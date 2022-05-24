· فتح باب التسجيل أمام جميع الجنسيات ومختلف الأعمار للتنافس على مسافتي 3 و5 كيلومترات

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم" عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من "سباق دبي للجري الثلجي" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام يوم 11 يونيو المقبل وتستضيف منافساته قاعة سكي دبي الثلجية في مول الإمارات.

ويتاح التسجيل في السباق ضمن فئتين الأولى تمتد لمسافة 3 كيلومترات، والفئة الثانية تمتد لمسافة 5 كيلومترات، وذلك لكافة فئات المجتمع من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 16 سنة فما فوق للمشاركة في هذا السباق الفريد الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف وهو الأمر الذي يعد فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر في وقت الصيف، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

ويمكن المشاركة في السباق عبر التسجيل في الرابط التالي: https://www.premieronline.com/event/dxb_snow_run_5920 ، ويتاح التسجيل حتى يوم 3 يونيو.

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع

من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتمامًا كبيرًا بالرياضات الثلجية حيث ينظم المجلس بالتعاون مع شركة "ماجد الفطيم" العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية على مدار العام.

وقال محمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج لدى ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما: "في الماضي كان الحفاظ على اللياقة البدنية خلال أشهر الصيف تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لذا يسعدنا أن نتشارك مرة أخرى مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة هذا الحدث الفريد، للجري على الثلوج، وسكي دبي هي المكان المثالي للبقاء نشيطًا، والاسترخاء والاستمتاع، ولدينا مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تركز على المجتمع على مدار العام لضمان أن الناس يمكنهم تبني أسلوب حياة نشط".

ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات عن سباق الجري الثلجي وغيرها من الفعاليات زيارة الموقع الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، أو متابعة التغطية المباشرة لكافة الأحداث الرياضية في حسابات المجلس على قنوات التواصل الاجتماعي باسم dubaisc.

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