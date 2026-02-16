سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "يعكس أداء الشركة العالمية القابضة في عام 2025 نهجنا المنضبط في بناء منصات عالمية قوية قابلة للتوسع، وإعادة توجيه رأس المال نحو قطاعات حيوية ذات إمكانات وأسس استثمارية صلبة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التنفيذ ورفع القدرة التنافسية. وفي ظل التحولات الجيوسياسية، وتطور أسواق رأس المال، وتسارع التغير التكنولوجي، تبقى أولويتنا الأساسية هي توجيه رأس المال بدقة وكفاءة، وبناء منصات مستدامة تحقق قيمة طويلة الأمد. وسنواصل تسخير نموذج شبكات القيمة الديناميكية لتعزيز محفظتنا وترسيخ مكانة الشركة العالمية القابضة كقوة استثمارية عالمية رائدة ذات حضور مؤثر.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة-: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية 2025، مسجلةً إيرادات بقيمة 111.4 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 29.1%، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 34.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 35.1%، مدعوماً بالتنفيذ المدروس والمنضبط، والإدارة الفعالة للتكاليف، وتحسين هيكل المحفظة الاستثمارية على مستوى المجموعة.

وخلال عام 2025، واصلت الشركة تحقيق زخم قوي عبر محفظتها المتنوعة، حيث استفادت من اتساع حجم ونطاق عملياتها لتعزيز الربحية، مرسخةً مكانتها كمستثمر ومشغّل نشط للأصول. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات الأعمال الرئيسية، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ومبادرات إعادة توجيه رأس المال، وتوسيع العمليات الدولية، إلى جانب الميزانية العمومية القوية ومستويات السيولة المرتفعة.

أبرز النتائج

نمو إيرادات الشركة العالمية القابضة بنسبة 29.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 111.4 مليار درهم خلال السنة المالية 2025

على أساس سنوي لتصل إلى 111.4 مليار درهم خلال السنة المالية 2025 ارتفاع الربح بعد الضريبة في عام 2025 بنسبة 35.1% ليصل إلى 34.7 مليار درهم، مدعوماً بتوسّع الهوامش وعوائد الاستثمارات

نمو ربحية السهم بنسبة 38.1% لتصل إلى 9.93 درهم، ما يعكس تعزيز القيمة للمساهمين

ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 15.2%، في مؤشر على قوة الربحية وكفاءة توظيف رأس المال

إجمالي الأصول يصل إلى 428.6 مليار درهم، بنمو نسبته 6.7% على أساس سنوي، مدفوعاً بعمليات الدمج والاستثمارات المستهدفة

النتائج القوية تعكس كفاءة التنفيذ وإعادة توجيه رأس المال، والمكانة المرموقة للشركة بوصفها إحدى أكثر الشركات نشاطاً في إبرام الصفقات على مستوى المنطقة

أداء القطاعات

جاء نمو الإيرادات خلال عام 2025 مدعوماً بالمساهمات القوية من كافة قطاعات الأعمال:

العقارات والبناء: حقق القطاع إيرادات بقيمة 44.2 مليار درهم، مدعوماً بقوة مبيعات المشاريع وكفاءة التنفيذ واستمرار الطلب في الأسواق الرئيسية .

حقق القطاع إيرادات بقيمة 44.2 مليار درهم، مدعوماً بقوة مبيعات المشاريع وكفاءة التنفيذ واستمرار الطلب في الأسواق الرئيسية الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف : بلغت الإيرادات 30.2 مليار درهم، في مؤشر على الزخم المتواصل للمشاريع لدى مجموعة "إن إم دي سي جروب" واستمرار توسعها الدولي .

: بلغت الإيرادات 30.2 مليار درهم، في مؤشر على الزخم المتواصل للمشاريع لدى مجموعة "إن إم دي سي جروب" واستمرار توسعها الدولي الطاقة : حقّق القطاع إيرادات بقيمة 8.3 مليار درهم، مدفوعاً بالتوسع في أنشطة الطاقة والتعدين .

