ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.11 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بزيادة الطلب على خدمات التبريد ونمو قياسي للقدرة التشغيلية في الأسواق الرئيسية

ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 2.5% على أساس سنوي ليصل إلى 276 مليون درهم إماراتي، مدعومًا باستمرار نمو الأعمال وتحقيق هوامش أرباح قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك

مجلس الإدارة يقترح أول توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 6.5 فلسًا للسهم عن النصف الأول من عام 2025

أضافت "تبريد" رقمًا قياسيًا للقدرة التشغيلية قدره 41.6 ألف طن تبريد في النصف الأول من عام 2025 بما يعادل تقريبًا ضعف القدرة التشغيلية المضافة خلال عام 2024 بالكامل، لترتفع إلى إجمالي 1.37 مليون طن تبريد، بدعم رئيسي من مشاريع الشركة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية

ستُضيف صفقة استحواذ "تبريد" على "بال كولينج " أكثر من 182 ألف طن تبريد، بما يضمن النمو طويل الأجل بقدرة تشغيلية تصل إلى 600 ألف طن تبريد في جميع أنحاء أبوظبي

صفقة إعادة التمويل تعزّز المركز المالي للشركة كما تمكّنها قوة التدفقات النقدية الحرة من الاستثمار في نموها وتحسين مستويات مديونيتها ودعم توزيعات الأرباح

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، الشركة الرائدة عالميًا والأوسع انتشاراً وتنوعاً في مجال تبريد المناطق - والمدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "تبريد" بالرمز (DFM: TABREED / ISIN: AEA002201018)، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث سجّلت الشركة إيرادات بقيمة 1.11 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح بلغ 276 مليون درهم إماراتي. وتعكس هذه النتائج الزخم الاستراتيجي المستمر لمحفظة "تبريد"، مدعومة بتحسن الهوامش وانضباط التكاليف واستمرار الطلب القوي، ما يمهد الطريق أمام المزيد من النمو مستقبلًا.

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.11 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 3% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الطلب على التبريد وإضافات كبيرة للقدرة التشغيلية عبر أسواقها الرئيسية. وسجّلت أحجام الاستهلاك نموًا بنسبة 3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، مع تسارع النمو بنسبة وصلت إلى 8% في الربع الثاني من العام نفسه، ما يعكس تأثير الموسم وارتفاع معدلات استخدام شبكة "تبريد". كما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام إلى 276 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. ويُعزى هذا التحسّن إلى استفادة الشركة من اتساع نطاق عملياتها وضبط إدارة التكاليف، بالإضافة إلى تحسّن هوامش الربح، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 5% لتصل إلى 632 مليون درهم، مع تحسّن الهوامش لتصل إلى 57%.

وانعكاسًا لقوة المركز المالي لشركة "تبريد" وقدرتها على مواصلة توليد التدفقات النقدية، اقترح مجلس إدارة "تبريد" توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 6.5 فلسًا للسهم عن النصف الأول من عام 2025، ما يعادل نسبة توزيع تبلغ 67% من صافي أرباح النصف الأول من عام 2025. تمثل هذه أول توزيعات أرباح مرحلية في تاريخ الشركة، وتعكس ثقة مجلس الإدارة في أداء "تبريد" وآفاقها المستقبلية وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين. ويظل تنفيذ قرار توزيعات الأرباح خاضعًا لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المتوقع انعقاده في سبتمبر 2025.

وبلغ إجمالي القدرة التعاقدية لدى "تبريد" 1.37 مليون طن تبريد بعد إضافة رقم قياسي للقدرة التشغيلية الطبيعية بمقدار 41.6 ألف طن تبريد خلال النصف الأول من عام 2025، بما يُعادل نحو ضعف إجمالي القدرة المضافة خلال عام 2024 بأكمله. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بإضافة 18 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة في دولة الإمارات، إلى جانب 23.6 ألف طن تبريد في الأسواق الإقليمية، ما عزز من مكانة "تبريد" باعتبارها مشغلًا إقليميًا عابرًا للأسواق.

وبالتزامن مع النمو التشغيلي المتميز، شرعت "تبريد" في تنفيذ الأعمال الاستراتيجية في شهر يونيو حيث أعلنت استحواذها على شركة "بال كولينج" من مجموعة "ملتيبلاي" من خلال مشروع مشترك مناصفةً مع شركة "سي في سي دي آي أف". وستضيف هذه الصفقة التي ما زالت خاضعة للموافقات التنظيمية، أكثر من 182 ألف طن تبريد إلى محفظة الشركة، بما يرفع قدرتها التشغيلية إلى 1.55 مليون طن تبريد بزيادة قدرها 13%، علمًا أن الصفقة تشمل ثمان امتيازات بإمكانات نمو كبيرة، حيث يتوقع وصول القدرة التشغيلية إلى 600 ألف طن تبريد. كما ستُوسّع الصفقة قاعدة الامتيازات طويلة الأجل وشبكة عملاء "تبريد"، بما في ذلك بدء التعاون مع شركة "مُدُن"، وستُساهم في تأمين قدرة تشغيلية مستقبلية تزيد عن 1 مليون طن تبريد، بما يعادل 80% من القدرة التشغيلية الحالية.

وبالتوازي مع هذه التطورات المحورية، واصلت "تبريد" تعزيز محفظتها، حيث بدأت تشغيل ثلاث محطات جديدة خلال النصف الأول من العام، في الأسواق المحلية والإقليمية، بإجمالي قدرة تشغيلية تبلغ 28.6 ألف طن تبريد. وقد تم إنشاء هذه المحطات لتلبية الطلب المتزايد في المراكز الحضرية والصناعية سريعة النمو، بما يعزز القدرة التشغيلية لشركة "تبريد" وتوسعها، بالإضافة إلى ترسيخ حضورها في أسواقها الرئيسية محليًا ودوليًا على حد سواء.

