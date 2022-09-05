المشروع يوفر شقق مريحة ومرافق فخمة مع خطط دفع خلال ثلاث سنوات من التسليم

أسعار الشقق الفاخرة تبدأ من 425,000 درهم إماراتي

المشروع يتألف من 188 وحدة مفروشة بالكامل تشمل استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة

المشروع السكني الفخم يقع ضمن منطقة الفرجان العائلية، لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة www.imtiazdevelopments.com

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت امتياز العقارية عن إطلاق مشروع ويستوود ريزيدنس، أحدث مشاريعها السكنية في منطقة الفرجان. ويتألف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 110 مليون درهم إماراتي، من 188 وحدة مفروشة بالكامل تشمل استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة.

ويحظى المشروع بموقع متميز وهادئ في قلب دبي النابضة بالحياة، على بعد ثلاث دقائق فقط سيراً على الأقدام من محطات مترو حدائق الفرجان، ما يسهل الوصول إلى مجمّع الفرجان من جميع مناطق دبي. ويبعد المشروع حوالي 10 إلى 20 دقيقة عن أشهر المناطق في الإمارة مثل، مرسى دبي ونخلة جميرا والقرية العالمية ومول الإمارات وبرج خليفة / دبي مول.

وتم تشييد ويستوود ريزيدنس من امتياز العقارية مع التركيز على توفير خدمات تتميز بالسهولة والسرعة للعملاء، حيث تم تأثيث الوحدات السكنية الذكية وتجهيزها بالكامل على يد أبرز المصممين. ويوفر المشروع السكني العديد من المرافق المميزة داخل المجمّع مثل، المساجد والمدارس والمرافق الرياضية الخارجية ومركزاً للبيع بالتجزئة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى مركز ابن بطوطة التجاري خلال أقل من 10 دقائق بالسيارة. ويضم المشروع العديد من المساحات العائلية المفتوحة بما فيها المنتزهات والحدائق القريبة والتابعة لمشروع فرجان للتنمية.

ويساهم الموقع المتميز للمشروع وأسلوبه العمراني العصري، إلى جانب توفيره لجودة خدمات فائقة، في جعله الاختيار الأمثل للاستثمار والمعيشة العائلية، حيث تم بناء كل وحدة سكنية ضمن المشروع بخبرة وعناية لضمان التناسق بين الأناقة الكلاسيكية وحداثة التصاميم. ويوفر المشروع السكني وسائل راحة استثنائية، بما في ذلك نادي وحوض سباحة وصالة رياضية حديثة، فضلاً عن الإطلالات الخلّابة على أفق دبي.

وتعمل امتياز العقارية على تغيير مشهد الإمارة من خلال مشاريع مبتكرة وعالية الجودة وتصميمات مميزة. ويمثل المشروع خطوة جديدة تضاف إلى جهود الشركة الرامية إلى تغيير نظرة المجتمع إلى المشاريع السكنية. ويمكن للمستثمرين توقع عائد استثمار ممتاز للتأجير على المدى القصير، نظراً لكونه المشروع الوحيد في المنطقة على مسافة قريبة من المترو. وتبدأ أسعار الوحدات السكنية في المشروع الاستثنائي من 425,000 درهم إماراتي، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى خمس سنوات، ما يوفر فرصة مثالية لاستثمار طويل الأمد في دبي.

وتعلن امتياز للتطوير، بمناسبة إطلاق المشروع، عن خطة دفع خلال ثلاث سنوات من التسليم، مما يوفر مزيداً من الراحة لعملائها.

وتم الانتهاء من 40٪ من عمليات البناء في المشروع، ويمكن للعملاء معاينة شقة العرض الخاصة بالمشروع. لمزيد من المعلومات أو لحجز موعد للاطلاع على شقق المشروع، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني info@imtiazdevelopments.com، أو الاتصال على الرقم 97144303703+ / 44302353، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.imtiazdevelopments.com

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