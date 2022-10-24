منتجات بارميجيانو تحقق نتائج عالمية متميزة في الشهور التسعة الأولى لـ2022: 2.9+ مبيعات و 1.3+ صادرات من بداية العام

· اعتمد المجمع تغييرات على القوانين لمنع الشركات الأعضاء من انتاج اجبان مشابهة ومنافسه لبارميجيانو ريجيانو

· مجمع بارميجيانو ريجيانو يعزز مكانته في الأسواق العالمية بنمو 11.2% في الخليج، و8.2%+ في الولايات المتحدة، و7.2+ في فرنسا، و12.4%+ في اسبانيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قدم مجمع بارميجيانو ريجيانو البيانات المالية للشهور التسع الأولى لعام 2022 (يناير-سبتمبر، 2022) في اجتماع أعضاءه العام، محققا نجاحا اخر بعد نجاحه في 2021 بتحقيقه حجم أعمال بقيمة 2.7 مليار يورو، فقد حقق زيادة في 2022 بنسبة 2.9% في المبيعات الكلية (95,079 طن مقارنة ب 92,366 طن في الثلاثة أرباع الأولى من 2021)، وكذلك زيادة في المبيعات العالمية التي نمت بنسبة 1.3% (43،887 طن مقارنة ب 43،331 طن).

ويظهر هذا النمو مقدرة الشركات الأعضاء في المجمع على تجاوز تحديات وباء الكورونا، والاضطرابات السياسية في العالم الناتجة عن الغزو الروسي وارتفاع أسعار الطاقة وتقلص القدرة الشرائية للعائلات في الكثير من الأسواق.

وقد حققت العلامة التجارية بارميجيانو ريجيانو نمواً بنسبة 11.2% في صادراتها للمنطقة الخليجية حيث تم تصدير 118 طناً للمنطقة في 2022 مقارنة بـ 106 طن في 2021.

وارتفعت المبيعات في السوق الإيطالية المحلية بنسبة 4.4+% (51,191 طن مقارنة بـ 49,035 طن)، وذلك بفضل استرداد قطاعات المطاعم والبيع المباشر عافيتها التي نمت بنسبة 4% (10,990 طن مقارنة بـ10,570 طن)، وأسرع الأسواق التي شهدت نمواً في بيع منتجات بارميجيانو ريجيانو هي إسبانيا (12.4%+ بكمية بلغت 999 طن مقارنة ب 889 طن في الربع الثالث من 2021، وحققت السوق الأمريكية- التي تعتبر من الأسواق التصديرية الرئيسية لمنتجات بارميجيانو ريجيانو نموا بنسبة 8.2%+ بكمية بلغت 10,326 طن مقارنة ب 9,539 طن) وفرنسا بنسبة 7.2% بكمية بلغت 9,323 طن مقارنة ب8,697 طن.

وحققت السوق اليابانية نموا بنسبة 51% (632 طن مقارنة ب 419 طن) وأستراليا بنسبة 12.7%+ (381 طن مقارنة 338 طن).

وتعقيبا على هذا النمو الإيجابي قال نيكولا برتينيلي، رئيس مجمع بارميجيانو ريجيانو:"الشهور التسعة الأولى من 2022 أكدت على ولاء عملائنا لمنتجاتنا الأصيلة ذات الجودة العالية والحاصلة على شهادة حماية المنشأ خلال فترة الوباء حيث ارتفعت كمية المبيعات بنسبة 2.9%، وعلى الرغم من هذه النتائج الطيبة إلا اننا قلقون حيال الوضع الاقتصادي الإيطالي، والصعوبات التي تتعرض لها العلائلات بسبب الأسعار وارتفاع تكلفة الطاقة، ولهذا السبب فقد تبنى المجمع مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بقيمة 850 ألف يورو لتغطية النشاطات الترويجية بالتعاون مع أكبر تجار التجزئة والتي تهدف إلى زيادة الطلب في هذه الفترة المضطربة لتجنب انخفاض استهلاك منتجاتنا."

ومن أجل بناء توازن بي العرض والطلب في السوق وحماية منتجات بارميجيانو ريجيانو، فقد ناقش الأعضاء في الاجتماع العام أيضا القوانين التي تحكم إنتاج الأجبان المشابهة لبارميجيانو ريجيانو، مع تعديل القانون لمنع الشركات الأعضاء في مجمع بارميجيانو ريجيانو من إنتاج أصناف أخرى من الأجبان مشابهة لأجبان بارميجيانو ريجيانو التي تتمتع بحماية المنشأ على مستوى العالم.

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