: حقّق القطاع إيرادات بقيمة 8.3 مليار درهم، مدفوعاً بالتوسع في أنشطة الطاقة والتعدين الضيافة والترفيه: سجّل القطاع إيرادات وصلت إلى 7.6 مليار درهم، مدعوماً بتوسّع المحفظة وارتفاع وتيرة النشاط عبر الأصول الإقليمية والدولية .

سجّل القطاع إيرادات وصلت إلى 7.6 مليار درهم، مدعوماً بتوسّع المحفظة وارتفاع وتيرة النشاط عبر الأصول الإقليمية والدولية الأغذية : بلغت الإيرادات 5.6 مليار درهم، مدعومةً بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز تكامل الأعمال في مجال إنتاج الدواجن والزراعة .

: بلغت الإيرادات 5.6 مليار درهم، مدعومةً بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز تكامل الأعمال في مجال إنتاج الدواجن والزراعة التكنولوجيا والخدمات المالية : حقق القطاعان إيرادات بقيمة 4.2 مليار درهم و4.0 مليارات درهم على التوالي، ما يعكس استمرار التنويع ونمو المنصات الرقمية والمالية .

: حقق القطاعان إيرادات بقيمة 4.2 مليار درهم و4.0 مليارات درهم على التوالي، ما يعكس استمرار التنويع ونمو المنصات الرقمية والمالية الخدمات وفئات أخرى: بلغت الإيرادات 8.7 مليار درهم، مدفوعةً بأنشطة متنوعة تشمل التعليم والرعاية الصحية والاتصالات وخدمات الدعم الأخرى .

المركز المالي

بلغ إجمالي الأصول نحو 428.6 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025، مقارنةً مع 401.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، بنمو نسبته 6.7%، مدفوعاً بتوسع المحفظة وعمليات دمج الأعمال.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 250.7 مليار درهم (بنمو بنسبة 2.6%)، تأكيداً لالتزام الشركة بتعزيز القيمة للمساهمين. كما نما النقد والأرصدة المصرفية بنسبة 35.6% إلى 74.9 مليار درهم، وبالتالي حافظت الشركة على مستويات سيولة قوية تدعم استمرار النشاط الاستثماري. وبلغ العائد على الأصول 8.4%، فيما بلغت نسبة السيولة السريعة 2.9 مرة، ما يعكس قوة الميزانية العمومية والمرونة المالية للشركة.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: "يعكس أداء الشركة العالمية القابضة في عام 2025 نهجنا المنضبط في بناء منصات عالمية قوية قابلة للتوسع، وإعادة توجيه رأس المال نحو قطاعات حيوية ذات إمكانات وأسس استثمارية صلبة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التنفيذ ورفع القدرة التنافسية. وفي ظل التحولات الجيوسياسية، وتطور أسواق رأس المال، وتسارع التغير التكنولوجي، تبقى أولويتنا الأساسية هي توجيه رأس المال بدقة وكفاءة، وبناء منصات مستدامة تحقق قيمة طويلة الأمد. وسنواصل تسخير نموذج شبكات القيمة الديناميكية لتعزيز محفظتنا وترسيخ مكانة الشركة العالمية القابضة كقوة استثمارية عالمية رائدة ذات حضور مؤثر."

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "شكّل عام 2025 عاماً مفصلياً تميّز بالتنفيذ المدروس وتحقيق النتائج عبر محفظة الشركة. ومن خلال تعزيز الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة توظيف رأس المال، وتسريع وتيرة تحويل استثماراتنا إلى شركات قادرة على المنافسة عالمياً، نجحنا في تحقيق نمو قوي عبر كافة المؤشرات الرئيسية. وتبقى جهود إعادة توجيه رأس المال ركيزة أساسية في نهجنا، إذ تمكّننا من التخارج من الاستثمارات الناضجة، وتوجيه الموارد نحو أعمال واعدة ذات إمكانات نمو مرتفعة وقدرة تنافسية مستدامة على المدى الطويل. ويبقى تركيزنا متمحوراً حول بناء وتوسيع منظومات متكاملة تحقق عوائد مستقرة، وتضمن قيمة مستدامة للمساهمين".

