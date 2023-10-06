

المنتجات الرقمية لإدارة الثروات تمكّن العملاء من التداول في أكثر من 11,000 صندوق استثمار متداول وأسهم عالمية وإقليمية من 21 سوقاً مالياً.

يمكن للعملاء فتح حساب استثماري رقمي وبدء التداول على الفور في أقل من دقيقتين دون الحاجة لأي وثائق.

يمكن للعملاء من خلال ميزة "Secure Sign" الفريدة من نوعها في المنصة التوقيع رقمياً على وثائق الاستثمار لإتمام الصفقات الأكثر تعقيداً.

بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس بنك الإمارات دبي الوطني، سيتسنى للعملاء من مستخدمي تطبيق ENBD X الاستفادة من عمولات صفرية على جميع المعاملات حتى ديسمبر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، منصة ثروة رقمية تسمح للعملاء بتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة في كل من البورصات العالمية (مثل ناسداك، وبورصة نيويورك، وبورصة لندن) والأسواق المالية المحلية (مثل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي). وتوفر المنصة إجمالاً أكثر من 11,000 من الأسهم العالمية و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

تم تضمين المنصة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ENBD X الذي أطلقه البنك حديثاً، مما يسمح للعملاء بالاستثمار والتداول بسهولة في الأدوات المالية المعقدة من خلال نفس التطبيق الذي يلبي جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية.

وبالتزامن مع احتفالات بنك الإمارات دبي الوطني المستمرة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيسه، أطلق البنك حملة حصرية لثلاثة شهور للعملاء من مستخدمي ENBD X الراغبين بالاستفادة من المنتجات الرقمية لإدارة الثروات. يمكن للعملاء الاستثمار والشراء و/أو البيع على تطبيق ENBD X دون عمولات خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 (مع استرداد جميع الرسوم المطبقة في غضون سبعة أيام عمل بعد نهاية كل شهر وإعفاء رسوم الحفظ خلال فترة العرض).

ويعتبر استخدام منصة الثروة الرقمية الجديدة سهلاً للغاية بالنسبة لأصحاب الحسابات الاستثمارية الحاليين وللمستثمرين الجدد على حدٍ سواء، وتتم في ثلاث خطوات بسيطة. ويتم إرسال تفاصيل الحسابات للمستثمرين الجدد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني على الفور، ويمكنهم البدء في تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة بعد إضافة الأموال إلى حساباتهم من خلال ميزة "Express Top-Up" الخاصة بالمنصة.

وتوفر المنصة أيضاً ميزة "Secure Sign" الفريدة من نوعها، حيث يمكن للعملاء أصحاب التداولات الكبيرة تحديث وتوقيع وثائق الاستثمار لإتمام أي صفقة بغض النظر عن مدى تعقيدها أو قيمتها، والتواصل رقمياً مع مدير العلاقات الخاص بهم دون الحاجة لزيارة الفرع.

كما يمكن للعملاء استخدام المنصة لمراجعة تحديثات السوق المتعلقة بمحافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى الاطلاع على المستجدات اليومية لحركة السوق المالية. وتوفر المنصة أيضاً أدوات استثمارية مع رسوم بيانية تاريخية وآنية وتحليلات فنية، إلى جانب الوصول إلى تقييمات المحللين المستقلين والبيانات المهمة حول إجماع السوق.

وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى أداة لفحص الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة لتلبي احتياجات المستثمرين الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار بناءً على البلد، والقطاعات، وإجماع المحللين، وعائد الأرباح، وغيرها من المؤشرات الأخرى. ويمكن للعملاء أيضاً إنشاء قوائم مراقبة متعددة لمتابعة الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وتتبع الأوراق المالية المفضلة لديهم.

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس إطلاق المنتجات الرقمية الجديدة لإدارة الثروات استراتيجية البنك التي تركز على الهاتف المحمول أولاً، حيث يستفيد حوالي 95٪ من عملاء الخدمات المصرفية الرقمية للبنك من الخدمات عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف المحمول. ويعزز هذا الإطلاق مزايا تطبيق ENBD X ليغدو منصة شاملة لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية وإدارة الثروات".

ومن جانبه، قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "نهدف دوماً إلى تزويد العملاء بتجربة متميزة مع أكبر مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية أثناء التنقل، مما يجعل تجربتهم المصرفية اليومية سلسة ومريحة قدر الإمكان. والآن، شرعنا بالانتقال إلى مستوى جديد من خلال تمكين عملاء بنك الإمارات دبي الوطني من إدارة ثرواتهم والاستثمار مباشرة وبأمان عبر تطبيق ENBD X، مما يمنحهم السيطرة الكاملة على أموالهم وثرواتهم ضمن منصة واحدة متكاملة".

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أطلق مؤخراً تطبيق ENBD X، وهو تطبيق محسّن للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تم تصميمه بالكامل وفقاً لأحدث معايير التصميم العالمية واتجاهات تجارب المستخدمين. ويقدم التطبيق المزود بأحدث التقنيات السحابية المتطورة مزيجاً لا مثيل له من الأداء فائق السرعة، وسهولة الاستخدام في تنفيذ العمليات، والأمان عالي المستوى، إضافة إلى أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات في السوق.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2023 بلغ مجموع أصوله 811 مليار درهم (يعادل تقريباً 221 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة إلى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان السبّاق في دعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.