اجمالي الموجودات عند اعلى مستوى منذ تأسيس البنك بواقع 116.7 مليار ريال قطري.

معدل كفاية رأس المال عند مستوى 17.4٪ متجاوزاً الحد الأدنى للنسبة الإشرافية بهامش مرتفع.

لوسيل، قطر: أعلن بنك دخان ("البنك" او "المجموعة" عند الاشارة الى الشركات التابعة له، رمز بورصة قطر : DUBK)، عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2024، مسجّلاً صافي أرباح 1.14 مليار ريال قطري، بنسبة نمو 3٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق.

اداء المجموعة للتسعة أشهر الأولى من العام يعكس فعالية تنفيذ إستراتيجيتنا وتعزيز إمكانيات النمو لدى المجموعة.

ان النمو في صافي الأرباح تعزز نتيجة نمو ايرادات انشطة التمويل بنسبة 17٪، وزيادة ايرادات انشطة الإستثمار بنسبة 33٪، مما نتج عنه زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 16٪. كما ان النمو في ايرادات التمويل يعكس التطور الإيجابي في محفظة التمويل وجهود المجموعة لتعزيز علاقتها بالعملاء وتقديم الحلول المثلى لإحتياجاتهم.

بلغ إجمالي موجودات المجموعة 116.7 مليار ريال قطري وهو اعلى مستوى يصل له البنك منذ تأسيسه، والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية بقيمة 84.9 مليار ريال قطري (73٪ من إجمالي الموجودات)، وإستثمارات مالية بقيمة 17.3 مليار ريال قطري (15٪ من إجمالي الموجودات).

خلال هذا العام، نجح البنك في زيادة الموجودات التمويلية، حيث حقق نموًا ملحوظا بنسبة 9٪ مقارنة بنهاية عام 2023، ليبلغ اجمالي موجودات التمويل الى 84.9 مليار ريال قطري، وهذا يعكس إستراتيجية البنك لزيادة حصته السوقية، مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وتوازن.

و استنادا الى الاداء القوي، تحسنت نسبة الموجودات التمويلية الغير منتظمة الى اجمالي التمويل، حيث انخفضت من 5.2٪ لتصل الى 4.7٪ كما في 30 سبتمبر 2024.و يعزى هذا التحسن الى فعالية إدارة الاستردادات و التحصيل، مما يعكس الجودة العالية لمحفظة التمويل وفعالية إدارة المخاطر، بالاضافة الى ذلك، بلغت نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير المنتظمة 69٪. مما يعكس أيضًا عن النهج الحكيم و المتحفظ للمجموعة في إدارة موجوداتها.

يتم تمويل الميزانية العمومية للمجموعة بشكل رئيسي من ودائع العملاء والتي بلغت 82.3 مليار ريال قطري. واستقر وضع السيولة عند مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 101.2٪، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 12.8 مليار ريال قطري، في حين تم الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال عند 17.4٪ وفقا لمتطلبات بازل 3، مع تأمين إحتياطٍ كافٍ يتجاوز الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي.

خدمات رقمية مبتكرة ومتطوّرة

يتابع بنك دخان مساره الرائد نحو التحوّل الرقمي الشامل، معزّزًا ابتكاراته من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتغيّرة بصفة دائمة. بالإضافة إلى خدماته الرقمية الحالية، كشف بنك دخان عن مظهر جديد لتطبيق الجوال الخاص به، والذي يتميز بواجهة سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لتعزيز تجربة المستخدم، ومعرفة تفاصيل المعاملات والبطاقات البنكية، وإجراء التحويلات، ومختلف خدمات الدفع بشكل أكثر سلاسة عن ذي قبل. فقد تم تقديم ميزة "فورًا - طلب الدفع" عبر تطبيق الجوال من بنك دخان، والتي تمكّن العملاء من تقديم طلبات الدفع أو استلام الأموال في الوقت الفعلي على الفور.

إلى جانب ذلك، لا تزال محفظة خدمات البنك تزخر بالعديد من الخدمات الرقمية الأخرى مثل تدشين جهاز الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات المصرفية Smart Kiosk، لتمكين العملاء من تجديد واستبدال بطاقاتهم البنكية بسرعة وأمان بإجراءات مبسّطة، وبطاقة هميان مسبقة الدفع لتسهيل الدفع بأمان داخل قطر. أضف إلى ذلك، خدمات Apple Pay و Samsung Wallet و Google Pay التي تعمل جميعها عبر منصته الرقمية للدفع دون لمس (D-Pay)، وأيضًا إطلاق أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر عبر تطبيق الجوال بعد أن بات أول شريك في قطر ينضم لبرنامج ماستركارد العالمي «ديجيتال فيرست» الخاص بالبطاقات.

أداء ثابت وجوائز مرموقة

وقد تميزت هذه الفترة المنصرمة بتتويج بنك دخان بتكريمات وإشادات على مختلف المستويات، تَمثّل أبرزها في حصد 6 جوائز من برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد (MEED) «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024» هي؛ جائزة "أفضل مدير ثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد"، وجائزة "أفضل تقديمات للمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة "أفضل حلول للتمويل العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة "أفضل تقديمات متعددة القنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة "التميّز في تقديم خدمات تركّز على العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

كذلك، أكد تكريم بنك دخان في حفل توزيع جوائز جلوبال فاينانس ريادته على مستوى القطاع المصرفي حيث حصد جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر 2024"، ليبرز مجددًا تميّزه في ابتكار حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقدرته على التكيّف مع متطلبات العملاء، بالإضافة الى ادراجه من قبل مجلة "فوربس" ضمن قائمة أقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤.

في الآونة الأخيرة، لم يحافظ بنك دخان على ثبات أدائه الاستثنائي فحسب، بل واصل التقدّم بخطوات واثقة نحو التحسين بشكل كبير، وهو ما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي أعادت تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك إلى "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

نبذه حول بنك دخان:

تأسس بنك دخان ش.م.ع.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بسجل تجاري رقم 38012 بتاريخ 28 يناير 2008 ("تاريخ التأسيس"). بدأ بنك دخان ("البنك") أنشطته في 1 فبراير 2009 بموجب ترخيص مصرف قطر المركزي رقم (ر.م/19/2007). يعمل البنك وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة" ويشار إليهم بشكل فردي بـ "شركات المجموعة") بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تحدده هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. يتم القيام بالأنشطة الاستثمارية لغرض أصحاب المال وبالنيابة عن العملاء.

يعمل البنك من خلال فرعه الرئيسي الواقع في لوسيل وفروعه الثمانية المنتشرة في دولة قطر. البنك مملوك للجهات التالية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.6٪، وصندوق المعاشات العسكرية (قطر) بنسبة 11.7٪، وشركة قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي المباشر لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدولة قطر) بنسبة 7.0٪، والأسهم المتبقية مملوكة من قبل عدد من الأفراد والشركات. قام البنك بتغيير علامته التجارية من بنك بروة إلى بنك دخان خلال شهر أكتوبر 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر

بتاريخ 22 يناير 2023، وبموجب القرار رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تم تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية. تم الإعلان رسمياً عن التحول من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي المنعقد في 25 يناير 2023. في 1 فبراير 2023، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهم البنك في بورصة قطر.

بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، بدأ التداول على أسهم البنك في بورصة قطر بتاريخ 21 فبراير 2023. تم إدراج البنك ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 مايو 2023. في 15 سبتمبر 2023، تم إدراج البنك في مؤشر FTSE المتوسط. قامت بورصة قطر بإدراج مؤشر البنك إلى بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي اعتباراً من 1 أكتوبر 2023.

-انتهى-

#بياناتشركات