أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 881 مليون درهم، مع صافي ربح بلغ 671 مليون درهم، خلال الربع الأول

نمو شبكة محطات الشركة في المملكة العربية السعودية بنسبة 40% لتصل إلى 55 محطة خدمة

إدراج الشركة في مؤشر الأسهم الجديد فاداكس 15الذي أطلقه سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للتوزيع" (ISIN: AEA006101017) ، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDIST)، اليوم عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتبلغ 881 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح لنفس الفترة بنسبة 6.3% على أساس سنوي ليبلغ 671 مليون درهم، وحافظت على توليد تدفقات نقدية قوية حيث بلغ التدفق النقدي الحر 1.9 مليار درهم.

تسريع معدلات نمو كميات الوقود

شهدت الشركة انتعاشاً قوياً في إجمالي كميات الوقود المباعة مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بزيادة بنسبة 11% على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت كميات وقود الشركات نمواً قوياً بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بتوقيع اتفاقيات مبيعات جديدة تم إبرامها في الربع الأخير من عام 2021. كما ارتفع إجمالي أرباح أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، مع زيادة بنسبة 20% في عدد معاملات غير الوقود في جميع أنحاء الدولة.

توسيع محفظة الأعمال

وخلال الربع الأول من عام 2022، عززت أدنوك للتوزيع حضورها بتوسيع شبكة محطاتها محلياً ودولياً، حيث وصل إجمالي عدد محطاتها إلى أكثر من 500 محطة خدمة في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وافتتحت الشركة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية ليصل بذلك إجمالي محطاتها إلى 55 محطة خدمة وبالإضافة إلى ذلك، افتتحت الشركة ثلاث محطات خدمة جديدة في دولة الإمارات ، ليصل

بذلك عدد محطاتها داخل الدولة إلى 464 محطة خدمة. وتلتزم أدنوك للتوزيع بخططها الرامية إلى افتتاح 20-30 محطة جديدة في دولة الإمارات بنهاية عام 2022.

وإلى جانب النمو المتواصل لشبكة محطاتها، حافظت زيوت تشحيم أدنوك "فويجر" خلال الربع الأول من العام على زخم توسعها دولياً حيث أصبحت تصدر إلى 20 دولة. كما وسعت أدنوك للتوزيع منتجاتها بإطلاق مجموعة زيوت أدنوك "فويجر" الخضراء، لتقدم لعملائها بذلك زيوت تشحيم نباتية بنسبة 100% لمحركات البنزين والديزل.

وفي إطار تعليقه على هذه النتائج، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "لقد حققت أدنوك للتوزيع بداية إيجابية في عام 2022. ونحن مستمرون بالتركيز على مواكبة التطورات وتوفير جميع سبل الراحة لعملائنا، مع التركيز أيضاً على المستقبل وإيجاد الحلول المتطورة استجابة لديناميكيات السوق المتغيرة.

لقد واصلت الشركة عمليات توسعة شبكة محطاتها بشكل قوي خلال الربع الأول من العام، ويظهر ذلك بشكل ملموس في السوق السعودي حيث توسعت شبكة محطاتنا بنسبة 40%. وإلى جانب ذلك، نواصل خططنا لافتتاح 60-80 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات والأسواق العالمية بنهاية هذا العام. ولقد حققنا بالفعل عدداً من الإنجازات الكبيرة في الربع الأول من هذا العام حيث افتتحنا 18 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أطلقنا مجموعة جديدة من المنتجات وعززنا خدماتنا، ونركز على مواصلة هذه الإنجازات وتسريعها على مدار العام."

التركيز على العملاء

"وشهدت شبكة محطاتنا إقبالاً كبيراً من قبل العملاء، وعززنا ذلك من خلال حملات التسوق وبرامج ولاء العملاء المستمرة مع حملات ترويجية متميزة داخل المتاجر وبرنامج مكافآت أدنوك. وخلال الربع الأول من العام، أطلقنا سلسلة من الحملات الترويجية شملت متاجر واحة أدنوك ومراكز غسيل السيارات وخدمات تبديل الزيت. كما توسعت خدمات المأكولات الطازجة ومخابز واحة أدنوك بالعودة إلى تقديم شطائر الهوت دوغ الشهيرة من واحة أدنوك مع خيارات تقليدية وممتازة حيث يتم إعداد الشطائر الطازجة محلياً في 50 متجراً في جميع أنحاء الإمارات.

