• إيرادات التأمين ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى 1.11 مليار درهم

• ارتفاع إجمالي قيمة أصول الشركة إلى 3.70 مليار درهم

• "سلامة" تجدد التزامها بتعزيز ميزانيتها العمومية والتركيز على أهدافها الاستراتيجية بالاستثمار في التقنيات الحديثة ضماناً لتحقيق التميز التشغيلي وتنفيذ المبادرات المصممة لتلبية احتياجات العملاء.



دبي: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "سلامة"، عن نتائجها الأولية للسنة المالية 2023. وبلغت إيرادات التأمين للشركة خلال العام 1.11 مليار درهم بزيادة قدرها 20% عن السنة المالية 2022.

وارتفع إجمالي قيمة أصول الشركة إلى 3.70 مليار درهم في عام 2023 مقابل 3.57 مليار درهم في عام 2022 بزيادة قدرها 129.3 مليون درهم. وانخفض صافي الأرباح التشغيلية على أساس سنوي بنسبة 13% ليصل إلى 101.64 مليون درهم. كما أعلنت "سلامة" عن خسائر صافية بقيمة 43.45 مليون درهم، ويعزى ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض قيمة الشهرة بواقع 36.1 مليون درهم جرّاء انخفاض قيمة العملة في مصر. ويتضمن صافي الخسائر خسائر لمرة واحدة بقيمة 28.02 مليون درهم بسبب مطالبة التأمين ضد الحريق القديمة والتي لم يتم استرداد إعادة التأمين الخاص بها. ولولا هذين الحدثين، لكانت الشركة حققت أرباحاً قدرها 20.60 مليون درهم.

وخلال العام 2023، واصلت الشركة مساعيها لتحقيق النمو من خلال التركيز على أهداف استراتيجية تشمل عدداً كبيراً من المبادرات المصممة لتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز القدرات التشغيلية والرقمية، وزيادة المحافظ الحالية بشكل أكبر.

وفي إطار تعليقه على النتائج المالية، قال سعادة سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: "ركزنا في عام 2023 على مواصلة المرونة والابتكار في ظل ظروف السوق المتغيرة. ومع النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع التأمين في دولة الإمارات إثر التطورات التنظيمية والقطاعية الجديدة، تبدي سلامة ثقتها التامة بتوفير قيمة كبيرة لحاملي وثائق التأمين والمساهمين. وسنواصل تحقيق رسالتنا في التطور المستدام وتزويد قاعدة عملائنا المتنامية بحلول تأمين عالمية المستوى".

من جانبه، قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: "نؤكد التزامنا بتعزيز ميزانيتنا العمومية وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية. ونظراً لامتلاكنا خبرة تمتد على مدار أربعة عقود، نتمتع في ’سلامة‘ بوضع مميز يؤهلنا لتقديم حلول تكافلية وفقاً لأعلى معايير الجودة والخدمة الشخصية وسهولة الوصول. وانطلاقاً من نهجنا الذي يرتكز حول رضا العملاء، سنواصل جهودنا لتخطي التوقعات وتحقيق هدفنا بأن نكون شركة التكافل الرائدة في المنطقة".

تواصل سلامة التركيز على هدفها الرئيسي في تقييم المخاطر وتوفير راحة البال للعملاء بأيسر السبل الممكنة. ولا تزال الشركة تبدي مرونة عالية مدعومة بأسس تكافلية متينة وميزانية عمومية قوية مع تصنيف كفاية رأس المال لديها من المستوى AAA وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز.

وفازت سلامة خلال عام 2023 بـ 10 جوائز في مناسبات متنوعة، مما يعكس التزامها الراسخ تجاه العملاء ودعمها المتواصل لشركائها.

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