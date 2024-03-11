يوفر المركز خدمات التأشيرة لطلبات الإقامة القصيرة والطويلة إلى ألمانيا وأوكرانيا والدنمارك والنرويج والنمسا واليونان وسويسرا وفنلندا وكرواتيا و مالطا و هولندا

يوفر المركز خدمات "بريميوم لاونج" لمزيد من الراحة والرفاهية

أصبحت خدمات التأشيرات ألمانيا وأوكرانيا والدنمارك والنرويج والنمسا واليونان وسويسرا وفنلندا وكرواتيا و مالطا و هولندا متوفرة الآن لسكان الجزائر في مقر شركة "في إف إس جلوبال" لجديد الواقع في شارع طرابلس حسين داي 1، في مدينة الجزائر العاصمة. ويمكن للمسافرين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات الإقامة الطويلة والقصيرة لهذه البلدان الـ11 المذكورة في المركز الجديد والمتطور.

تم افتتاح المركز في 22 فبراير 2024 بحضور سعادة السيد إيليا زيلاديك، سفير كرواتيا، وسعادة السيدة بيكا هيفونين، سفير فنلندا، وسعادة الآنسة جانا فان دير فيردي، سفير هولندا، وسعادة الآنسة تيريزا لوكين جيزيل، سفير النرويج، والسيد أولكسندر كومبانيت، القائم بالأعمال من أوكرانيا، والسيدة راندي ليليان مورتنسن أدوم نائب قنصل الدنمارك، والسيد فرانك سيمون، رئيس قسم التأشيرات في ألمانيا، والسيد ديونيسيوس دوروميس، رئيس قسم التأشيرات في اليونان، والسيد هاوري رينيه، رئيس قسم التأشيرات في سويسرا والسيد يوهان فيراس سامينيك، الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لدى في إف إس جلوبال.

وعن هذه الخطوة قال يوهان فيراس سامينيك، الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لدى في إف إس جلوبال: "نحن متحمسون لتقديم خدمات التأشيرة لسكان الجزائر من خلال مركز تقديم طلبات التأشيرة الجديد. يعد التقدم للحصول على التأشيرة إحدى الخطوات الأولى للسفر الدولي، ونتطلع إلى جعل الأمر سلساً ومريحاً لمسافرينا."

سيحتاج المتقدمون إلى موعد مسبق لتقديم طلباتهم. والمواعيد متاحة مجاناً على الموقع الإلكتروني www.vfsglobal.com. وتنوه في إف إس جلوبال المتقدمين إلى الحذر من الجهات الخارجية التي تقدم مواعيد أو قرارات التأشيرة مقابل رسوم إضافية.

سيتمكن المتقدمون أيضاً من الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الخدمات الاختيارية لتعزيزتجربتهم عند تقديم طلب التأشيرة. تتوفر خدمات "بريميوم لاونج" لأولئك الذين يفضلون الحصول على إرشادات شخصية شاملة ضمن أجواء فخمة. وتتوفر أيضاً خدمات إضافية مثل الرسائل النصية القصيرة وإرجاع جوازات السفر عبر البريد السريع وخدمات التصوير وكشك التصوير. يشار إلى أن الخدمات الإضافية اختيارية تماماً ومقابل رسوم إضافية. وليس لها أي تأثير على الجداول الزمنية للمعالجة والقرارات المتعلقة بطلبات التأشيرة، والتي تعد من اختصاص السفارة / القنصلية المعنية فقط.

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نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 67 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3300 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 149 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 278 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية ومؤسسة Kuoni و Hugentobler و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

للتواصل الإعلامي

ياسر زرز

Yasserz@vfsglobal.com

communications@vfsglobal.com