وشهد برنامج ولاء العملاء "مكافآت أدنوك" نمواً متواصلاً في الربع الأول من عام 2022 حيث بلغ عدد المشتركين في البرنامج الآن أكثر من 1.3 مليون عضو مع 83 جهة شريكة تقدم العديد من التخفيضات والعروض عبر تطبيق أدنوك للتوزيع للهواتف المحمولة. كما تم توسيع برنامج الولاء ليشمل خيار استبدال النقاط مقابل الوقود حيث أصبح بإمكان العملاء سداد قيمة مشترياتهم من الوقود باستخدام نقاط مكافآت أدنوك. كما تم مؤخراً تحديث تطبيق أدنوك للتوزيع، حيث شهد شهر مارس 2022 تدشين نسخة محسنة بواجهة معززة ومزايا جديدة تتضمن إمكانية تتبع طلبات أسطوانات الغاز وخدمة إيجاد أقرب محطة خدمة وعروض مكافآت أدنوك جديدة.

الالتزام بتحقيق عائدات جاذبة للمساهمين

وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 24 مارس، وافق مساهمو "أدنوك للتوزيع" على توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2021 بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، "10.285 فلس للسهم"، تم دفعها في أبريل 2022، ليصل بذلك إجمالي توزيعات أرباح عام 2021 إلى 700 مليون دولار أمريكي، "20.57 فلس للسهم".

وساعد أداء الشركة القوي ونموها المستمر، على وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين، حيث تحدد سياسة الشركة لتوزيع الأرباح توزيع ما لا يقل عن 2.57 مليار درهم لعام 2022، مما يُتيح للمساهمين رؤية واضحة للعائدات التي يمكن تحقيقها حتى أبريل 2023. وحددت سياسة توزيع الأرباح للأعوام المقبلة توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات مجزية ومستدامة لمساهميها.

وبالإضافة إلى ذلك، تحافظ الشركة على مركزها الجاذب للمستثمرين، لا سيما بعد إدراجها ضمن مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية (مؤشر فاداكس 15)، المعيار القياسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم تطويره بشكل مشترك تحت الشراكة الإستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل. ويمثل مؤشر فاداكس 15 الجديد أكبر 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي يتم اختيارها من خلال القيمة السوقية المعدلة للتعويم الحر وقيمة التداول اليومية. وسيخضع المؤشر لمراجعة نصف سنوية في شهري مارس وسبتمبر. وتُعد هذه أحدث عملية إدارج تشهدها أدنوك للتوزيع، بعد أن تم إدراجها في عام 2021 في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة الذي يحظى بأهتمام واسع من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية، كما أدرجت الشركة أيضاً في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وأضاف اللمكي قائلاً: "تتمتع أدنوك للتوزيع بميزانية قوية إلى جانب سيولة مالية وافرة، مما يضمن قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين. كما نلتزم بتنفيذ خطط النمو الطموحة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما نعمل على تحقيقه في عام 2022."

#بياناتشركات

- انتهى -

عن أدنوك للتوزيع

"أدنوك للتوزيع"، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDIST)، هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. تدير أدنوك للتوزيع 464 محطة خدمة، و350 متجر تجزئة، وذلك كما في 31 مارس 2022. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات الدولة السبع. كما توسّعت عمليات الشركة دولياً في العام 2018 بافتتاحها محطتي خدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة 55 محطة خدمة في المملكة كما في 31 مارس 2022. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.adnocdistribution.ae

لاستفسارات وسائل الإعلام، ُيرجى التواصل عبر العنوان: media@adnocdistribution.ae