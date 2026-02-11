المنامة، مملكة البحرين: حقق خليجي بنك ش.م.ب. أرباحاً صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 3.574 مليون دينار بحريني في الربع الأخير من العام 2025م، مقارنةً ب3.469 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2024م، أي بزيادة نسبتها 3.03%.

بلغت قيمة السهم 3.29 فلس خلال الربع الأخير من العام 2025م، مقارنة مع 3.20 فلس خلال الربع الأخير من العام 2024م، وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للربع الأخير من عام 2025 ما قيمته 2.108 مليون دينار بحريني، مقابل 3.594 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بلغ 41.35%. فيما بلغ إجمالي الإيرادات 20.222 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام الجاري مقابل 13.816 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2024م وذلك بنسبة زيادة بلغت 46.37%.

كما وأشارت النتائج المالية إلى تحقيق البنك أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 11.582 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مقارنةً بأرباح قدرها 10.503 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، أي بارتفاع قدره 10.27%. وبلغت ربحية السهم 10.67 فلس مقارنة مع 10.33 فلس في عام 2024م. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال عام 2025م إلى 12.203 مليون دينار بحريني، مُقابل 11.852 مليون دينار في العام 2024م، مسجلة ارتفاع بنسبة 2.96%. وسجل خليجي زيادة في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 63.903 مليون دينار بحريني خلال عام 2025م مقابل 49.960 مليون دينار بحريني في العام 2024م وذلك بنسبة زيادة بلغت 27.91%، ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في إيراد من عقود التمويل و إيراد من صكوك واستثمارات اخرى ذات عوائد.

ووصلت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم إلى 134.27 مليون دينار بحريني في العام 2025م مقارنة مع 128.06 في العام 2024م، وذلك بارتفاع نسبته 4.85%. ومن جانب آخر، ارتفعت موجودات البنك بنسبة 15.31% لتصل إلى 1,725.12 مليون دينار بحريني مقارنةً مع 1,496.13 دينار بحريني في نهاية العام 2024م، فيما ارتفعت استثمارات الصكوك واستثمارات اخرى ذات عوائد لتصل إلى 568.60 مليون دينار بحريني في العام 2025م مقارنةً مع 502.14 مليون دينار في العام 2024م، بارتفاع نسبته 13.24%. كما سجلت النتائج المالية ارتفاعًا في إجمالي الودائع بنسبة 15.42% لتصل إلى 1,554.58 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1,346.88 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2024م.

وتماشيًا مع النتائج التي حققها البنك، أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 6% من القيمة الاسمية (بواقع 6 فلس للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزانة)، خاضعة لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة، صرح السيد يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، بالقول: "تعكس نتائج خليجي بنك لعام 2025 مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، حيث انتقل البنك من تحقيق النمو إلى ترسيخ استدامته ضمن بيئة مالية عالمية شديدة التعقيد. فقد جاء هذا الأداء في عام اتسم بتقلبات اقتصادية وضغوط جيوسياسية وتشديد السياسات النقدية عالميًا، ما يؤكد سلامة التوجه الاستراتيجي للبنك وقدرته على العمل بكفاءة ضمن مختلف الدورات الاقتصادية. وفي هذا السياق وفي ضوء ما تحقق من نتائج مالية إيجابية خلال العام، قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 6% من القيمة الاسمية."

وأضاف: "لقد حرص مجلس الإدارة خلال المرحلة الماضية على ترسيخ نهج متوازن يجمع بين تحقيق النمو وتعزيز المتانة المالية، مع الالتزام الصارم بأفضل ممارسات الحوكمة والإشراف الاستراتيجي. وقد انصبّ تركيز المجلس على دعم الاستقرار طويل الأجل للبنك وتعزيز كفاءة رأس المال وضمان جاهزية المؤسسة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والمالية. ويأتي هذا التوجه في إطار مسؤوليتنا تجاه المساهمين وجميع أصحاب المصلحة، من خلال المحافظة على قاعدة مالية قوية تمكّن البنك من مواصلة تنفيذ استراتيجيته المستقبلية ودعم توسّعه المدروس وتعزيز قدرته على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل."

من جانبه، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: "يعكس الأداء المالي لخليجي بنك خلال عام 2025 نجاح البنك في تحقيق نمو متوازن مدعوم بأسس تشغيلية قوية، حيث سجّل البنك أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 11.582 مليون دينار بحريني، محققًا نموًا بنسبة 10.27% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت ربحية السهم إلى 10.67 فلس. ويأتي هذا الأداء نتيجة تركيز البنك على تحسين جودة الأصول وتعزيز كفاءة الميزانية العمومية وتنويع مصادر الإيرادات، في ظل بيئة اقتصادية عالمية اتسمت بالتحديات وتقلبات الأسواق."

