دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاصة الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز ما نسبته 11% من أعمال البناء في مشروع واحة الشاطئ، المجتمع الحيوي متعدد الاستخدامات، والمكوّن من مبنيين، ويقع في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق حيوية ونشاطاً في الإمارة. ومن المقرر تسليم مشروع واحة الشاطئ بحلول الربع الأول من عام 2025.

وقد وصلت نسبة الأعمال الهيكيليّة في مشروع واحة الشاطئ إلى 33%، ويبلغ إجمالي القوى العاملة فيه 551 شخصًا، ويتكون من 476 استوديو، و200 شقة بغرفة نوم واحدة، و36 شقة بغرفتي نوم. ويتميز "واحة الشاطئ" المجمع السكني الحديث منخفض الارتفاع، بوجود مجموعة رائعة من المرافق، بما في ذلك حمام السباحة الكبير الذي يحاكي شاطئ البحر ويعتبر أبرز مرافق المشروع، وصالات رياضية مجهزة بالكامل، وحدائق طبيعية ومناطق لعب للأطفال، وساحة مركزية جديدة تضم العديد من المحلات التجارية المتنوعة لضمان الراحة لجميع المقيمين.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري عن سعادته بالتقدم المتسارع الذي تشهده أعمال الإنشاءات في مشروع واحة الشاطئ. وقال: "أدى اختيارنا لمقاول يتمتع بالتميّز والخبرة في تحقيق أداء استثنائي تجاوز توقعاتنا ووضع معايير جديدة للجودة. وبفضل موقعها الاستراتيجي، وتصميمها الاستثنائي، ومرافق الراحة المتميّزة، فإنّ واحة الشاطئ مصمّم للارتقاء بأساليب حياة المقيمين فيه. ويتميز هذا المشروع الفريد بتوفير مساحات تلبي تماماً أنماط الحياة النشطة والحيوية لجيل الشباب".

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من موقع إكسبو، وتحديداً على شارع حصة بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، كما توفر موقعاً استراتيجياً يضمن سهولة الوصول بدرجة ممتازة إلى العديد من أبرز الوجهات في المدينة. وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمرافق الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغيرها الكثير. وتشمل قائمة المناطق الرئيسية المهمة القريبة منها حلبة دبي أوتودروم ونادي إلس ونادي دبي للبولو والفروسية واستاد دبي الدولي وأكاديمية كرة القدم بدبي والحديقة الرياضية "سبورتس بارك" وأكاديمية آي سي سي للكريكيت وحديقة دبي المعجزة.

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