التطورات الاستراتيجية خلال عام 2025

جاء نمو الشركة العالمية القابضة خلال عام 2025 مدعوماً بسلسلة من عمليات الاستحواذ وتوسع المنصات والصفقات المهمة. فيما يلي أبرزها:

إطلاق منصة إعادة التأمين المعززة بالذكاء الاصطناعي "آر آي كيو": أطلقت الشركة العالمية القابضة، بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت" منصة عالمية لإعادة التأمين تتخذ من أبوظبي العالمي ( ADGM ) مقراً لها، وتستفيد من رأس مال يزيد عن مليار دولار أمريكي، مع خطط تستهدف التزامات تأمينية تفوق 10 مليارات دولار.

أطلقت الشركة العالمية القابضة، بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت" منصة عالمية لإعادة التأمين تتخذ من أبوظبي العالمي ( ) مقراً لها، وتستفيد من رأس مال يزيد عن مليار دولار أمريكي، مع خطط تستهدف التزامات تأمينية تفوق 10 مليارات دولار. دمج منصات استثمارية رائدة في محفظة الشركة: أعلنت الشركة العالمية القابضة دمج شركاتها الرئيسية "2 بوينت زيرو" و"ملتيبلاي" و"غذاء القابضة" في كيان استثماري ضخم سيقود المرحلة التالية من النمو والتوسع والتطوير، وتصل قيمته إلى نحو 120 مليار درهم، ليُشكل إحدى أكبر الشركات الاستثمارية المُدرجة في أبوظبي.

صفقة تخارج قياسية من مدن القابضة : أعلنت الشركة العالمية القابضة عن بيع كامل حصتها البالغة 42.59% في شركة مدن القابضة إلى شركة العماد القابضة ش.م.ع، في صفقة تعد الأكبر في تاريخ أسواق دولة الإمارات، ما يعزّز استراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها.

: أعلنت الشركة العالمية القابضة عن بيع كامل حصتها البالغة 42.59% في شركة مدن القابضة إلى شركة العماد القابضة ش.م.ع، في صفقة تعد الأكبر في تاريخ أسواق دولة الإمارات، ما يعزّز استراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها. الدخول إلى القطاع المالي في باكستان: أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استحواذها على حصة الأغلبية في بنك "فيرست وومن بنك ليمتد" الحكومي في باكستان، ما يشكّل أول عملية خصخصة لبنك في باكستان تُنفَّذ في إطار اتفاق بين الحكومات.

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استحواذها على حصة الأغلبية في بنك "فيرست وومن بنك ليمتد" الحكومي في باكستان، ما يشكّل أول عملية خصخصة لبنك في باكستان تُنفَّذ في إطار اتفاق بين الحكومات. استثمار استراتيجي في "سمان كابيتال" الهندية : وقّعت الشركة العالمية القابضة اتفاقية لاستثمار مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8,850 كرور روبية هندية) في شركة "سمان كابيتال ليميتد"، وهي من أكبر شركات التمويل غير المصرفي في الهند، وتتركز أنشطتها بشكل رئيسي في مجال قروض الرهن العقاري.

: وقّعت الشركة العالمية القابضة اتفاقية لاستثمار مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8,850 كرور روبية هندية) في شركة "سمان كابيتال ليميتد"، وهي من أكبر شركات التمويل غير المصرفي في الهند، وتتركز أنشطتها بشكل رئيسي في مجال قروض الرهن العقاري. التوسّع في قطاع الخدمات المالية من خلال الاستحواذ على حصة في "ريم للتمويل": استحوذت الشركة العالمية القابضة على حصة قدرها 69.33% في شركة "ريم للتمويل"، في خطوةٍ توسع حضورها في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وتعزز إمكانية الاستفادة من حلول تمويلية مرنة.

