ارتفاع الأرباح بدعم من نمو الإيرادات وسط ارتفاع معدلات أسعار الفائدة وانخفاض رسوم المخصصات، إلى جانب مواصلة المجموعة لجهود ضبط التكاليف بالتزامن مع الاستثمار في تطوير الأعمال

مؤشرات الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022

بلغ صافي أرباح المجموعة 10.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.29 درهم

مليار درهم، بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم الأساسي درهم بلغ إجمالي الإيرادات 18.0 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات صافي الفوائد بنسبة 18%. وشمل إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى مكاسب صافية بلغت 3.1 مليار درهم نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي"

مليار درهم، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات صافي الفوائد بنسبة 18%. وشمل إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى مكاسب صافية بلغت مليار درهم نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي" بلغت مخصصات انخفاض القيمة (صافي) 1.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 11% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت تكلفة المخاطر السنوية 52 نقطة أساس مقارنة مع 65 نقطة أساس للفترة السابقة.

مليار درهم، بانخفاض نسبته 11% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت تكلفة المخاطر السنوية 52 نقطة أساس مقارنة مع 65 نقطة أساس للفترة السابقة. بلغت التكاليف التشغيلية 4.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء أعمال بنك عوده مصر، ما يعكس تواصل الاستثمارات في المبادرات الاستراتيجية لدفع مسيرة النمو والتحوّل.

مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من عام 2022

بلغ صافي أرباح المجموعة 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع الربع الثاني 2022 باستثناء المكاسب التي تم تسجيلها في الربع الثاني جراء بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي".

مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع الربع الثاني 2022 باستثناء المكاسب التي تم تسجيلها في الربع الثاني جراء بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي". بلغت الإيرادات التشغيلية 5.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع الربع الثاني، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد

مليار درهم، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع الربع الثاني، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد بلغت مخصصات انخفاض القيمة (صافي) 694 مليون درهم، بانخفاض نسبته 13% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الربع الماضي، مع المحافظة على معدلات مرتفعة لتغطية القروض المتعثرة.

بلغت التكاليف التشغيلية 1.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

مواصلة نمو الميزانية العمومية بفضل زخم الإقراض وارتفاع تدفقات ودائع العملاء، مع الحفاظ على الأسس القوية لمختلف مؤشرات الأداء الرئيسية

بلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 465 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 14% منذ بداية عام 2022.

بلغت ودائع العملاء 746 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 21% منذ بداية عام 2022، في حين بلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 300 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 4% منذ بداية عام 2022.

حافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 171%

حققت المجموعة معدلات جيدة لجودة الأصول حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.4 % في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 103%

% في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 103% سجل معدل حقوق الملكية – الشق الأول ارتفاعاً بمعدل 48 نقطة أساس ليبلغ 13.1 خلال الربع الثالث نتيجة تواصل مبادرات ضبط الأصول المرجحة بالمخاطر وقدرة البنك على تعزيز رأس المال بشكل متواصل.

"تعكس النتائج التي حققها بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 التقدم الملحوظ الذي حققته استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتيرة النمو لأعمالنا المختلفة، وتؤكد متانة ومرونة اقتصادات المنطقة وقدرتها على تخطي التحديات العالمية المتزايدة.

حققت المجموعة نمواً قياسياً في صافي الأرباح بلغ 10.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الأداء القوي لأعمالنا الأساسية. وحافظ البنك على قوة الميزانية العمومية الأمر الذي مكننا من مواصلة التركيز على مسيرة نمو وتطوير أعمالنا نحو الأفضل في دولة الإمارات والمنطقة. وفي مصر، استكمل البنك عملية الاندماج الأمر الذي سيمكننا من توفير فرص أعمال جديدة للقاعدة المتنامية من العملاء في هذه السوق التي تحظى بأولوية هامة في استراتيجية أعمال المجموعة.

نواصل في بنك أبوظبي الأول تركيز جهودنا لمواكبة التغييرات الهيكلية التي تشهدها الأسواق، ولتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، ونفخر بتأكيد دورنا الرائد ومكانتنا المرموقة كشريك استشاري موثوق لعملائنا على مستوى المنطقة، وبقدرتنا على تقديم أفضل العروض والخدمات التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة.

ويواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته في صدارة البنوك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط، وتصنيفه كذلك في المرتبة 14 كأكثر البنوك التجارية أماناً على مستوى العالم، حيث يمثل هذا التصنيف المرموق دليلاً واضحاً على التزامنا طويل الأمد بأعلى معايير الأمن والاستقرار.

وتجسّد الاستدامة ركيزة أساسية من نهجنا المتكامل في إدارة أعمالنا في كل ما نقوم به. ومع توجه اهتمام العالم نحو قمة المناخ (كوب27)؛ فإننا نفخر بالتقدم الذي نحققه لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر.

وبالنظر نحو المستقبل؛ فإن التحديات العالمية المتزايدة تستدعي الحذر، لاسيما مع مخاطر الركود التي تخيم على عدد من اقتصادات العالم. وفي الوقت الذي نواصل فيه مواجهة هذه التحديات؛ فإننا واثقون بمتانة ومرونة اقتصادات المنطقة وبقدرتنا العالية على تقديم أفضل العائدات، والعمل كمحرك رئيس لدفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي".

"حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، ليبلغ صافي الأرباح 10.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى.

