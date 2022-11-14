أكبر مهرجان للتسوق في العالم يعتمد بالكامل على خدمات الحوسبة السحابية من علي بابا كلاود

هانغتشو، الصين: حققت "علي بابا كلاود"، ذراع الذكاء والتكنولوجيا الرقمية في مجموعة علي بابا، تميزًا جديدًا في رسالتها المتمثلة في دعم مهرجان التسوق العالمي 11.11 التابع للمجموعة، وذلك بفضل ما تقدّمه من خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة والمبتكرة. وساهم تطوير البنية التحتية لخدمات الحوسبة السحابية في توفير بنسبة 8٪ على أساس سنوي في تكلفة الحوسبة السحابية من 1 أبريل إلى 11 نوفمبر.

وقال لي تشنغ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة علي بابا: "ساهمت الممارسات التي نتبناها في التأكيد على مدى كفاءة وفاعلية تقنيات الحوسبة السحابية التي تطورها الشركة، والتي ساهمت في إنجاح دورة هذا العام من مهرجان التسوق 11.11"، سواء من خلال البنية الأساسية مثل التكنولوجيا ذاتية الملكية التي تدعم منتجات الحوسبة وقواعد البيانات عالية الأداء، أو تقنيات الواقع الممتد وتقنيات البث المباشر المواجهة للمستهلك. ونعتزم الاستمرار في تطوير هذه القدرات لخدمة عملائنا بشكل أفضل ومساعدتهم على رقمنة أعمالهم جعلها أكثر كفاءة وابتكارًا وصداقةً للبيئة".

إنجاز المزيد بموارد أقل من خلال ابتكارات السحابة الأصلية بدون خادم

وتم تنظيم مهرجان التسوق 11.11 هذا العام بالاعتماد على وحدة المعالجة المخصصة من "علي بابا كلاود" لنظام التشغيل Apsara Cloud. وأدت ترقية نظام البنية التحتية إلى تحسين كفاءة الحوسبة والتخزين والشبكة بشكل كبير في مراكز البيانات التي تدعم المهرجان، مع تقليل زمن انتقال الشبكة أيضًا. فمع هذه الترقية الجديدة التي تدعمها التكنولوجيا السحابية الأصلية، يمكن مثلًا تقديم الطلب والدفع قبل البيع واسترداد الأموال في وقت واحد مع تحسين إمكانية التطوير وتقليل وقت الاستجابة.

وخلال مهرجان 11.11 هذا العام، تمت ترقية الصفحة الأمامية من Taobao، إحدى منصات التجارة الإلكترونية في "علي بابا"، باستخدام أحدث التقنيات التي لا تحتاج إلى خادم، مما يسمح بالتوسع التلقائي بمرونة فائقة بناءً على أعباء العمل الفعلية.

كما زادت منتجات قاعدة البيانات السحابية الأصلية من "علي بابا كلاود" بشكل كبير من سعة عربات التسوق للمستهلكين بأكثر من الضعف، من 120 عنصرًا إلى 300 عنصر. وتقوم ApsaraDB for Redis Enhanced Edition ، وهي خدمة قاعدة بيانات سحابية مدمجة في الذاكرة للمؤسسات، بدعم وظائف جديدة مثل تجميع المنتجات وفرزها، مما يتيح للمستهلكين تنظيم سلة التسوق وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة. ويمكنهم أيضًا الاستفادة من وظيفة "التحديد" للاستمتاع بخصومات تجار متعددين وطلب البضائع مسبقًا واستخدام القسائم للاستفادة بشكل أكبر من تجربة التسوق.

التكنولوجيا المبتكرة توفر للمستهلك تجربة أكثر شمولاً

تم إنشاء تجربة تسوق أكثر شمولاً هذا العام بفضل التكنولوجيا المملوكة لمجموعة علي بابا في دعم الواقع الممتد. اذ إن تقنية "علي بابا" في النمذجة ثلاثية الأبعاد تستفيد من مجال الإشعاع العصبي، وهو تقنية شبكة عصبية لإنشاء معاينات جديدة للمشاهد المعقدة ثلاثية الأبعاد. وخلال مهرجان 11.11 هذا العام، ساعدت هذه التقنية العلامات التجارية الفاخرة بمجال التجزئة والأثاث، مثل Burberry وEstee Lauder وSK-II، في بناء متاجر افتراضية على منصة التجارة الإلكترونية Tmall.

