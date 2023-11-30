ستساعد "سكن 111" على تعزيز معايير الرفاهية الفائقة مع فندق "برج العرب جميرا"، عبر تقديم خدمات عافية استثنائية لضيوف منتجع "تاليس سبا" الصحي

تشمل حلول الصحة والعافية المتميزة العلاج بالفيتامينات الوريدية والديتوكس (المغذيات الوريدية) وخدمات أخرى

دبي: أعلنت "سكن 111 للصحة والتجميل"، سلسة مراكز الجمال والعافية الراقية، عن حصولها على لقب شريك الصحة والعافية الرسمي لفندق برج العرب جميرا في دبي، أحد أرقى وأفخم الفنادق الأيقونية على مستوى العالم. وقد أبرمت العيادة اتفاقية لتوفير خدمات صحة وعافية من الطراز العالمي لضيوف منتجع "تاليس سبا" الصحي. وتشمل هذه الخدمات العلاج بالفيتامينات الوريدية والديتوكس المُصممة خصيصاً لتعزيز تجربة الرفاهية لضيوف المنتجع.

وتهدف "سكن 111"، من خلال هذه الشراكة، إلى تزويد نزلاء فندق "برج العرب جميرا" بتجربة شاملة وفق أعلى معايير الضيافة. وكما يشتهر "برج العرب جميرا" بتوفيره تجارب إقامة فاخرة وخدمات لا مثيل لها، تحظى "سكن 111" بسمعة مماثلة باعتبارها عيادة رائدة ضمن قطاع الصحة والعافية، ولا سيما في مجال توفير الحقن الوريدية وخدمات الرعاية المنزلية الحالية في الفنادق والمنتجعات الصحية وصالات الألعاب الرياضية والمنازل. ومن خلال توحيد نقاط القوة لدى الجانبين، ستعمل "سكن 111" على ضمان أن يحظى النزلاء بأعلى مستوى من خدمات الصحة والعافية والجمال.

وتعقيباً على الشراكة، قالت "سوبريت كاور"، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة "سكن 111": "نحن سعداء بالشراكة مع فندق "برج العرب جميرا"، أحد أرقى وأشهر الفنادق ضمن قطاع الضيافة حول العالم. حيث تسمح لنا هذه الشراكة بتوفير خدماتنا الراقية من العلاج بالفيتامينات الوريدية والديتوكس وخدمات الصحة والعافية الأخرى للنزلاء الأكثر تميزاً، للارتقاء بتجاربهم إلى آفاق جديدة بالكامل. ونحن متحمسون لتزويد ضيوف برج العرب جميرا بتجارب عافية مخصصة تُلبي رغباتهم بالحصول على أعلى مستوى من خدمات الجمال والضيافة".

وأضافت: "يعتبر فندق برج العرب جميرا معلماً أيقونياً بارزاً ويتماشى التزامه الراسخ بتقديم تجربة ضيافة عالمية المستوى مع التزامنا بالتميز في خدمات الجمال والصحة والعافية. وبينما نضطلع بدور شريك العافية المفضل لهذا الفندق الأيقوني، تجسد هذه الخطوة التزامنا المشترك بضمان أن يبقى رفاه كل ضيف على رأس أولوياتنا".

وقالت "كريستينا لاكو"، مديرة منتجع "تاليس سبا" الصحي في فندق "برج العرب جميرا": "نحن في منتجع تاليس سبا الصحي في فندق برج العرب جميرا ملتزمون بتوفير أقصى درجات الاسترخاء والتجديد لضيوفنا الكرام. وتعد هذه الشراكة مع "سكن 111" خطوة هامة في رحلتنا نحو الارتقاء بعروضنا وتزويد الضيوف بتجربة شاملة لا تُغذي أجسادهم وأرواحهم فحسب بل وأيضاً تمنحهم أفضل شعور وأروع إطلالة. وبفضل خبرة "سكن 111" بأحدث العلاجات التجميلية وحلول الصحة والعافية، نحن قادرون الآن على الجمع بين أفضل ما في كلا العالمين بما يعود بالمنفعة على ضيوفنا. ونتطلع قدماً لتعريف ضيوفنا بالمزيج الفريد من خدمات السبا الراقية وحلول الصحة والعافية المتطورة. حيث يعد الرفاه الشامل أحد أهم أولوياتنا وهذا التعاون من شأنه أن يجسد تفانينا في التركيز على الصحة والعافية من منطلق إدراكنا لأهمية مثل هذه الخدمات ضمن قطاع الضيافة".