استحوذت الشركة العالمية القابضة على حصة قدرها 69.33% في شركة "ريم للتمويل"، في خطوةٍ توسع حضورها في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وتعزز إمكانية الاستفادة من حلول تمويلية مرنة. دخول مجموعة " 2 بوينت زيرو " قطاع تجارة الأزياء الأوروبي : استحوذت مجموعة "2 بوينت زيرو" على حصة 67.91% في "تندام"، الشركة الرائدة في قطاع الملابس والأزياء في أوروبا مقابل 2.58 مليار درهم، معززةً حضورها في سوق تجزئة الملابس العالمية.

: استحوذت مجموعة "2 بوينت زيرو" على حصة 67.91% في "تندام"، الشركة الرائدة في قطاع الملابس والأزياء في أوروبا مقابل 2.58 مليار درهم، معززةً حضورها في سوق تجزئة الملابس العالمية. توسّع "ألفا ظبي" في قطاع الضيافة الفاخرة: رفعت شركة "ألفا ظبي القابضة" ملكيتها في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى حصة مسيطرة بنسبة 73.73%، ما عزز مكانتها في قطاع الضيافة من خلال دمج أصولها الفندقية المتميزة .

التوسع في قطاع المعادن الاستراتيجية: استحوذت شركة "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" على حصة تبلغ 56.22% في شركة "ألفامين ريسورسز" في صفقة بقيمة 1.35 مليار درهم، وتعد "ألفامين" من أكبر منتجي القصدير عالي الجودة في العالم.

استحوذت شركة "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" على حصة تبلغ 56.22% في شركة "ألفامين ريسورسز" في صفقة بقيمة 1.35 مليار درهم، وتعد "ألفامين" من أكبر منتجي القصدير عالي الجودة في العالم. تعزيز التنويع في خدمات حقول النفط عبر "إمداد": استحوذت مجموعة "إن إم دي سي جروب" على حصة 70% من شركة "إمداد"، ما سيتيح لها التوسع في قطاعات ذات إيرادات متكررة في خدمات حقول النفط، حيث سجلت الشركة إيرادات تجاوزت 600 مليون درهم خلال عام 2024 .

استحوذت مجموعة "إن إم دي سي جروب" على حصة 70% من شركة "إمداد"، ما سيتيح لها التوسع في قطاعات ذات إيرادات متكررة في خدمات حقول النفط، حيث سجلت الشركة إيرادات تجاوزت 600 مليون درهم خلال عام 2024 توسُّع مزارع العين في قطاع الدواجن : دعماً لجهود تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز منظومة إنتاج وتوريد الأغذية المتكاملة، استحوذت مجموعة مزارع العين على مزرعة الجزيرة للدواجن في صفقة بقيمة 255 مليون درهم، وذلك بعد استحواذها سابقاً على شركة المزارع العربية مقابل 240 مليون درهم.

: دعماً لجهود تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز منظومة إنتاج وتوريد الأغذية المتكاملة، استحوذت مجموعة مزارع العين على مزرعة الجزيرة للدواجن في صفقة بقيمة 255 مليون درهم، وذلك بعد استحواذها سابقاً على شركة المزارع العربية مقابل 240 مليون درهم. المساهمة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتقنيات المركبات الكهربائية من خلال "جود إنيرجي": استحوذت شركة "إيسياسوفت" على شركة "جود إنيرجي" البريطانية في صفقة بلغت قيمتها 453 مليون درهم، ما سيعزز قدراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي.

استحوذت شركة "إيسياسوفت" على شركة "جود إنيرجي" البريطانية في صفقة بلغت قيمتها 453 مليون درهم، ما سيعزز قدراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي. شراكات طويلة الأمد لتعزيز حلول إعادة التأمين المعززة بالذكاء الاصطناعي : أعلنت منصة "آر آي كيو" لإعادة التأمين عن توقيع شراكتين تمتدان لعشر سنوات مع كل من الشركة العالمية القابضة و"أدنوك"، لتطوير حلول مبتكرة لنقل المخاطر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع استهداف تحقيق أقساط إعادة تأمين تتجاوز مليار دولار أمريكي.