ومن خلال العروض ثلاثية الأبعاد المطورة ذاتيًا التي تمثل الضوء الطبيعي واللهب والمياه الطبيعية المتدفقة بشكل واقعي، تم إنشاء مشهد طبيعي في الهواء الطلق لماركات الملابس الرياضية مثل Descente (اليابان)، لعرض أحدث منتجاتها في بيئة حيوية ونشطة. ويمكن للمستهلكين أيضًا معاينة المنتجات بشكل ثلاثي الأبعاد، مما يمكنهم من فحص التفاصيل عن قرب، أو تجربة الساعات والإكسسوارات التي اختاروها بفضل تقنيات الواقع المعزز. كما يمكن للمستهلكين ترتيب قطع مختلفة من الأثاث الداخلي، أو خيام للإقامة في الهواء الطلق.

وامتاز السوق المدعوم بالواقع الممتد في Tmall وTaobao بتفاعل تعبيري جديد. اذ تم استخدام تقنية الإنشاء التلقائي للمساحات ثلاثية الأبعاد من أكاديمية DAMO البحثية التابعة لـ "علي بابا"، في بناء شارع تسوق افتراضي يضم أكثر من 700 منتج من 70 علامة تجارية بما في ذلك 30 امتيازًا دوليًا، مثل شخصية Hello Kitty الشهير من شركة Sanrio وشخصيات Minions في هوليوود. ويمكن للمتسوقين اختيار الصور الرمزية التي تمثلهم والتحقق من المنتجات ووضعها في عربات التسوق الافتراضية.

وخلال المهرجان الذي استمر 12 يومًا لهذا العام من 31 أكتوبر إلى 11 نوفمبر، تم تسليم ما يقرب من مليوني طرد بواسطة سيارات Xiaomanlv، وهي مركبة علي بابا اللوجيستية لتنفيذ المرحلة الأخيرة من التسليم. ويشكل هذا العدد ضعف عدد الطرود المسلّمة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتم وضع الروبوت اللوجستي في أكثر من 400 موقع في جميع أنحاء الصين، مما قلل بشكل كبير من وقت الانتظار لتسليم الطرود خلال ساعات الذروة.

مهرجان 11.11 صديق للبيئة ومدعوم بالطاقة النظيفة

بالإضافة إلى حلول الحوسبة السحابية التي تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، ضاعفت مراكز البيانات الضخمة الخمسة التابعة لشركة "علي بابا كلاود" في جميع أنحاء الصين كمية الطاقة النظيفة المستخدمة لدعم مهرجان 11.11 لهذا العام مقارنة بالعام الماضي. فأكثر من 32 مليون كيلو واط/ ساعة من الكهرباء التي استخدمتها "علي بابا كلاود" لدعم مهرجان 11.11 هذا العام جاءت من الطاقة المتجددة، بزيادة 30٪ على أساس المتوسط ​​اليومي مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مركز هيوان للبيانات التابع لشركة "علي بابا كلاود"، وهو أكبر مركز بيانات واسع النطاق للشركة السحابية في جنوب الصين، يعمل الآن بالكامل على الطاقة النظيفة. كما قللت تقنية التبريد الغاطس المطورة ذاتيًا من "علي بابا كلاود" من استهلاك مراكز البيانات للطاقة، حيث وصلت فعالية استخدام الطاقة إلى 1.09 - وهو مستوى رائد عالميًا.

وعملت "علي بابا كلاود" أيضًا مع Tmall للاستفادة من منصة إدارة الكربون Energy Expert. وقدمت نمذجة بصمة الكربون وحساباتها وشهاداتها عبر الإنترنت لأكثر من 40 علامة تجارية في مختلف القطاعات، مثل الورق ولب الورق والأغذية والعناية الشخصية، لمساعدتها على تصنيف المنتجات منخفضة الكربون وتحديد مصادر انبعاثات الكربون وإجراء ممارسات الاستدامة المستنيرة للحد من انبعاثات الكربون.

#بياناتشركات

- انتهى -