المزيد من النمو واغتنام فرص استثمار واعدة عبر دمج أصول تشغيلية جديدة من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي المتنوع، مع فرض هيكلية فاعلة ومثالية للحوكمة المؤسسية عبر محفظة أعمالها الغنية.

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حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 150 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.