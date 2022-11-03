بنسبة زيادة بلغت 23% لنفس الفترة من العام الماضي

المنامة، مملكة البحرين: أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، ش.م.ب رمز التداول (KHCB)عن نتائجه المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022م، حيث حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 4.074 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2.834 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام 2021م وذلك بنسبة زيادة بلغت 43.75%، فيما بلغت ربحية السهم 5.092 فلساً مقارنة مع 3.526 فلساً لنفس الفترة من العام الماضي، وقد بلغ مجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار للربع الثالث من عام 2022م ما قيمته 16.722 مليون دينار بحريني، مقابل 12.712 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 31.54%. وبلغ الدخل من أصول التمويل والإجارة 9.598 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 7.196 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021م وذلك بنسبة زيادة بلغت 33.38%.

فيما حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين للتسعة شهور الأولى من العام 2022م، بلغت 10.88 مليون دينار بحريني، مقارنةً مع صافي أرباح قدرها 8.84 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة زيادة بلغت 23%، ووصلت ربحية السهم إلى 9.827 فلساً، مقارنة مع 7.268 فلساً في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للتسعة شهور الأولى من العام 2022م بشكل رئيسي إلى تسجيل المصرف زيادة في الدخل من أصول التمويل والإجارة لتصل إلى 25.800 مليون دينار بحريني خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي مقابل 22.183 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022م وذلك بنسبة زيادة بلغت 16.31%

وقد بلغ مجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار للتسعة شهور الأولى من عام 2022م ما قيمته 43.633 مليون دينار بحريني، مقابل 41.151 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 6.03%.

كما أظهرت النتائج المالية انخفاضا في إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنسبة 0.22% ليصل إلى 145.97 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 146.30 مليون دينار بحريني من العام الماضي، وكذلك ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 11.17% ليصل إلى 1,296.50 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,166.18 مليون دينار بحريني من العام الماضي.

وشهدت النتائج المالية ارتفاعاً في الاستثمارات في الصكوك السيادية بنسبة 11.13% ليصل إلى 327.87 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 295.04 مليون دينار بحريني من نهاية العام الماضي، وارتفع إجمالي التمويلات والموجودات لغرض التأجير بنسبة 9.31% ليصل إلى 521.14 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 476.77 مليون دينار بحريني من العام الماضي، وسجلت زيادة في الودائع بنسبة 8.10% لتصل إلى 985.37 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 911.55 مليون دينار بحريني من العام الماضي.

التجاري الخليجي للمصرف التنفيذي الرئيس القصيبي، سليمان سطام السيد صرّح المالية، النتائج على تعليقه معرض وفي قائلاً "الإعلان يسرنا عن هذه النتائج الإيجابية للأشهر الجاري العام من الأولى التسعة والتي جاءتوالإجارة التمويل أصول من الدخل بارتفاع مدعومة، بالإضافة إلى طرح مجموعة من المنتجات المبتكرة للأفراد والشركات، والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، ثابتة بخطى السير المصرف ليواصل نحو تحقيق المساهمين تطلعات الكراموتشغيلي مالي بأداء مستقر مع المحافظة معدلات على النمو في الأرباح."

قائلاً القصيبي السيد وتابع" خلال التسعة الشهور الماضية، واصل المصرف جهوده الدؤوبة في طرح المزيد من الخدمات والمُنتجات المبتكرة التي من شأنها أن تضيف بُعد جديد للتجربة المصرفية المُقدمة للعملاء، خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، حيث قام المصرف بدراسة السوق وتبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية وصولا للحظة تمكين العملاء من فتح الحسابات مع المصرف والحصول على الكثير من الخدمات المصرفية عبر تطبيق "الخليجي للهاتف النقال"، كما قام المصرف بإنجاز المرحلة الأولى من رقمنة فروعه حيث تم توفير الألواح الذكية للموظفين التي يمكن من خلالها إجراءات مجموعة من الخدمات المصرفية إلكترونيا وبشكل كامل، بالإضافة إلى تدشين "إجهزة الخدمة الذاتية" في الفروع حيث يمكن للعملاء إنجاز العديد من المعاملات دون الحاجة للإنتظار، كما قام المصرف بداية هذا العام بإفتتاح فرعه الكائن بمجمع وادي السيل بالإضافة إلى الإنتهاء مؤخراً من تطوير فرعه الكائن بمجمع اللولو هايبرماركت الحد والذي تم تصميمهما بشكل عصري يتواكب مع جميع التحولات الرقمية التي يشهدها المصرف بالإضافة إلى توفير بيئة مريحة للعملاء لإنجاز معاملاتهم المصرفية، وسيعمل المصرف خلال الفترة القادمة على زيادة الإستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات والمُنتجات وذلك في إطار خطة عمل مدروسه تتضمن العديد من المبادرات التي سيكون لها بلاشك الأثر الكبير في تعزيز التجربة المصرفية لعملاؤنا الكرام."

ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية الذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

تتوفر النتائج المالية الكاملة والخبر الصحفي على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

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