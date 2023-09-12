النمو الكبير الذي حققته أعمال الشركة ومبادرتها المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي دفعها إلى توسيع قدرات فريق عملها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ليكويديتي جروب"، الشركة الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي المالية وإدارة الأصول التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقرًا لها، اتخاذ خطوة مهمة بتوسيع فريق عملها في أبوظبي.

وذلك كنتيجة طبيعية لما أحرزته الشركة من نمو ملحوظ، حيث تطلق الشركة حملة توظيف استراتيجية لضم 110 موظفين على مستوى العالم، فضلًا عن توظيف ونقل 25 وظيفة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى فريقها في أبوظبي بحلول نهاية العام الجاري.

ويعد مكتب "ليكويديتي جروب" في أبوظبي هو المقر العالمي الأكثر استراتيجية. وبعد توسع أعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية، يضم مكتب الشركة في سوق أبوظبي العالمي اليوم، فريقًا تكنولوجيًا متميزيًا، بالإضافة إلى نخبة من المدراء التنفيذيين الرئيسيين للشركة، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لشركة "ليكويديتي جروب"، رون دانيال، الذي نقل مقر إقامته إلى دولة الإمارات.

ونظرًا للنجاحات التي حققها فريق "ليكويديتي جروب" في أبوظبي وأهميتها بالنسبة لعمليات الشركة العالمية، تسعى الشركة حاليًا على توسيع قدرات فريق عملها، من خلال توظيف ونقل 25 من المتخصصين، في إطار توسيع أعمال الشركة في مجال التكنولوجيا التحويلية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويتضمن ذلك ضم خبرات جديدة في مجال علوم البيانات وهندستها وهندسة البرمجيات وتعلم الآلة وتطبيقات القطاع العقاري و"التطوير المكدس الكامل" المخصص لتطوير العناصر الأمامية والخلفية خلال إنشاء مشاريع المواقع الإلكترونية، وتصميم تجارب المستخدم وإدارة المنتجات وضمان الجودة.

وتأتي حملة التوظيف الجديدة ونقل الكوادر الخبيرة، في إطار التزام "ليكويديتي جروب" بدفع حدود القدرات التقنية ودعم أحد مشاريع الذكاء الاصطناعي الطموحة التي لم يتم الكشف عنها بعد.

وقال رون دانييل، الرئيس التنفيذي لشركة "ليكويديتي جروب": "تعد أبوظبي وجهة رائعة للخبرات والمواهب الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي ظل التحول التكنولوجي المستمر الذي يشهده قطاعنا، تعد هذه المهارات والخبرات عناصر أساسية في مجال التمويل اليوم، حيث تسهم في تنمية هذه المنظومة الشاملة من الخبرات التقنية والمالية في أبوظبي. ومن المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، ويسلّط تبني دولة الإمارات ودعمها لجهود تطوير هذه التكنولوجيات التحويلية، الضوء على التزامها بصياغة مستقبل أكثر إشراقًا."

وأضاف دانييل: "بالتوازي مع ازدهار أعمالنا وتوسعها، ينتقل فريق جديد مكون من 25 خبيرًا إلى أبوظبي لينضموا إلى فريقنا الحالي المكون من نخبة من خبراء التكنولوجيا الذين يدفعون حدودها في مجال التمويل والذكاء الاصطناعي."

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نبذة عن ليكويديتي جروب

تأسست ليكويديتي جروب في العام 2018، وهي شركة تقنيات رائدة أصبحت الممول الأسرع نموًا في القطاع لشركات السوق المتوسطة والمتقدمة من خلال أتمتة دورة إقراض الديون بالكامل. وقد تمكنت الشركة من خلال تقنيات تعلم الآلة وعلوم القرار الحاصلة على براءة اختراع، من توظيف المزيد من روؤس الأموال وتنفيذ صفقات بشكل أسرع من أي شركة في تاريخ أسواق رأس المال. ةبدعم من أفضل المؤسسات المالية ومن بينها أبولو و"أم يو أف جي" المدرجتان في بورصة نيويورك، تقدم ليكويديتي جروب رؤوس الأموال التنموية من خلال صناديق تركز على أسواق الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط. ويتولى الصندوق الفرعي لمجموعة ليكويديتي جروب، مارس جروث كابيتال ومقره سنغافورة، وشريكها "أم يو أف جي" أنشطة الشركة في منطقة جنوب شرق آسيا.

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