: أعلنت منصة "آر آي كيو" لإعادة التأمين عن توقيع شراكتين تمتدان لعشر سنوات مع كل من الشركة العالمية القابضة و"أدنوك"، لتطوير حلول مبتكرة لنقل المخاطر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع استهداف تحقيق أقساط إعادة تأمين تتجاوز مليار دولار أمريكي. "ألفا ظبي" تعزز ملكيتها في سلسلة مطاعم "أم شريف": استحوذت "ألفا ظبي القابضة" على حصة إضافية بنسبة 24.9% في شركة "أم شريف هولدينغ ليمتد" مقابل ‎ 476 ‎ مليون درهم، لترتفع بذلك ملكية المجموعة إلى 60%. وتتميز سلسلة مطاعم "أم شريف"، الحائزة على عدة جوائز مرموقة، بحضورها القوي في عدة بلدان، من بينها لبنان والأردن والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

استحوذت "ألفا ظبي القابضة" على حصة إضافية بنسبة 24.9% في شركة "أم شريف هولدينغ ليمتد" مقابل مليون درهم، لترتفع بذلك ملكية المجموعة إلى 60%. وتتميز سلسلة مطاعم "أم شريف"، الحائزة على عدة جوائز مرموقة، بحضورها القوي في عدة بلدان، من بينها لبنان والأردن والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. التوسّع في قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا: أعلنت شركتا "إي بوينت زيرو" و"السويدي إلكتريك" عن اتفاقية لتطوير ما يصل إلى 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية في زامبيا، بهدف تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة ودعم جهود أفريقيا للتحول نحو مصادر الطاقة المستدامة .

أبرز المحطات اللاحقة

بعد انتهاء السنة المالية 2025، كشفت الشركة العالمية القابضة عن عدد من التطورات البارزة، من بينها:

توسع مجموعة "2 بوينت زيرو" في قطاع التغليف الفاخر : وقعت مجموعة "2 بوينت زيرو" اتفاقية للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة "أيسِم" الإيطالية، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في حلول التغليف الفاخر، والتي تضم ضمن عملائها علامات عالمية مرموقة مثل "إل في إم إتش" و"كيكو" و"غوتشي" و"لوريال " .

: وقعت مجموعة "2 بوينت زيرو" اتفاقية للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة "أيسِم" الإيطالية، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في حلول التغليف الفاخر، والتي تضم ضمن عملائها علامات عالمية مرموقة مثل "إل في إم إتش" و"كيكو" و"غوتشي" و"لوريال . شراكة عالمية مع هيئة المنطقة الحرة الدولية " إيفزا " : كشفت الشركة العالمية القابضة وهيئة المنطقة الحرة الدولية " إيفزا " عن شراكة عالمية رائدة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، لتسريع تأسيس الشركات دولياً وتعزيز تدفقات الاستثمار والتوسع الدولي انطلاقاً من العاصمة أبوظبي .

: كشفت الشركة العالمية القابضة وهيئة المنطقة الحرة الدولية إيفزا عن شراكة عالمية رائدة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، لتسريع تأسيس الشركات دولياً وتعزيز تدفقات الاستثمار والتوسع الدولي انطلاقاً من العاصمة أبوظبي تعاون استراتيجي مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية: أعلنت الشركة العالمية القابضة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية عن شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم تدفقات أوسع لرأس المال على مستوى العالم، لتوجيهها نحو قطاعات ذات أولوية، تشمل الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية وسلاسل الإمداد الحيوية في الأسواق الناشئة وعالية النمو .

أعلنت الشركة العالمية القابضة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية عن شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم تدفقات أوسع لرأس المال على مستوى العالم، لتوجيهها نحو قطاعات ذات أولوية، تشمل الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية وسلاسل الإمداد الحيوية في الأسواق الناشئة وعالية النمو شراكة استراتيجية لعدة سنوات مع منظمة "جلوبال سيتيزن": أعلنت الشركة العالمية القابضة عن شراكة استراتيجية تمتد لعدة سنوات مع منظمة "جلوبال سيتيزن"، لحشد رؤوس الأموال والمنصات والشبكات العالمية دعماً لمبادرات واسعة النطاق في مجال العمل المناخي والأمن الغذائي وتوفير الرعاية الصحية والنمو الاقتصادي الشامل .