ودعّمت "تبريد" نموها الاستراتيجي أيضًا بعدما أبرمت مع دبي القابضة للاستثمارات - التابعة لدبي القابضة، اتفاقية امتياز حصرية لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع "نخلة جبل علي" في دبي، بقدرة تشغيلية حصرية تبلغ 250 ألف طن تبريد، وهو أكبر مشروع جديد في تاريخ الشركة. وتُعد كل من صفقة الاستحواذ على "بال كولينج" واتفاقية امتياز مشروع "نخلة جبل علي" من أكبر الصفقات الاستراتيجية لشركة "تبريد" حتى اليوم، حيث يسهمان في رفع إجمالي القدرة التشغيلية للشركة إلى نحو 2.6 مليون طن تبريد، كما يعززان قدرات الشركة لتحقيق النمو طويل الأمد، والذي يعتمد على كفاءة رأس المال ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية. ومن خلال المشاريع الجديدة والامتيازات طويلة الأمد، وتوسع انتشارها الجغرافي، تواصل "تبريد" ترسيخ مكانتها لتحقيق نمو مستدام خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده.

وتعليقًا على هذه النتائج، صرّح الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد، قائلًا: "تواصل "تبريد" إثبات مكانتها وقابليتها للتوسع من خلال تحقيق نتائج مالية قوية بالتوازي مع دفع جدول أعمالها لتحقيق النمو على المدى الطويل. وتُعزز الإضافات القياسية للطاقة التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2025، بعد إتمام صفقات محورية مثل مشروع "نخلة جبل علي" والاستحواذ الاستراتيجي على "بال كولينج"، مكانتنا باعتبارنا مشغلًا إقليميًا عابرًا للأسواق وشريكًا موثوقًا للبنية التحتية، يمتلك رؤية واضحة لتحقيق القيمة. ونحن في مجلس الإدارة سنواصل التركيز على انضباط استخدام رأس المال وتحقيق عوائد مستدامة، ويعكس اقتراحنا بتوزيع أول أرباح مرحلية في تاريخ "تبريد" التوازن بين النمو وتوفير القيمة."

وكانت "تبريد" قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في عمليات إعادة التمويل خلال النصف الأول من العام، ما عزز ميزانيتها العمومية ورفع مستوى مرونتها المالية. ففي الربع الأول من العام، أصدرت الشركة صكوكًا خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي ضمن إطار التمويل الأخضر الخاص بها، ما مكّنها من إعادة تمويل الاستحقاقات قريبة الأجل بمعدل ربح تنافسي، وتحسين ملف السيولة لديها. تتمتع "تبريد" بمركز مالي قوي، مدعومًا بتصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالتي "موديز" و"فيتش"، كما بلغت تدفقاتها النقدية الحرّة 973 مليون درهم إماراتي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ما يعادل عائدًا بنسبة 11.5%، وذلك بفضل التحصيلات القوية واستقرار هوامش الأرباح وضبط عمليات تخصيص رأس المال. ونتيجة لذلك، تحسّن معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ليصل إلى3.7 ضعف، مقارنة بـ4.2 ضعف قبل عام.

ومن جهته قال، خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "توقيع صفقة الاستحواذ على "بال كولينج" لا يمثّل خطوة رئيسية بالنسبة لحضور "تبريد" في أبوظبي وحسب، بل يعدّ محطة مهمة في مسار تطورنا طويل الأمد، باعتبارنا شريكًا أساسيًا لتطور البنية التحتية في المدن والقطاعات والأنظمة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. وتُعد "تبريد" اليوم، أكثر من مجرد مورد لخدمات التبريد، فنحن نطور بنية تحتية عالية الأداء، مستعدة للمستقبل وقادرة على تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ على كفاءة العمليات والنمو كعناصر أساسية. وعلى ضوء الرؤية الواضحة للقدرات التشغيلية المخطط لها بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2.6 مليون طن تبريد، نركز على تعزيز كفاءة رأس المال والتميّز التشغيلي والاستعداد لريادة الأعمال في أسواق وقطاعات جديدة تؤدّي فيها خدمات تبريد المناطق دورًا أساسيًا للتطور والنمو."

وحققت "تبريد" تقدمًا ملحوظًا ضمن التزاماتها في مجال الاستدامة خلال النصف الأول من العام، بما يعزز دورها كشريك طويل الأمد في عملية تحوّل قطاع الطاقة على مستوى المنطقة. وتنفيذًا لإطار التمويل الأخضر الذي أطلقته سابقًا، واصلت الشركة دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن عملياتها، حيث أنشأت محطات لتوليد الطاقة الشمسية في محطتين لتبريد المناطق بالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات. كما شاركت "تبريد" بدور فاعل في "المؤتمر العالمي للمرافق" والذي يعدّ الحدث الرئيسي لقطاع المرافق في أبوظبي، حيث ساهمت في مناقشات هادفة حول البنية التحتية منخفضة الكربون والتقنيات الناشئة مثل التبريد باستخدام الحرارة الجوفية، بما يتماشى مع طموحها لتعزيز كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات ودعم الأهداف الوطنية لتحقيق الحياد الصفري.

لمحة حول الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة، مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك وتشغل "تبريد" 94 محطة ضمن محفظتها، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و18 في الأسواق الإقليمية.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة عام 1998، وهي مدرجة في سوق دبي المالي وواحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، وتميزها بالموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسيع تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي للطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

