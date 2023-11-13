مُنحت العلامات التجارية هيونداي موتور وكيا وجينيسيس ثماني جوائز خاصة بالمنتجات وثلاث جوائز عامة للعلامة التجارية في إطار جوائز نيوزويك أوتوز لعام 2023

حصلت مجموعة هيونداي موتور هذا العام على 11 جائزة وذلك بعد ثمانية انتصارات حققتها في حفل توزيع جوائز نيوزويك أوتوز لعام 2022

جوائز نيوزويك أوتوز تسلط الضوء على أفضل المنتجات والعلامات التجارية في القطاع

تؤكد هذه الجوائز على الرؤية الإستراتيجية لمجموعة هيونداي موتور المبنية على قيادة حلول التنقل العالمية المبتكرة والمستدامة التي تتمحور حول العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة - حصلت هيونداي موتور وكيا وجينيسيس، على ما مجموعه 11 جائزة في حفل توزيع جوائز نيوزويك أوتوز لعام 2023. يأتي هذا الإنجاز، بعد النجاح الذي حققته المجموعة في إطار هذه الجوائز في العام 2022، حيث حصلت العلامات التجارية هيونداي موتور(المجموعة) على ثماني جوائز.

وقال يونغ واكيم، الرئيس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة هيونداي موتور: "يشرفنا الحصول على هذه الجوائز، والتي تعكس التزامنا بالتميّز. ونحن حريصون على قيادة مسيرة التحول والانتقال إلى الحقبة الجديدة في مجال المركبات الكهربائية. وسنواصل في جهودنا هذه لتحقيق طموحاتنا من خلال تقديم حلول التنقل المستدامة والمتطورة والتي تركز على العملاء، والتي تتيح الفرصة لتوفير تقنيات متطورة وجاذبية لا مثيل لها، عبر العلامات التجارية التابعة لمجموعة هيونداي موتور".

حققت هيونداي موتور الفوز في فئتين. ونالت سيارة هيونداي سانتا كروز جائزة "أفضل شاحنة صغيرة"، بينما تم اختيار العلامة التجارية نفسها للحصول على جائزة "أفضل علامة تجارية بناءً على قيمتها، للمرة الثانية على التوالي. ويؤكد هذا التميز والنجاح، على قدرة هيونداي المؤثرة في المزج بين جودة المنتج العالية وما تقدمه من الميزات الفاخرة عبر مجموعة كاملة من طرازاتها.

من جهتها، جمعت كيا مجموعه ثمانية جوائز استثنائية، فحصلت على جائزة "العلامة التجارية الأكثر ابتكارًا للمركبات"، التي تُشكل دلالة واضحة على نهج التفكير الذي تعتمده العلامة التجارية حاضراً ومستقبلاً. كما حصلت على جائزة "أفضل مجموعة مركبات ذات دفع رباعي". علاوة على ذلك، أتت جوائز المركبات الفردية لتجدد التأكيد على أداء كيا القوي. هذا وتم تتويج سيارةKia كيا كارنيفال للعام الثالث على التوالي، بجائزة "أفضل ميني فان". وتمكنت كيا سيلتوس من الحصول على عدة ألقاب بما في ذلك "أفضل سيارة دفع رباعي صغيرة" و "السيارة الأكثر تطوراً "، بينما حصلت كيا سبورتاج على لقب "أفضل سيارة دفع رباعي ثنائية الصف"، وذلك بعد أن فاز هذا الطراز بجائزة "اختيار المحررين" عام 2022. هذا وقد تم تكريم EV9 التي طال انتظارها، والتي ستكون متاحة في الربع الأخير من عام 2023 عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بجائزة "أفضل سيارة دفع رباعي متميزة" وجائزة "أفضل تصميم داخلي لسيارة دفع رباعي ".

كما حصلت سيارة جينيسيس GV70على جائزة "أفضل سيارة من اختيار المحررين"، تكريماً لإمكاناتها التقنية وميزات منتجاتها الرائدة. تكرم هذه الفئة المرموقة المركبات، آخذةً في الإعتبار جاذبيتها الشاملة، وذلك بغض النظر عن الفوز في فئة معينة.

وتواصل جوائز نيوزويك أوتوز، في عامها الثالث، تسليط الضوء على المركبات والعلامات التجارية البارزة في هذه الصناعة، مع تكريم طرازات العلامات التجارية بناءً على نتائج وخيارات محرري نيوزويك والمتعلقة بالتوضيب والسعر. يتم أيضاً تقييم التصميمات الداخلية للمركبة من جميع الطرازات في هذه الفئة، مع اختبارات تجريبية تشمل الراحة والأسلوب وجودة المواد والتخطيط وسلاسة شاشة التكنولوجيا وكيفية استخدامها والميزات الفريدة والجاذبية البصرية الشاملة وتقنيات الصوت.

تُمنح مرتبة الشرف لكل مركبة استناداً إلى مقارنة خصائص الهيكل والتوضيب لكل طراز بالطراز الذي ينافسه، هذه المقارنة تمثل 60% من التقييم. ويتم احتساب نسبة 40% المتبقية من النتيجة، بناءً على الإنطباعات التي تم تكوينها عند القيادة. يتم تحديد أهلية السيارات الفاخرة والمتميزة حسب النقاط التي تحصل عليها المركبة استناداً إلى سعرها وتموضعها داخل السوق، مما يضمن أن تلبي المركبة المعايير المطلوبة.

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نبذة عن مجموعة هيونداي موتور

نجحت مجموعة هيونداي موتور، في تحقيق سلسلة القيمة التي تعتمد على خدمات النقل والصلب والفولاذ والإنشاءات، فضلاً عن الخدمات اللوجستية والمالية وتكنولوجيا المعلومات. وتضم الشركة حوالي 250000 ألف موظف حول العالم. وتشمل العلامات التجارية الخاصة بقطاع وحول التنقل التابعة للمجموعة هيونداي وكيا وجينيسيس. وتتميز المجموعة بالتفكير الإبداعي والاتصال التعاوني والإرادة لمواجهة التحديات والصعوبات، ونسعى جاهدين لتوفير مستقبل أفضل للجميع.

للمزيد من المعلومات عن مجموعة هيونداي موتور يرجى زيارة:

http://www.hyundaimotorgroup.com أو Newsroom: Media Hub by Hyundai, Kia Global Media Center (kianewscenter.com), Genesis Media Center.

للتواصل الإعلامي:

جايا سيانسي

المسؤولة التنفيذيّة للحسابات

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