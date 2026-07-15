دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة زويا للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "إلينور" في منطقة دبي الجنوب بقيمة تبلغ 110 ملايين درهم. ويمثل المشروع ثالث إنجاز ناجح للشركة في المنطقة، بما يعزز استراتيجيتها للنمو طويل الأمد في إحدى أكثر الوجهات السكنية حيوية في دبي، ويعكس ثقتها في مواصلة تطور المنطقة كوجهة عالمية رائدة للمستثمرين والمشترين.

ويأتي إطلاق المشروع في وقت تواصل فيه منطقة دبي الجنوب ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر مناطق النمو الواعدة في الإمارة، مدعومة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وشبكات النقل المتطورة، والتوسع المستمر في مطار آل مكتوم الدولي. وبفضل المشاريع العقارية التي تقودها الحكومة، والطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المتكاملة والمتصلة والمهيأة للمستقبل، تستقطب المنطقة بشكل متزايد المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن قيمة مستدامة. ومن خلال مشروع "إلينور"، تواصل شركة زويا للتطوير العقاري الإسهام في تطوير مجمعات سكنية عالية الجودة تتماشى مع رؤية دبي للتنمية العمرانية.

صُمم مشروع إلينور استجابةً لمتطلبات السوق المتغيرة، ويأتي ضمن استراتيجية شركة زويا الرامية إلى تطوير مجمعات سكنية عصرية في مواقع تجمع بين سهولة الوصول، وجودة البناء، والمقومات الاستثمارية القوية. كما يعزز المشروع محفظة الشركة في منطقة دبي الجنوب، ويسهم في دعم التطور المستمر لإحدى أبرز مناطق التوسع العمراني في دبي.

وفي تعليقه على إطلاق المشروع، قال شعيب خان، الرئيس التنفيذي لشركة زويا: "يمثل مشروع إلينور محطة جديدة ومهمة في مسيرة نمونا، ويعكس ثقتنا الراسخة بإمكانات منطقة دبي الجنوب، التي تواصل المنطقة ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات السكنية والاستثمارية جاذبية في دبي، مدعومة بمشاريع بنية تحتية كبرى وطلب قوي في السوق. ومن خلال إلينور، نواصل التزامنا بتطوير منازل مصممة بعناية توفر قيمة مستدامة للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

وأضاف: "ينصبّ تركيزنا على تطوير مجمعات سكنية تجمع بين الجودة وسهولة الاتصال والكفاءة في تنفيذ المشاريع. ومع استمرار دبي في تطوير وجهات عمرانية جديدة تدعم النمو السكاني والتنويع الاقتصادي وتلبي تطلعات أنماط الحياة العصرية، نرى فرصًا واعدة للمساهمة في رسم ملامح المشهد السكني المتطور للمدينة من خلال مشاريع تلبي الاحتياجات المتغيرة للسوق."

ويتم إطلاق المشروع بالتعاون مع First Palm Properties بصفتها الشريك الحصري لقنوات البيع، فيما تتولى Maple دور الاستشاري للمشروع، بما يدعم الإطلاق الناجح للمشروع في السوق بصورة متكاملة تعكس قيمته الاستثمارية ومقوماته العقارية.

ويُعدّ "إلينور" ثالث مشروع سكني تطوره "زويا للتطوير العقاري" في منطقة دبي الجنوب، وهو جزء من استراتيجية الشركة الأوسع للتوسع في مناطق النمو الناشئة في دبي. ويعكس المشروع التزام الشركة المستمر بتطوير مجمعات سكنية مدروسة توفر قيمة طويلة الأجل، وتدعم في الوقت نفسه التطور المستمر لقطاع العقارات في دبي.

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لمحة عن شركة زويا للتطوير العقاري

زويا للتطوير العقاري هي شركة تطوير عقاري تتخذ من الإمارات مقرًا لها، وتركز على تطوير مجمعات سكنية عصرية تجمع بين جودة البناء والتصميم المدروس والقيمة المستدامة على المدى الطويل. وتنفذ الشركة مشاريعها في مواقع استراتيجية ضمن مناطق النمو الواعدة في مختلف أنحاء الإمارات، مع التركيز على توفير أسلوب حياة عصري ومتكامل، وتعزيز ثقة المستثمرين، والالتزام بالتسليم في الوقت المحدد.

ومن خلال التزامها بتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية ووضع احتياجات العملاء في صميم عملية التطوير، تُقدّم زويا للتطوير العقاري وحدات سكنية تلبي الاحتياجات المتغيرة للمشترين والمستثمرين. وتعكس محفظة مشاريعها المتنامية رؤيتها الرامية إلى تطوير مجمعات سكنية متكاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة اليومية ودعم النمو المستدام لقطاع العقارات في الإمارات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.zoyadevelopments.ae.