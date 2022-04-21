ربحية السهم تلامس 1.48 ريال ونمو التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية بنسبة 125%

الخبر، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة سبكيم عن نتائجها المالية التي حققتها خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنها بدأت تجني - بفضل الله - ثمار استراتيجياتها التي وضعتها خلال الفترة الماضية.

وكشفت النتائج المعلنة أن إجمالي الربح بلغ 1.36 مليار ريال سعودي، فيما بلغ صافي الربح 1.08 مليار ريال، ووصلت ربحية السهم إلى 1.48 ريال سعودي. كذلك، نمت التدفقات النقدية خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 125%، وانخفضت نسبة مديونية حقوق الملكية إلى 30%، مدعومة بالتسديد المبكر للقروض.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالله السعدون إلى أن ما تحقق من إنجازات يكشف تركيز الجهد الذي تم بذله خلال الفترة الماضية، وقال: "الحمد لله على النتائج الطيبة التي توصلنا إليها، وتحقيق هوامش أرباح عالية تعود أسبابها بفضل الله إلى ارتفاع الطلب وزيادة أسعار المنتجات، بالإضافة إلى الدعم القوي الذي تجده الشركة من مساهميها لجميع مساعي التطوير، وكذلك العمل الجاد والتفاني من قبل الموظفين."

وأضاف السعدون أن الشركة استفادت بصورة كبيرة من الصيانة الدورية التي تمت بنجاح كبير لمصنعي الواحة وسامابكو، مما كان له الأثر الكبير في زيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح، ولما تمتاز به سبكيم من تنوع في محفظة منتجاتها وقدراتها التسويقية وقرب شركاتها التابعة من مراكز الطلب في أسواق أوروبا وشرق آسيا.

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