وتتمتع "سكن 111" بخبرة فريدة في العلاج بالفيتامينات الوريدية والديتوكس في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم تخصيص الحلول الوريدية التي تقدمها العيادة وفقاً للإحتياجات الفريدة لكل نزيل على حده باستخدام تكنولوجيا الأليغوسكان لقياس مستويات الفيتامينات والمعادن والسموم في فندق برج العرب جميرا، بما يسهم في تعزيز صحتهم ورفاههم خلال فترة إقامتهم. وستشتمل الحلول الوريدية التي توفرها العيادة في الفندق على المحاليل الوريدية للصحة والعافية، والمحاليل الوريدية لإزالة السموم من الجسم، والمحاليل الوريدية لمكافحة الشيخوخة، وغيرها الكثير.

وسيكون أطباء "سكن 111" متوفرين عند الطلب لتلبية احتياجات نزلاء الفندق المتعلقة بالصحة والعافية. وإضافة إلى تقديم المحاليل الوريدية، ستوفر "سكن 111" أيضاً خدمات أخرى للنزلاء، بما في ذلك العلاج بالأكسجين، ونحت الجسم "ليبوزيرو"، والتصريف اللمفاوي، وفحوص الصحة والعافية بتقنية "أوليغوسكان"، إلى جانب باقة من العروض الأخرى التي يقدمها فريق خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لدى العيادة.

وجدير بالذكر أن شراكة "سكن 111" مع "برج العرب جميرا"، والتي تعد واحدة من الشراكات البارزة ضمن محفظة اتفاقيات التعاون التي أبرمتها "سكن 111" في قطاع الضيافة من فئة 5 نجوم، تمثل مزيجاً متناغماً من الفخامة والرفاهية، حيث تقدم هذه الشراكة تجربة ضيافة لا مثيل لها للنزلاء الذين يبحثون عن أعلى معايير الترف والعافية في وجهة واحدة.

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نبذة حول "سكن 111":

"سكن 111 هيلث كول" فخورة بأنها أُختيرت كواحدة من أفضل 6 عيادات تجميلية في دول مجلس التعاون الخليجي (برو بيوتي) والمزوّد رقم 1 لحقن الفيتامينات الوريدية (للأعوام 2022 و2023). تعد عيادتنا "التي تأسست في عام 2009" هي الرائدة في توفير حقن الفيتامينات الوريدية "الديتوكس" في الموقع، إلى جانب العديد من علاجات العافية على امتداد دبي. نحن نتخصص في الخدمات التجميلية والطبية المصممة حسب الطلب في مجالات العافية والأمراض الجلدية وحلول إنقاص الوزن والطب العام لجعلك تشعر وتبدو بأفضل حالاتك من الداخل والخارج.

يعمل فريقنا المكوّن من الأطباء المتخصصين والممرضين والأطباء العامين من أصحاب المهارة والكفاءة العالية في مجالات العافية والأمراض الجلدية على توفير خدمات راقية ومتميزة ضمن أجواء مفعمة بالراحة، وبأسعار في متناول الجميع. وتتسم خدماتنا العلاجية بأنها مصممة لتلبية احتياجات كل عميل على حدة من خلال اجراءات تدخلية وغير تدخلية باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات العصرية. كما نوفر خدمات طبية شاملة في مجالات التجميل ومكافحة الشيخوخة، تشتمل على إجراءات التشخيص والعلاج للرجال والسيدات، بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستوى من الخدمة والرعاية في جميع الأوقات.