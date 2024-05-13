صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني - مصر» يقفز إلى 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024

البنك يعزز من مركزه المالي ومحفظة أصوله ترتفع إلى 137.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2024

توسع ملحوظ في منح التمويلات وإجمالي محفظة قروض العملاء يتخطى 65 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري

القاهرة -13 مايو 2024: استمراراً للأداء القوي في السوق المصرفي المصري، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، عن تحقيقه 1.1 مليار جنيه أرباح صافية خلال الربع الأول من 2024، مقابل 964.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو بلغت 13.3%، وزيادة قدرها 128.7 مليون جنيه.

وسجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بارتفاع قدره 348.7 مليون جنيه.

وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 80.7%، ليسجل 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو47.1%، ليبلغ 387 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ263 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2023.

وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، ارتفع حجم أصول البنك بمعدل7.21% في الربع الأول من 2024، ليبلغ 137.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 128.1 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه.

وصعدت محفظة ودائع العملاء بنسبة 4%، لتسجل 106.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 102.7 مليار جنيه بنهاية 2023، بقيمة زيادة 4 مليارات جنيه، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك والتي تتوافق مع تطلعات المودعين.

وتوسع البنك في منح التمويلات خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي قروضه للعملاء بواقع 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي المحفظة إلى 65.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 60.1 مليار جنيه بنهاية 2023، وذلك على خلفية نمو التمويلات لقطاعي، الشركات، والتجزئة المصرفية أو الأفراد.

وقفزت تمويلات البنك للمؤسسات (شاملًا القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) بحوالي8.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل49.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 46 مليار جنيه بنهاية 2023.

وارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني لقطاع التجزئة المصرفية (الأفراد) بواقع 1.2 مليار جنيه، لتبلغ 15.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.1 مليار جنيه بنهاية 2023

وتعقيبًا على هذه النتائج القياسية للبنك، قال عمرو الشافعي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطني - مصر إن التطورات والأرقام الإيجابية التي استطاع البنك تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس نمواً غير مسبوق لصافي الربح مقارنة بنفس الفترة من 2023.

وأضاف الشافعي أن البنك سيواصل عمله وتوسعه القياسي في مصر خلال عام 2024 متوقعاً أن يشهد هذا العام المزيد من الفرص المُربحة في السوق المصري اتساقاً مع الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري و استقرار النظام المالي ، خاصة في ظل التحديات العالمية التي يمر بها الاقتصاد خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته للنمو بأسلوب علمي مدروس متضمنا الانتشار الجغرافي داخل و خارج القاهرة الكبرى و الاسكندرية لخدمة المناطق التي تشهد نمواً اقتصادياً صاعدا، و كذلك استهداف القطاعات الواعدة سواء على مستوى الأفراد او الشركات الكبرى و كذلك المتوسطة و الصغيرة.

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يجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني دخل السوق المصري في يونيو 2013 من خلال الاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر.

ويمتلك البنك شبكة كبيرة من الفروع بلغت 67 فرعًا بنهاية مارس 2024، كما يمتلك نحو 327 ماكينة صراف آلى منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية للوصول إلى عملاءه في مختلف المواقع.

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني مصر لعملائه مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتطورة في ثلاثة قطاعات رئيسية: التجزئة المصرفية وحلول الاستثمار، وصيرفة الشركات والاستثمار.

ويضع بنك الإمارات دبي الوطني العميل أولاً، ويضمن أن جميع منتجات البنك مبتكرة وفعالة وتخاطب الاحتياجات الفريدة لكل عميل، في حين أن موظفي البنك يعدون من أكبر نقاط القوة لديه وقادرون تماماً علي تحديد وإدارة فرص استثمارية من الدرجة الأولي.





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