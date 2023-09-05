بنسبة نموّ بلغت 87%

نموّ صافي الدخل الشامل بنسبة 87% على أساس سنوي ليصل إلى 108.7 مليون دولار أمريكي

ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 32% على أساس سنوي ليصل إلى 129 مليون دولار أمريكي

نموّ إجمالي الأصول بنسبة 10.3% من ديسمبر 2022 إلى يونيو 2023

تمّ الانتهاء من استراتيجية جديدة للشركة والأعمال مدتها خمس سنوات ستقود المرحلة التالية من النموّ

المملكة العربية السعودية– أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعدّدة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة، اليوم نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وسجلت أبيكورب نتائج قياسية في النصف الأول من العام 2023، بتحقيق أعلى صافي دخل شامل في تاريخها بلغت قيمته 108.7 مليون دولار أمريكي، وبنسبة نموّ على أساس سنوي بلغت 87% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي على أساس سنوي بنسبة 32% ليصل إلى 129 مليون دولار أمريكي، وذلك على ضوء تعزيز كفاءة العمليات وارتفاع أسعار الفائدة وتحسين مصادر التمويل.

وقد أسهمت مرونة هيكل أعمال الشركة واستراتيجيتها في هذا الأداء القياسي في جميع خطوط أعمالها الرئيسية، فيما تواصل الشركة ترسيخ مسيرتها الرائدة في التمويل والاستثمار المؤثر، شاملاً ذلك تحقيقها مكاسب رأسمالية تجاوزت التوقعات من عملية التخارج من شركة "أشتيد تكنولوجي".

وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي الأصول لشركة ابيكورب خلال هذه الفترة بنسبة 10.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التمويل الخارجي طويل الأجل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2023 لاستبدال القروض القديمة في الربع الأخير من العام 2022.

وإلى جانب أدائها المالي القياسي، حافظت ابيكورب على تصنيفها الائتماني المرتفع من وكالة "موديز" عند (Aa2) ومن وكالة "فيتش" عند (AA)، وذلك على ضوء الربحية القوية والمستدامة للشركة وقوة الحوكمة وإدارة المخاطر لديها . كما شهد النصف الأول من هذا العام الانتهاء من استراتيجية أعمال ابيكورب للسنوات الخمس القادمة لتعزيز دور الشركة في تسريع عملية تحوّل الطاقة، بالإضافة إلى الشروع في تجديد هويتها المؤسسية بما يعكس دورها الأوسع في قطاع الطاقة.

وقال الدكتور عابد بن عبد الله السعدون، وكيل وزارة الطاقة لشؤون النفط والغاز في وزارة الطاقة السعودية، رئيس مجلس إدارة شركة ابيكورب: "لقد أسهم أداؤنا القوي خلال النصف الأول من العام في تعزيز موقفنا المالي من خلال تحقيقنا نتائج قياسية وإنجازات بارزة على المستوى المؤسسي وخطوط أعمالنا الرئيسية. ونتطلع لمواصلة هذا الزخم القوي عبر المزيد من الاستثمارات ذات الأثر العالي والملموس والتي تدعم رؤى تحوّل الطاقة للدول الأعضاء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام."

وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام الجاري، قال خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب: "يبرهن أداؤنا القوي للنصف الأول من العام الجاري على نجاحنا في تنفيذ مهمّتنا المتمثلة في تحقيق القيمة للجهات المعنية، وذلك بالتوازي مع جهودنا الهادفة لإرساء أسس متينة نحو المستقبل، حيث واصلنا تطوير هيكل أعمالنا وعملياتنا، وتوسيع نطاق الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة والمؤثرة، لا سيما في ظل البيئة المواتية لأسعار الفائدة. هذه الجهود لا تستهدف تحقيق نتائج إيجابية على المدى القصير فحسب، بل وترسخ أيضا مستقبل الشركة. ولهذا، اعتمدنا استراتجية ابيكورب للسنوات الخمس القادمة، وبدأنا عملية تجديد هويتنا المؤسسية، وذلك من أجل استكمال مسيرتنا وتعزيز موقعنا كممكِن رئيسي وفاعل لمستقبل طاقة آمن ومستدام في المنطقة."

أبرز الإنجازات في خطوط الأعمال

إدارة الاستثمارات

ارتفع حجم أصول محفظة الاستثمارات من 1.2 مليار دولار أمريكي إلى 1.3 مليار دولار أمريكي على ضوء تحقيق مكاسب رأسمالية تجاوزت التوقعات من عملية التخارج من شركة "أشتيد تكنولوجي".

إدارة تمويل المشاريع والتجارة

سجلت محفظة تمويل المشاريع نموّاً بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي، وسجلت زيادة بنسبة 10% في صافي إيرادات الفوائد لتصل إلى 45.9 مليون دولار أمريكي لهذه الفترة، مستفيدة من البيئة المواتية لأسعار الفائدة.

إدارة الخزانة والأوراق المالية

ارتفعت محفظة الخزانة والأوراق المالية بمقدار 1 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 3.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة دخلاً إجمالياً بلغ 11.9 مليون دولار أمريكي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب من خلال رسالتها إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والبحوث والاستشارات ذات الصلة بالقطاع. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 4.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

يمكنكم الاطلاع على الإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعي والحوكمة لـ ابيكورب عبر هذا الرابط

للمزيد عن ابيكورب يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.apicorp.org

تابعونا على:

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: