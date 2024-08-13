أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب) ("جي إف إتش" أو "المجموعة") رمز التداول في بورصة البحرين: (GFH) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني ("الربع") والستة أشهر الأولى للسنة المنتهية في 30 يونيو 2024 ("الفترة").

سجلت المجموعة ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 33.61 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام بزيادة 9.8% مقارنة بـ 30.61 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، وذلك نتيجة أعمال الاستثمار والتمويل ومساهمة الشركات التابعة للمجموعة وإدارة الاستثمار الأساسية. وبلغت ربحية السهم للربع الثاني0.94 سنت مقابل0.86 سنت للربع الثاني من عام 2023 بزيادة 9.3%. بلغ مجموع الدخل الشامل عائداً على المساهمين بقيمة 31.41 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام بزيادة 13.35% مقارنة بـ 27.71 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من 2023. بلغ إجمالي الدخل للربع الثاني من عام 2024 ما مقداره 169.26 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 111.16 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2023 بزيادة قدرها 52.3%. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثاني 37.55 مليون دولار أمريكي مقابل 32.75 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023 بزيادة قدرها 14.7%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثاني 74.69 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 54.08 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 38.1%.

هذا وأعلنت المجموعة عن تسجيل ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 60.75 مليون دولار أمريكي خلال الستة شهور الأولى من عام 2024 بزيادة 11.2% مقارنة بـ 54.62 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2023 وذلك نتيجة مساهمات أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والنمو في الشركات التابعة للمجموعة للخدمات المصرفية التجارية وأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام1.70 سنت مقابل 1.55 سنت للفترة ذاتها من عام 2023 بزيادة 9.7%. وبلغ مجموع الدخل الشامل عائداّ على المساهمين بقيمة 67.31 مليون دولار أمريكي خلال الستة شهور الأولى من عام 2024 بزيادة 28.75% مقارنة بـ 52.28 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بلغ إجمالي الدخل للستة أشهر الأولى من عام 2024 ما مقداره 332.23 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 216.21 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 53.7%. وبلغ صافي الربح الموحد للنصف الأول من العام 67.90 مليون دولار أمريكي مقابل 57.19 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 18.7%. وبلغ إجمالي المصروفات للنصف الأول من هذا العام 163.87 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 116.56 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 40.6%.

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 969.42 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2024 بانخفاض بلغ 2.0% من 989.54 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023، في حين انخفض إجمالي أصول المجموعة بنسبة 2.1% ليصل إلى 10.89 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2024 مقارنة بـ 11.12 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.

وصل حجم الأصول التي تديرها المجموعة إلى اكثر من 21 مليار دولار أميركي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

السيد عبدالمحسن راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

"واصلت المجموعة مسار نموها خلال الربع الثاني من عام 2024 وخلال الأشهر الستة الأولى من العام. كما تمرتعزير القيمة السوقية للمجموعة بضم مساهم استراتيجي جديد، حيث دخل السيد احمد بن سعيد القاسمي في قائمة ملكية أسهم المجموعة . وانطلاقًا من استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم قيمة أكبر للمساهمين، قمنا مؤخرًا بتعيين بي إتش إم كابيتال كمزود للسيولة لأسهم جي إف إتش المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى سيكو كصانع سوق لأسهم جي إف إتش المدرجة في بورصة البحرين. يضل تركيزنا منصبًا على تنويع محفظتنا الدولية من الأصول بشكل أكبر وخلق قيمة ملموسة لمستثمرينا ومساهمينا الكرام في الفترات المقبلة."

السيد هشام الريس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

" حققت المجموعة نتائج وأداء جيد في الربع الثاني والنصف الأول من العام، حيث شهدت هذه الفترتين نموًا في الدخل يفوق 50% على أساس سنوي، مما مكننا من تعزيز الربحية بما يتماشى مع التوقعات السوقية.

كما قمنا خلال هذه الفترة تنمية المحافظ و الاستثمارات العالمية وتنفيذ تخارجات بأسعار جيدة للمساهمين و المجموعة. فقد نجحت جي إف إتش بارتنرز، ذراع الاستثمار العقاري العالمي لإدارة الأصول للمجموعة، في إغلاق صندوقها الصناعي واللوجستي السابع في الولايات المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون دولار أمريكي. هذا وقد تم استكمال بيع استثمار المجموعة في فندق تشارت هاوس البحرين، بالإضافة إلى التخارج من استثمارنا المشترك مع كارلايل في شركة سيتريكس خلال 18 شهراً فقط. وعلى الرغم من تقلبات السوق والتحديات الجيوسياسية الراهنة، نظل واثقين من قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية وتحقيق القيمة من أصولنا وتعزيز ريادتنا في المنطقة والعالم بما يصب في صالح مستثمرينا ومساهمينا الكرام."

أبرز إنجازات وحدات الأعمال:

قدمت المجموعة أداء ومساهمات جيدة عبر خطوط أعمالها الأساسية خلال الربع الثاني من عام 2024.

إدارة الاستثمار:

حققت أنشطة الاستثمار المصرفي للمجموعة 41.97 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني. وشمل ذلك الرسوم والدخل الناتج عن صفقات مختلفة تم تنفيذها عبر أسواق المجموعة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وتم طرحها عبر قاعدة المستثمرين المتنوعة.

مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني. وشمل ذلك الرسوم والدخل الناتج عن صفقات مختلفة تم تنفيذها عبر أسواق المجموعة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وتم طرحها عبر قاعدة المستثمرين المتنوعة. أكملت جي إف إتش بارتنرز، الذراع العالمية لإدارة الاستثمارات العقارية للمجموعة، طرح صفقات بقيمة 165 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني عبر أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأغلقت بنجاح صندوقها الصناعي واللوجستي السابع في الولايات المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون دولار أمريكي.

مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني عبر أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأغلقت بنجاح صندوقها الصناعي واللوجستي السابع في الولايات المتحدة بقيمة إجمالية بلغت مليون دولار أمريكي. تخارجت المجموعة من استثمارها من شركة سيتريكس بالمشاركة مع كارلايل خلال 18 قبل فترة 3 سنوات المتوقعة مسبقا.

الأعمال المصرفية التجارية:

حقق ذراع المجموعة للخدمات المصرفية التجارية – خليجي بنك، نموًا إضافيًا في الدخل والربحية خلال الربع الثاني، مما يؤكد النجاح المستمر لجهود إعادة الهيكلة الأخيرة.

ارتفع الدخل في الربع الثاني بنسبة 16.5 % ليصل إلى 33.78 مليون دولار أمريكي.

الخزانة والاستثمارات الخاصة:

حققت أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة للمجموعة دخلاً إجمالياً بلغ 93.5 مليون دولار أمريكي للربع بعد تسجيل خسارة من تحركات السوق بلغت 11.7 مليون دولار أمريكي.

مليون دولار أمريكي للربع بعد تسجيل خسارة من تحركات السوق بلغت مليون دولار أمريكي. تضمّن الدخل الأرباح من بيع استثمار المجموعة في فندق تشارت هاوس البحرين.

أبرز النقاط المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG):

نفذت المجموعة استراتيجيتها الخاصة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة بفعالية من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية في الربع الثاني، والتي اشتملت على:

المساهمة في تنمية المواهب المحلية: رحبت مجموعة جي إف إتش المالية بطلبة برنامج التدريب الصيفي لعام 2024، حيث تقدم هذه المبادرة التي تستهدف الطلبة المتفوقين في المدارس الثانوية فرصة الحصول على خبرة عملية في القطاع المالي من خلال التدريب العملي في العديد من الإدارات والشركات التابعة. وتهدف المبادرة أيضًا إلى تطوير معارف ومهارات الطلبة وإعدادهم لمرحلة التعليم العالي والتوظيف في المستقبل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية الشاملة.

رحبت مجموعة جي إف إتش المالية بطلبة برنامج التدريب الصيفي لعام 2024، حيث تقدم هذه المبادرة التي تستهدف الطلبة المتفوقين في المدارس الثانوية فرصة الحصول على خبرة عملية في القطاع المالي من خلال التدريب العملي في العديد من الإدارات والشركات التابعة. وتهدف المبادرة أيضًا إلى تطوير معارف ومهارات الطلبة وإعدادهم لمرحلة التعليم العالي والتوظيف في المستقبل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية الشاملة. المساهمة المستمرة دعمًا لشؤون الشباب: دعمت جي إف إتش فعالية مدينة الشباب 2030 التي نظمتها وزارة شؤون الشباب بالشراكة الاستراتيجية مع تمكين. مدينة الشباب 2030 هي مبادرة أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في عام 2010 بهدف اكتشاف المواهب الشابة وتمكين الشباب البحريني من التفوق ليصبحوا الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل.

دعمت جي إف إتش فعالية مدينة الشباب 2030 التي نظمتها وزارة شؤون الشباب بالشراكة الاستراتيجية مع تمكين. مدينة الشباب 2030 هي مبادرة أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في عام 2010 بهدف اكتشاف المواهب الشابة وتمكين الشباب البحريني من التفوق ليصبحوا الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل. دعم ذوي الهمم: وقعت المجموعة مع الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة لرعاية بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة 3X3 ، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك في الفترة من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس 2024. بالإضافة إلى ذلك، اشتملت البطولة أيضًا على دوري "بي إس أكشن" لجماهير كرة السلة ودوري "أنجيل" 3X3 للسيدات مما ساهم في تعزيز الشعور بالانتماء والشمول والمشاركة.

يمكن الاطلاع على البيانات المالية الكاملة للمجموعة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.bahrainbourse.com/. يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز "GFH" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

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