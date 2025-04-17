جدة: أعلنت الخطوط السعودية عن وصول قيمة علامتها التجارية إلى 1.1 مليار دولار بزيادة قدرها 34% عن العام السابق، وفقاً لتقرير شركة براند فاينانس حيث يعكس هذا الإنجاز التزامها بالابتكار والتميز في صناعة الطيران حول العالم.

وأوردت شركة براند فاينانس، الشركة الاستشارية المستقلة والرائدة في تقييم العلامات التجارية، النمو كجزء من تقريرها السنوي الشامل لتقييم العلامات التجارية لشركات الطيران عالمياً لعام 2025، حيث تضع التقييمات بعين الاعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك الأداء التجاري والمبادرات الاستراتيجية ونظرة الجمهور لتحديد القوة العامة للعلامة التجارية.

وتشمل الإنجازات الرئيسية التي ساهمت في هذا النجاح، صفقة 105 طائرات لمجموعة السعودية مع شركة إيرباص لتعزيز قدرات الأسطول؛ ومنطقة "بوليفارد رن واي" المبتكرة التي جذبت تفاعلًا غير مسبوق في جميع أنحاء المملكة؛ وجائزة سكاي تراكس لشركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم 2024، واستمرار التميز في معدل الأداء لانضباط مواعيد الرحلات، والعديد من الجوائز في مجال تجربة الضيوف.

وقال رئيس التسويق لمجموعة السعودية خالد طاش: "إن تحقيق قيمة علامة تجارية تبلغ مليار دولار هو شهادة على الريادة في المبادرات الاستراتيجية والتميز التشغيلي، كما يدعم ذلك زيادة معدلات الثقة والولاء لضيوفنا، وسوف نلتزم بمواصلة الابتكار في مجال الطيران وفق أفضل المعايير العالمية."

وقد دخلت "السعودية" لأول مرة تصنيف براند فاينانس لأفضل 50 علامة تجارية لشركات الطيران العالمية في عام 2021 بقيمة بلغت 506 مليون دولار، ثم ارتفعت قيمة علامتها التجارية أكثر من الضعف خلال هذه السنوات الأربع، وتحتل الآن المرتبة رقم 32 في هذا التصنيف العالمي.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

-انتهى-

#بياناتشركات