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن شراكة استراتيجية تمتد لعدة سنوات مع منظمة "جلوبال سيتيزن"، لحشد رؤوس الأموال والمنصات والشبكات العالمية دعماً لمبادرات واسعة النطاق في مجال العمل المناخي والأمن الغذائي وتوفير الرعاية الصحية والنمو الاقتصادي الشامل إطلاق العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي " DDSC ": أعلنت الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وشركة "سيريوس"، عن الإطلاق الرسمي للعملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي " DDSC " بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة تشكّل محطة مفصلية في تنظيم المدفوعات الرقمية والنهوض بالبنية التحتية المالية في دولة الإمارات.

المشاركة العالمية والأثر الإيجابي في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة

خلال عام 2025، واصلت الشركة العالمية القابضة تعزيز حضورها العالمي وترسيخ ريادتها في مجال الاستدامة:

أصدرت شركة الدار العقارية صكوكاً خضراء بقيمة 790 مليون دولار، مسجلةً أدنى هامش تسعير تحققه أي شركة عقارية في الشرق الأوسط .

صكوكاً خضراء بقيمة 790 مليون دولار، مسجلةً أدنى هامش تسعير تحققه أي شركة عقارية في الشرق الأوسط قادت الشركة العالمية القابضة وفداً للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، مؤكدةً التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجالي الابتكار والنمو المستدام .

، مؤكدةً التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجالي الابتكار والنمو المستدام حصل مساعد الذكاء الاصطناعي "سيف" على جائزة "رائد الذكاء الاصطناعي لعام 2025"من مجلة "إنتربرينور الشرق الأوسط"، ما يعكس دور الشركة الريادي في تسريع التحول الرقمي.

على جائزة "رائد الذكاء الاصطناعي لعام 2025"من مجلة "إنتربرينور الشرق الأوسط"، ما يعكس دور الشركة الريادي في تسريع التحول الرقمي. حصلت شركة الإمارات لتعليم القيادة على تصنيف بدرجة ( AAA ) في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من مؤسسة "إم إس سي آي" العالمية ، في تأكيد لالتزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية والتميز في الممارسات البيئية.

على ، في تأكيد لالتزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية والتميز في الممارسات البيئية. حصلت الشركة العالمية القابضة، للعام الثاني على التوالي، على جائزة "أكثر المشاريع استدامة في الشرق الأوسط" عن فئة الشركات الاستثمارية والشركات القابضة، وذلك خلال قمة "قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025" التي تنظمها مجلة فوربس الشرق الأوسط.

عن فئة الشركات الاستثمارية والشركات القابضة، وذلك خلال قمة "قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025" التي تنظمها مجلة فوربس الشرق الأوسط. شاركت الشركة العالمية القابضة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 إلى جانب وفد ضمّ أبرز الشركات التابعة لها. وشملت المشاركة نقاشات تفاعلية مع كوكبة من القادة العالميين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة كمحفّز للاستثمار الدولي والتعاون الاقتصادي عبر الحدود.

نظرة مستقبلية

تمضي الشركة العالمية القابضة قُدماً في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على توظيف رأس المال بنهج منضبط ومدروس، وتوحيد المنصات الاستثمارية، وتعزيز التوسع الدولي. ومن خلال محفظتها المتنوعة، ومستويات السيولة القوية، ونموذجها التشغيلي الناجح، تتمتع الشركة بموقع راسخ يؤهلها لمواصلة توسيع شبكات القيمة الديناميكية وإعادة توجيه رأس المال بكفاءة، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها، إلى جانب المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية عبر الأسواق العالمية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876 مليار درهم (أي ما يعادل 238 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

