عمّان : أعلن كابيتال بنك عن توقيع صفقة تسهيلات مصرفية (قرض تجمع بنكي) بقيمة 115 مليون دولار أمريكي، وذلك لاستخدامها في تلبية متطلبات البنك التمويلية.

وشارك في إتمام هذه الصفقة كل من؛ بنك المشرق كالمنسق الوحيد ووكيل التسهيلات والاكتتاب، بينما قام بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك القاهرة بدور المنسقين الرئيسيين المفوضين، وشركة بنك الأردن – فرع الخدمات المصرفية للشركات – البحرين، والبنك العربي المتحد ش.م.ع كمنظمين رئيسيين، وبنك مسقط ش.م.ع.ع، وبنك الدوحة ش.م.ع.ق، وبنك حبيب المحدود ، وبنك إتش بي إل بلجيكا، وبنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)، وقام بنك تونس العالمي ويونايتد بنك ليمتد (المصرف المتحد المحدود) بدور المنظمين، وشركة المحاماة Clifford Chance LLP كمستشار قانوني للمقرضين.

وقد لاقت هذه الصفقة -والتي تعد الأولى من نوعها لكابيتال بنك- نجاحاً مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب قيمتها المستهدفة، حيث ساعدت مشاركة 12 بنكاً من جميع أنحاء المنطقة وعبر قارتين في تعزيز مكانة كابيتال بنك على المستوى الإقليمي.

وقال مدير إدارة المؤسسات المالية لمجموعة كابيتال بنك، جمال القضاة: "مسرورون بنتيجة هذه الصفقة، وممتنون للدعم الذي حصلنا عليه من قبل مجموعة متنوعة من البنوك الدولية والإقليمية، ومن ضمنهم بنوك نتعامل معها منذ سنوات كشركاء تمويل تجاري موثوق بهم، فيما شكلنا مع البعض الآخر من هذه البنوك علاقات جديدة من شأنها تعزيز مصادر تمويل كابيتال بنك، كما عكست المشاركة الواسعة في هذه الصفقة ثقة وإيمان شركاؤنا في البنك على وجه الخصوص، وفي الأردن كسوق واعد للنمو ".

من جانبه، قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق، جويل فان دوسن: "سعيدون في بنك المشرق بمشاركتنا في هذه الصفقة الاستراتيجية، كما أننا ممتنون لثقة كابيتال بنك بنا. كما نود أن نشكر جميع الشركاء على

انضمامهم إلينا في هذه الصفقة المهمة لكابيتال بنك والتي ستعزز من وضعه الائتماني وتضع معياراً للاقتراض لجمع رأس المال في المستقبل للمؤسسات والبنوك خارج الأردن."

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نبذة عن مجموعة كابيتال بنك

تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، وتصل قيمة أصولها الى ما يقارب 6.5 مليار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها قرابة 600 مليون دينار أردني.

تضم مجموعة كابيتال بنك، كل من كابيتال بنك الذي تأسس في عام 1995، ومنذ ذلك الوقت نمت أعماله ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حدٍ سواء.

وفي عام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات الأردنية العاملة بالعراق. وقام المصرف الأهلي العراقي في العام 2021، وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، بإنشاء موقع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات.

أما بالنسبة لشركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، فهي شركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد ذوي الأرصدة المالية الضخمة من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وترجمة لخططها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على أعمال وفروع بنك عوده اللبناني في الأردن والعراق. وفي العام 2022 قام كابيتال بنك بالاستحواذ على أعمال وفروع بنك سوسيته جنرال – الأردن، الأمر الذي عاد بالنفع على مركز البنك ومكانته في السوق المصرفي الأردني ومساهميه وعملائه. وفي بداية العام 2022، قام كابيتال بنك بإطلاق البنك الرقمي Blink ليقدم خدماته من خلال منصته الرقمية الذكية التي تستهدف الشباب عموماً.

وفي حزيران من العام 2022، قامت مجموعة كابيتال بنك بزيادة رأسمالها وإدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي - أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - كشريك استراتيجي بحصة تبلغ 23.97%، مما سيمكّن المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وطرح منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء وتعود بالنفع على المساهمين.

نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، وتتضمن أحدث الجوائز التي فاز بها البنك جائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات العربية المتحدة في استطلاع يوروموني حول إدارة النقد للشركات وفي الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، وجائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في استطلاع مجلة يوروموني حول تمويل التجارة، وأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط من جوائز يوروموني الإقليمية للتميز، والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً للأفراد/الشركات في الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز أفضل بنوك العالم من غلوبال فايننس، والبنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط من إيميا فايننس، بالإضافة إلى غيرها من الجوائز.