وحافظ الأداء التشغيلي للعمليات الأساسية للمجموعة على قوته، حيث ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 10% مقارنة مع الربع الثاني، نتيجة الزخم الإيجابي للأعمال الأساسية، وزيادة مبيعات عملاء الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل الاستفادة من التغييرات الناتجة عن الدورات المتعددة لرفع أسعار الفائدة.

وخلال هذه الفترة، وعبر تركيزنا على المبادرات الاستراتيجية؛ حققت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً نتيجة ودائع العملاء التي بلغت ما يقارب 100 مليار درهم الأمر الذي أدى إلى زيادة في معدلات السيولة. حيث بلغ معدل تغطية السيولة 171% . وسجل معدل حقوق الملكية – الشق الأول ارتفاعاً ليبلغ 13.1% مقارنة مع الربع الثاني، نظراً للقدرة العالية على توليد رأس المال، والنتائج الإيجابية للجهود المبذولة لتحسين الأصول المرجحة بالمخاطر.

ويعكس التثبيت الأخير لتصنيف بنك أبوظبي الأول من قبل وكالة فيتش عند درجة AA- المكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك وقوة سجله الائتماني وأعماله الرئيسية.

سنواصل في بنك أبوظبي الأول الحفاظ على قوة الميزانية العمومية لتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز نمو وتطوير الأعمال وتحقيق أفضل العائدات للمساهمين خلال عام 2022 وما بعده".

نظرة على الاقتصاد وتوقعات النمو

تواصلت الضغوط على الأسواق العالمية خلال الربع الثالث لعام 2022 في ضوء ارتفاع التضخم إلى مستويات لم يصل إليها منذ عدة عقود، واستمرار الأزمات والتوترات السياسية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في عائدات السندات ودفع عمليات بيع مكثفة للأسهم خلال الجزء الأخير من الربع الثالث، نتيجة تأثير الأسواق المالية بالسياسات النقدية المتشددة وتواصل رفع أسعار الفائدة، وتأكيد البنوك المركزية الكبرى موقفها القوي لكبح التضخم.

في المقابل، تشير التقديرات إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سيسجل أعلى معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من عقد، بدعم من زيادة إنتاج النفط، ومعدلات التضخم المعتدلة، والانتعاش الواضح لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل العقارات والسياحة، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية الرامية لتنويع الموارد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقد برزت قوة ومتانة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسجيل مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الثالث لأعلى متوسط ربع سنوي على مدار أكثر من ثلاث سنوات. ونتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنة المالية 2022 بمعدل 6.7% (مقارنة بتوقعاتنا السابقة المقدرة بنحو 5.7%)، لتبلغ حوالي 5.0% للسنة المالية 2023. علاوة على ذلك، يتوقع أن تحقق الميزانية العمومية القوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي فائضاً مالياً في العامين الماليين 2022 و2023. ونتوقع كذلك استمرار زخم الحركة الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع وتفوقها على العديد من الاقتصادات العالمية، مع عدم استبعاد تأثرها بالتداعيات السلبية للسياسات النقدية المتشددة.

البيانات المالية للربع الثالث / الأشهر التسعة الأولى من عام 2022

ملاحظات:

معدل المصروفات إلى الإيرادات للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام 2022 باستثناء المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي للمدفوعات والتي تم تسجيلها خلال عام 2022 .

باستثناء المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي للمدفوعات والتي تم تسجيلها خلال عام . تم إعادة تصنيف الأرقام المقارنة ليتم اتباع المعلومات المزودة في العروض التقديمية والأسس المحاسبية المستخدمة في البيانات المالية الموحدة المختصرة.

يتم عرض بعض المؤشرات الربعية على أساس سنوي في بعض الحالات.

لمعلومات إضافية عن كيفية احتساب المؤشرات، يرجى زيارة صفحة علاقات المستثمرين على موقع البنك.

يمكن معرفة أبرز البيانات بالدولار الأمريكي عبر: bankfab.com > investor relations > reports & presentations > key annual figures

هذه النتائج تشمل النتائج المالية لبنك عوده مصر ابتداءً من 28 أبريل 2021. تمت إعادة بيان معلومات المقارنة لعام 2021 نتيجة لتخصيص سعر الشراء ( PPA ) لتعكس التعديلات على القيم الدفترية المفترضة. يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم ( 32 ) للبيانات المالية للنصف المنتهي في 30 سبتمبر 2022.

) لتعكس التعديلات على القيم الدفترية المفترضة. يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم ( ) للبيانات المالية للنصف المنتهي في سبتمبر 2022. قد تظهر بعض الفروقات نتيجة لتقريب الأرقام.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل سضمنها، من خلال التميز والمرونة والابتكار.

يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً. ويعتبر بنك أبوظبي الأول مستشاراً موثوقاً وشريكاً إقليمياً لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، والأفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعملاء في تحقيق النمو والازدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في الأسواق المتطورة والناشئة على حد سواء.

بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول أكثر من 1.1 ترليون درهم (312 مليار دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر 2022. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط (31 على مستوى العالم والبنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط على قائمة أبرز 50 بنكاً)، وحصل على المركز 14 عالمياً بين البنوك التجارية الأكثر أماناً، والمركز الخامس للبنوك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 91 في العالم من حيث قوة "رأس المال – الشق الأول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم، كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي؛ حيث حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف AA ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، ليندرج بذلك ضمن فئة "الريادة"، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bankfab.com

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي الأول لعلاقات المستثمرين عبر ir@bankfab.com

يمكن تحميل تطبيق بنك أبوظبي الأول لعلاقات المستثمرين المتوفر لأجهزة iOS و .Android