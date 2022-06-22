الدوحة، قطر : أعلن بنك قطر الأول ذ. م. م. (عامة) ("البنك" أو "بنك قطر الأول") عن تمويل ائتلاف من المستثمرين القطريين في إطار كونسورتيوم للاستحواذ على نسبة قدرها 10.8% في مجموعة إينيمسور، إحدى أكبر شركات الضيافة في العالم وأسرعها نمواً والمملوكة بمعظمها من مجموعة أكور Accor الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، في حين تبقى الحصص الأخرى مملوكة من “شاران باسريشا" مؤسس مجموعة إينيمسور.

وسوف يتولى البنك تمويل المحفظة الاستثمارية للكونسورتيوم من خلال توفير مبلغ وقدره 20 مليون يورو من التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع ان يكون تاريخ الاغلاق في النصف الثاني من عام 2022 رهناً باستكمال إجراءات التشاور مع الموظفين والجهات المعنية، والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط الإغلاق.

وتأتي هذه الصفقة في مرحلة ما بعد الجائحة حيث استعاد قطاع الضيافة والسياحة نموه وباشر بشكل عام بتحقق أداءً أقوى في مجمل الأسواق.

وتعليقاً على هذا الطرح، صرّح الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول السيد عبد الرحمن توتنجي: "لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة جريئة في سوق الضيافة والسياحة على المستوى الدولي، سعياً منا للمساهمة في تثبيت مكانة قطر الاستراتيجية كلاعب رئيسي في هذا القطاع المهم. ومع استمرار السياحة العالمية في التعافي وعودة هذا القطاع إلى المسار الصحيح، يسرنا أن نأخذ المبادرة في تمويل كونسورتيوم من المستثمرين القطريين الذين يسعون إلى الاستحواذ على حصة من السوق الدولي في خطوة لتحقيق المزيد من التنوع".

بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE-QFBQ).

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