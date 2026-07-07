دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جلوبال فارما، الرائدة في صناعة الأدوية في دولة الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن خفض بصمتها الكربونية بنحو 11,400 طن من ثاني أكسيد الكربون، يأتي ذلك عقب تركيب نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 612 كيلوواط ذروة فوق سطح مصنعها في مجمع دبي للاستثمار. ومن المتوقع أن ينتج النظام نحو 25.3 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة داخل المنشأة، ما يساهم في خفض الاعتماد على الكهرباء المستمدة من الشبكة العامة.

وجرى تطوير المشروع بالتعاون مع شركة "ثري إيت سيكس سكاي سولار إنرجي سيستمز ذ.م.م"، في خطوة تعكس التزام جلوبال فارما بتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطبيق حلول الطاقة المتجددة على نطاق صناعي. تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية ضمن مبادرة "شمس دبي"، ما يتيح للشركة الاستفادة من الطاقة المولّدة في الموقع، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الشبكة الكهربائية عبر نظام القياس ثنائي الاتجاه. ويمثل المشروع خطوة متقدمة في مسار جلوبال فارما نحو اعتماد الطاقة النظيفة في عمليات التصنيع، وتعزيز الأداء التشغيلي طويل الأمد.

وفي إطار تعليقه على المبادرة، قال الدكتور باسم البراهمة، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال فارما: "تندرج هذه المبادرة ضمن مجموعة أوسع من الإجراءات التي نطبقها لتعزيز الكفاءة والاستدامة في مختلف عملياتنا التصنيعية. ويأتي دمج الطاقة الشمسية انسجاماً مع جهودنا الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض البصمة البيئية لعمليات إنتاج الأدوية. ومع استمرار توسعنا، نواصل دمج ممارسات الاستدامة في عملياتنا، ما يعزز مرونة منظومتنا التصنيعية ويرتقي بقدراتها لتلبية الاحتياجات المستقبلية، مع مواكبة التطورات الصناعية والتنظيمية المتسارعة."

من جانبه، قال أحمد الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة ثري إيت سيكس: "تجسّد هذه الشراكة توجهاً عملياً نحو مستقبل صناعي أكثر استدامة، يرتكز على الكفاءة والابتكار والاستخدام المسؤول للموارد. يمثل قرار جلوبال فارما دمج الطاقة النظيفة في عملياتها التصنيعية خطوة عملية ذات أثر ملموس، تساهم مثل هذه المبادرات في دفع التحول نحو تبني ممارسات صناعية أكثر استدامة لدعم مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد المناخي."

وتنسجم هذه المبادرة مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، ودعم مستهدفات استراتيجية الحياد المناخي 2050، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية ضمن العمليات الصناعية، ولا سيما في قطاع تصنيع الأدوية والرعاية الصحية.

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نبذة عن جلوبال فارما:

جلوبال فارما شركة مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، تأسست عام 1998، وهي رائدة في صناعة الأدوية مع حضور قوي على مستوى المنطقة. بدأت جلوبال فارما عملياتها في الإمارات العربية المتحدة عام 2003 وعززت حضورها عام 2008 عبر توسيع خطوط الإنتاج وإطلاق منتجات جديدة في 14 دولة ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. تمتلك شركة جلوبال فارما حالياً مصنعين مُزودين بأحدث التجهيزات لتوفير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدهما لتصنيع البنسيلين بيتا لاكتام لتوفير أموكسيسيلين وأموكسيكلاف، والآخر لتصنيع الأدوية العامة والذي يمتاز بإمكانية تطوير شتى أنواع الجرعات السائلة والفموية التي تلبي احتياجات قطاعات الأمراض المزمنة. www.globalpharma.com

نبذة عن " ثري إيت سيكس سكاي سولار إنرجي سيستمز ذ.م.م":

تُعد ثري إيت سيكس سكاي سولار إنرجي سيستمز ذ.م.م إحدى الشركات المتخصصة في توفير حلول الطاقة الشمسية للقطاعين التجاري والصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم حلولاً متكاملة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، والأنظمة الأرضية، ومواقف السيارات الشمسية في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتعمل الشركة على تمكين المؤسسات من تسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة من خلال حلول مبتكرة وعالية الكفاءة، بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة ويتماشى مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجية الحياد المناخي 2050.