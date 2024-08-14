مدينة الكويت، أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 11.2 مليون دينار كويتي (36.5 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2024 بارتفاع نسبته 8 في المائة بالمقارنة مع ربح بقيمة 10.4 مليون دينار كويتي (33.9 مليون دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم خلال في النصف الأول من العام 1.8 فلس للسهم الواحد (0.59 سنت أمريكي) بارتفاع نسبته 20 في المائة بالمقارنة مع ربح بقيمة 1.5 فلس للسهم الواحد (0.49 سنت أمريكي) في نفس الفترة من العام 2023.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 5.31 مليون دينار كويتي (17.3 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024) بالمقارنة 5.24 مليون دينار كويتي (17.1 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام الماضي بارتفاع نسبته 1 بالمائة.

أما الإيرادات المجمّعة للشركة فقد بلغت 725.5 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام بزيادة نسبتها 22 بالمائة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 595.5 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي).

في غضون ذلك بلغ حجم إجمالي الأصول المجمّعة للشركة مع نهاية النصف الأول من العام 12.5 مليار دينار كويتي (40.8 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 12.3 مليار دينار كويتي (40.1 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2023. وارتفعت حقوق الملكية من 611 مليون دينار كويتي (1.99 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية العام الماضي إلى 620 مليون دينار كويتي (2.02 مليار دولار أمريكي).

وفي معرض تعليقها على هذه النتائج قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "حققت الشركة خلال النصف الأول من العام أداء إيجابياً، وتعكس النتائج التي تم الإعلان عنها لهذه الفترة الجهود التي نبذلها في سبيل حفظ القيمة لأصحاب المصالح وتعزيز نموها. لقد حققت أنشطتنا في القطاع المصرفي المحلي والإقليمي نمواً قوياً، كما هو الحال أيضاً في شركاتنا الناشطة في قطاعات الأغذية والصناعة والطاقة، ونعمل على مواصلة هذا المسار من النمو بدعم من جهودنا لتعزيز هيكل رأس مال شركة المشاريع والأداء القوي الذي تستمر شركات المحفظة الرئيسية في تحقيقه".

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

سعر الصرف المستخدم هو 0.3066 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

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