أعلنت شركة أمان للتوريق، إحدى شركات أمان القابضة، تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، إتمام إصدارها الثالث بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه مصري، وذلك من خلال إصدار سندات توريق لمحافظ تمويل استهلاكي مُحالة من شركتي أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي. وينقسم الإصدار الثالث إلى أربع شرائح قصيرة ومتوسطة الأجل. ويُعد ذلك هو الإصدار الأكبر في تاريخ راية وشركاتها التابعة، حيث تخطّت قيمة الإصدار مليار جنيه لأول مرة في تاريخ راية منذ بدئها عمليات إصدار سندات التوريق في عام 2019.

يشار إلى أن هذا الإصدار ثالث الإصدارات في إطار البرنامج الأول "برنامج السندات متعدد الإصدارات للشركة" الذي يستمر ثلاثة سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، كما يُعد سادس إصدار لسندات التوريق في تاريخ شركة أمان.

في هذا السياق، أعرب حسام حسين، رئيس مجلس إدارة أمان للتوريق، عن سعادته البالغة لإتمام هذا الإصدار الذي يمثل خطوة إستراتيجية فارقة لأمان، وأضاف "أتممنا الإصدار في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي ٢٠٢٣، ونعتز بشراكتنا الإستراتيجية مع سوق السندات وأدوات الدين المصري بما فيه من مستثمرين وجهات رقابية وإدارية، ونفتخر بانتهائنا حتى الآن من ستة إصدارات ناجحة لشركات راية التابعة خلال السنوات الثلاث الماضية".

وتابع: "نعتزم السير على خطى ثابتة لمواصلة إصدار سندات التوريق خلال الفترة المقبلة، بمعدّل ما بين إصدارين لثلاثة إصدارات سنوياً لتمويل الاحتياجات التمويلية لمحافظ التمويل المتنوعة بشركة أمان - خطوة هامة في إطار خطتنا الاستراتيجية لتعزيز نمو أمان وإرساء مكانتها كلاعب رئيسي ريادي بسوق التمويل غير المصرفي في مصر".

جدير بالذكر أن بنكي الاستثمار؛ سي أي كابيتال والأهلي فاروس، قاما بدور مديري عملية الإصدار والمُنسِّق العام، بينما قامت شركة ميريس للتقييم الائتماني بإصدار التقييم الائتماني للإصدار، وعمل مكتب ذكي هاشم للمحاماة كمستشار قانوني ومراجع قانوني لعملية الاصدار، وتولّي مكتب المتحدون للمحاسبة والمراجعة (UHY) مهام المراجعة المحاسبية والمالية للإصدار.

كما شارك البنك الأهلي المصري، أحد المساهمين الإستراتيجيين لشركة أمان، كضامن للتغطية، ومستثمر رئيسي، ومتلقي الاكتتاب، وأميناً للحفظ لعملية الإصدار. وشارك كذلك البنك العربي الأفريقي الدولي كضامن مشارك للتغطية بعملية الإصدار.

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-انتهى-