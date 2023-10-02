الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 112.5 مليون ريال في صندوق شركة IMPACT46 الثالث.

وتعد شركة IMPACT46 من رواد الاستثمار الجريء في المملكة حيث كانت ضمن أوائل الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية، وتركز استثماراتها على الشركات التقنية الناشئة من مختلف المراحل في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

وقّع الاتفاقية الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "SVC"، والأستاذ عبدالعزيز العمران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IMPACT46، وبحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في "SVC" الأستاذة نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية الأستاذة هيفاء بهيان، والشريك الإداري ورئيس إدارة الأصول في شركة IMPACT46 الأستاذة بسمة السنيدي.

وقال الدكتور كوشك "يأتي الاستثمار في صندوق IMPACT46 الثالث ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة لكافة المراحل والقطاعات، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المملكة خلال الأعوام السابقة ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 من حيث حجم المبالغ المستثمرة“.

وكانت تقارير كشفت في يوليو الماضي أن السعودية تصدرت نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).

من جهته قال الأستاذ عبدالعزيز العمران: ” سعداء جدًا باستثمار "SVC" في صندوقنا الثالث الذي من شأنه أن يدعم جهودنا المبذولة في دعم ازدهار منظومة الشركات التقنية الناشئة، فضلاً عن تعزيز رؤيتنا المشتركة لإحداث أثر اقتصادي مستدام". وأضاف "يأتي هذا الاستثمار تأكيدًا على المستقبل الواعد لنشاط الاستثمار الجريء في السعودية، إذ تمتلك المملكة المقومات الكافية لجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال".

يذكر أن "SVC" هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليار ريال). وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.

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نبذة عن IMPACT46:

شركة IMPACT46 هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لإدارة الاستثمارات والترتيب في الأوراق المالية. تركز استثمارات IMPACT46 على الشركات التقنية الناشئة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. تسعى IMPACT46 لتمكين رواد الأعمال لبناء شركات ذات أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما نعمل على الارتقاء بمستهدفات قطاع الاستثمار الجريء في المملكة.

جاءت تسمية IMPACT46 من خط الطول الذي تقع عليه مدينة الرياض "46 شرق"، المقر الرئيسي للشركة.