وتابع الرئيس التنفيذي بالقول: "وشكّل التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسية لتحسين الأداء التشغيلي خلال العام الماضي، حيث واصل البنك تطوير بنيته التقنية ورفع مستوى أتمتة العمليات وتعزيز التكامل بين القنوات المصرفية. وقد انعكست هذه الجهود في تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع دورة الأعمال ودعم نمو الأنشطة المصرفية الأساسية. كما أسهمت الحلول الرقمية في تعزيز القدرة على إدارة السيولة بمرونة أكبر ودعم نمو برامج الودائع عبر تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة لمختلف شرائح العملاء."

وأضاف القصيبي قائلًا: "وفي المرحلة المقبلة، سيواصل خليجي بنك الاستثمار في التقنيات المصرفية المتقدمة وتوظيف التحول الرقمي كرافد استراتيجي للنمو، مع التركيز على تعظيم العائد من الأصول وتحسين جودة الإيرادات. ونؤكد التزامنا بتطوير نموذج تشغيلي أكثر مرونة واستدامة يدعم تعزيز قاعدة الودائع ويرفع القدرة التنافسية للبنك، ويُمكّنه من مواكبة متطلبات السوق والاقتصاد الوطني على المدى الطويل."

أبرز الإنجازات خلال العام 2025م:

إطلاق وتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، أبرزها النسخة الجديدة من حساب الوافر بجوائز إجمالية تجاوزت 4 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب استحداث فئة أجيال الوافر لتشجيع الادخار لدى الناشئة والشباب.

تعزيز برامج التمويل الإسكاني من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ضمن برامج مزايا وتسهيل وتسهيل+، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، بما يدعم تمكين المواطنين من تملك مساكنهم.

تحقيق نقلة نوعية في التحول الرقمي عبر تطوير منصة حفيز للأعمال، وإتاحة التسجيل الفوري باستخدام الهوية وصورة السيلفي، وإطلاق خدمات رقمية متقدمة شملت تقارير تأكيد التدقيق اللحظية وخدمة Visa+ للتحويلات عبر الهاتف على مستوى دول مجلس التعاون.

للتحويلات عبر الهاتف على مستوى دول مجلس التعاون. توسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية إقليميًا من خلال إتاحة فتح الحسابات الرقمية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عبر التطبيق المصرفي، بما يدعم نمو قاعدة العملاء من خارج المملكة.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مطورين عقاريين وشركات وطنية من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتقديم حلول تمويلية لمشاريع سكنية نوعية.

المشاركة الفاعلة في معرض سيتي سكيب البحرين 2025، والتي شملت توقيع اتفاقيات تعاون وإطلاق حملات تمويلية مشتركة والترويج لبرامج التمويل الإسكاني، بما عزز حضور البنك كشريك رئيسي في منظومة الإسكان والتنمية العمرانية الوطنية.

تنفيذ حملات ترويجية وتفاعلية ناجحة في عدد من المجمعات التجارية، منها سيتي سنتر البحرين والليوان ومراسي جاليريا للتعريف بالمنتجات الادخارية والتمويلية وتعزيز التواصل المباشر مع العملاء.

المسؤولية الاجتماعية:

مواصلة دعم مبادرات التعليم وتمكين الشباب من خلال إطلاق البرنامج التدريبي السنوي لعام 2025، والذي استقطب 40 طالبًا من جامعات داخل وخارج المملكة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمصرف البحرين المركزي.

رعاية جائزة التميز الأكاديمي في الجامعة الأمريكية بالبحرين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات تعليمية لتقديم حلول تمويل تعليمية مبتكرة تعزز استدامة التعليم والثقافة المالية.

تنفيذ مبادرات توعوية لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب من خلال منصات وبرامج مخصصة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الادخار والتخطيط المالي المبكر.

دعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية عبر رعاية بطولات محلية، من بينها بطولة كأس خليجي للبادل والمشاركة في مبادرات شبابية وتقنية وطنية.

تنظيم فعاليات داخلية لتعزيز رفاه الموظفين، من بينها فعاليات يوم البحرين الرياضي وتكريم الموظفين المتميزين ضمن برامج التحفيز المؤسسي.

دعم الاستدامة البيئية والتشجير من خلال المشاركة الفاعلة في أسبوع الشجرة بالتعاون مع محافظة العاصمة والتكفّل بتشجير أحد الشوارع الرئيسة في ضاحية السيف، في إطار دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطة البنك.

إدراج خليجي بنك ضمن قائمة أفضل 50 شركة بحرينية لعام 2025 وفق تصنيف صحيفة البلاد، تقديرًا لممارساته المستدامة ودوره المجتمعي.

